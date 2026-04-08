Salvini figyelmeztette a magyarokat: olyan döntést kell meghozniuk, ami egész Európa sorsát befolyásolni fogja

JD Vance elárulta, miért Orbán Viktor fog győzni vasárnap (VIDEÓ)
Az amerikai alelnök szerint a magyaroknak a szívükre és nem az Európai Unióra kell hallgatniuk a vasárnapi választáson.
Az olasz jobboldali kormánypárt vezetője kiemelte, a magyaroknak a brüsszeli bürokrácia és az autonómia között kell majd választania.
A magyarországi választás fontos a magyarok és az európaiak számára is, akik hisznek a békében és a függetlenségben – jelentette ki Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője a külföldi sajtóval tartott találkozón Rómában szerdán.
A külföldi tudósítók szövetségének elnöke, Trisha Thomas kérdésére, amely J.D. Vance budapesti látogatása értékelését kérte, Matteo Salvini közölte, hogy az amerikai alelnök részvétele nem lepte meg.
Úgy vélte, a magyarországi választások Európa két eltérő víziójáról szólnak:
az egyik az erősen bürokratikus Európát hirdeti, a másik nagyobb autonómiát, nagyobb szabadságot, nagyobb függetlenségét szorgalmaz.
Utóbbi „kevésbé akar függni Brüsszel szeszélyeitől és ideológiájától” – jelentette ki.
Kifejtette, hogy az első patrióta nagygyűlésen, Budapesten március 23-án Orbán Viktor mellett állt, éppen ezért nem számít titoknak, hogy bízik a magyar kormányfő újraválasztásában. Hozzátette:
Orbán Viktort nagy politikai vezetőnek tartja, akire Európának és Magyarországnak is szüksége van.
Bátornak nevezte Orbánt hangoztatva, hogy „a bátorság mostanában ritkaság az európai kancelláriákon”.
Matteo Salvini a magyar miniszterelnök politikáját hozta fel példaként az Európai Uniótól „kényszerzubbonyként” használt gazdasági stabilitási paktummal szemben.
Salvini az európai stabilitási paktumot az ostobaság paktumának nevezte, és a módosítását sürgette. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy az energiaárak növekedésével szemben Brüsszel azt javasolja, ahogy az emberek gyalogosan közlekedjenek: „sem a távmunkát, sem a gyárak, hivatalok, üzletek, iskolák bezárását nem találom megoldásnak, és a nyári szezon előtt állva, a légiközlekedési üzemanyagok áremelkedésével, Brüsszelnek engednie kell, ahogyan Olaszország és más ország is kérte, hogy a tagállamok segítsenek annak, aki nehézségben van” – fogalmazott az olasz politikus.
Ami az orosz földgázimportot illeti Róma részéről, Matteo Salvini úgy vélte, hogy erről a háború lezárása után lehet egyeztetni.
(MTI)
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP