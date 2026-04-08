Salvini figyelmeztette a magyarokat: olyan döntést kell meghozniuk, ami egész Európa sorsát befolyásolni fogja

A magyarországi választás fontos a magyarok és az európaiak számára is, akik hisznek a békében és a függetlenségben – jelentette ki Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője a külföldi sajtóval tartott találkozón Rómában szerdán.

A külföldi tudósítók szövetségének elnöke, Trisha Thomas kérdésére, amely J.D. Vance budapesti látogatása értékelését kérte, Matteo Salvini közölte, hogy az amerikai alelnök részvétele nem lepte meg.