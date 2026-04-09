patrióta Európa Magyarország Salvini választás

Kemény üzenet Orbán Viktor szövetségesétől: a magyarokon múlik Európa jövője

2026. április 09. 11:01

„A ti választásotok a mi választásunk is – sok szerencsét!” – üzente Matteo Salvini.

Interjút adott Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Lega elnöke a Konnektivitás Magazinnak.

Az olasz patrióta politikus hangsúlyozta: Európának sürgősen irányt kell váltania az ukrajnai háború kezelésében és a békét, valamint a párbeszédet kell előtérbe helyeznie. 

Az olasz kormányfő-helyettes méltatta Orbán Viktor álláspontját, amiért bátor és a nemzeti érdekeket képviselő politikát folytat.

Salvini úgy véli, Magyarország és Olaszország közös érdeke a stabilitás, a jólét és a konfliktusok mielőbbi lezárása.

A patrióta politikus kiemelte a konnektivitás szerepét is, amely szerinte a blokkosodással szemben a gazdasági növekedés és a béke záloga. Úgy látja, Magyarország politikája ezen a téren példaértékű, mivel a kormány elsődleges célja saját polgárainak jóléte és biztonsága.

Salvini egyúttal figyelmeztetett:

az Európai Unió jelenlegi irányvonala – különösen a háborús retorika és egy esetleges közös európai hadsereg gondolata – növeli az eszkaláció kockázatát.

Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak kulcsszerepe van a patrióta erők megerősítésében. „A ti választásotok a mi választásunk is – sok szerencsét!” – üzente.

(MTI / NKT / Mandiner)

Nyitókép: Marco BERTORELLO / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 09. 11:37
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 09. 11:35
Salvini csúnyán eltaktikázta magát. A Lega jelenleg egy 6% körüli támogatottságú párt. Nem sokkal több az esélye, mint Vona Gábornak a visszamászásra.
satrafa-2
2026. április 09. 11:24
Ne akard a magyarok nyakába varrni a felelősséget Európa jövőjéért...
Jajdejónekünk
2026. április 09. 11:19
1. Ezt is megvette a Putyin kilóra. 2. Vagy a Tóni. 3. Vagy ez AI. 4. Csak azért mondja, mert nagyon be van rezelve. Ha Orbán bukik, vele bukik a világ minden diktátora (beleértve Trumpot) és ez a Salvini álmainak a végét jelenti. 5. Nem, hanem azért mond ilyet, mert tudja, hogy Orbán fog nyerni, és már előre hízeleg neki. 6. A bilibe lógott a kezem és jött a nővérke a reggeli nyugtatóval.
