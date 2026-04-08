Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
salvini brüsszel magyar szuverenitás orbán viktor

Salvini figyelmeztette a magyarokat: olyan döntést kell meghozniuk, ami egész Európa sorsát befolyásolni fogja

2026. április 08. 13:20

Az olasz jobboldali kormánypárt vezetője kiemelte, a magyaroknak a brüsszeli bürokrácia és az autonómia között kell majd választania.

null

A magyarországi választás fontos a magyarok és az európaiak számára is, akik hisznek a békében és a függetlenségben – jelentette ki Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője a külföldi sajtóval tartott találkozón Rómában szerdán.

A külföldi tudósítók szövetségének elnöke, Trisha Thomas kérdésére, amely J.D. Vance budapesti látogatása értékelését kérte, Matteo Salvini közölte, hogy az amerikai alelnök részvétele nem lepte meg.

Úgy vélte, a magyarországi választások Európa két eltérő víziójáról szólnak: 

az egyik az erősen bürokratikus Európát hirdeti, a másik nagyobb autonómiát, nagyobb szabadságot, nagyobb függetlenségét szorgalmaz.

Utóbbi „kevésbé akar függni Brüsszel szeszélyeitől és ideológiájától” – jelentette ki.

Kifejtette, hogy az első patrióta nagygyűlésen, Budapesten március 23-án Orbán Viktor mellett állt, éppen ezért nem számít titoknak, hogy bízik a magyar kormányfő újraválasztásában. Hozzátette: 

Orbán Viktort nagy politikai vezetőnek tartja, akire Európának és Magyarországnak is szüksége van.

Bátornak nevezte Orbánt hangoztatva, hogy „a bátorság mostanában ritkaság az európai kancelláriákon”.

Matteo Salvini a magyar miniszterelnök politikáját hozta fel példaként az Európai Uniótól „kényszerzubbonyként” használt gazdasági stabilitási paktummal szemben.

Salvini az európai stabilitási paktumot az ostobaság paktumának nevezte, és a módosítását sürgette. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy az energiaárak növekedésével szemben Brüsszel azt javasolja, ahogy az emberek gyalogosan közlekedjenek: „sem a távmunkát, sem a gyárak, hivatalok, üzletek, iskolák bezárását nem találom megoldásnak, és a nyári szezon előtt állva, a légiközlekedési üzemanyagok áremelkedésével, Brüsszelnek engednie kell, ahogyan Olaszország és más ország is kérte, hogy a tagállamok segítsenek annak, aki nehézségben van” – fogalmazott az olasz politikus.

Ami az orosz földgázimportot illeti Róma részéről, Matteo Salvini úgy vélte, hogy erről a háború lezárása után lehet egyeztetni.

(MTI)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Apik
2026. április 08. 14:18
Es milyen igaza van! Hajra magyarok!! Ne hagyjatok , hogy el vegyek a szabadsagotokat!
Válasz erre
7
0
balbako_
2026. április 08. 14:08
Lehet verni a púderfelhőt, de Európa sorsa itt dől el. Vagy marad az Orbán kormány és Európa megmaradhat, vagy a maradék Európa is elpusztul.
Válasz erre
11
0
rejszmano
2026. április 08. 14:02
Salvini..az ki is?
Válasz erre
0
12
rejszmano
2026. április 08. 14:01
Nincs vége a mélyrepülésnek: az egy évvel korábbinál 1,5 százalékkal kisebb volt a magyar ipari termelés idén februárban – mutatta be a Központi Statisztikai Hivatal. Egyetlen hónap alatt, januárról februárra 1,8 százalékkal csökkent a teljesítmény.
Válasz erre
0
11
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!