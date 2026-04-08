Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
unió václav klaus magyarország csehország győzelem választás orbán viktor

A régió kulcsembere kimondta: „Orbán Viktor győzelme minden szuverén európai győzelme lesz”

2026. április 08. 15:32

Václav Klaus megosztotta a magyar választások tétjét középpontba állító gondolatait.

2026. április 08. 15:32
null

Václav Klaus, a Cseh Köztársaság második elnöke és korábbi miniszterelnöke is megosztotta a magyar választások tétjét középpontba állító gondolatait. Az egykori államfő elemzésében egyértelműen kifejtette, miért fontos a patrióta magyar kormányzati politika folytatása, kiemelve annak szerepét a nemzeti szuverenitás megőrzésében.

„Sok minden forog kockán” – fogalmazott Klaus, majd kiemelte, csak Orbán Viktor garantálhatja Magyarország függetlenségét.

A korábbi miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, Orbán Viktor nem számíthat könnyű győzelemre, ugyanis nem csak a magyar ellenzéket kell legyőznie, hanem azokat a külföldi ellenségeket is, akik már régóta széles körűen és agresszíven beavatkoznak a magyar ügyekbe.

Csehország második embere kifejtette, a brüsszeli beavatkozás oka az, hogy Magyarországon aktívan szembe megy az Unió intézkedéseivel, legyen szó az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel vétózásáról, vagy a védett üzemanyagárak megtartásáról.

Különösen ebben a tekintetben a magyar választások nem csupán Magyarországról szólnak”

– emelte ki Václav Klaus.

A korábbi miniszterelnök azonban mindenkit figyelmeztetett a Tisza Párt esetleges győzelmére is, mondván, ha az ellenzék nyeri a választást „mindannyian veszíteni fogunk”

Ezt is ajánljuk a témában

Klaus ugyanakkor hangsúlyozta, bízik abban, hogy április 12-én a magyarok jó döntést hoznak majd és kiemelte, hogy a magyarországi jobboldali szuverén erők győzelme „minden olyan európai demokrata győzelme lesz, aki támogatja az európai tagállamok közötti baráti és önkéntes együttműködést, de ellenzi kontinensünk kényszerű politikai egységesítését.”

(NKT / MTI / Mandiner) 

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2026. április 08. 20:02
A Tisza Magyar Péter vezetésével pontosan a "Turáni átok" vegytiszta megjelenési formája. Az ilyen figurák árulták el a magyarokat már tatárjáráskor, a török korban, a Habsburgok uralkodása alatt, a náciknak, és a szovjeteknek is. Ha valakinek még nem volt világos, hogy mi is az a "Turáni átok", akkor most ezt tapasztalhatja. Magyar Péter egy visszataszító jelenség, akinek semmie estre nem szabad gyöznie, kölönben Magyrországnak vége. De mégsem ö az igazi bünös. Ö olyan, amilyen, nem tehet róla, hogy pszichopatának, szélhámosnak, gonosznak született AZ IGAZI BÜNÖSÖK, AZ IGAZI NEMZETÁRULÒK AZOK, AKIK ÖT TÀMOGATJÀK Az a sötét, lúzer csöcselék + az a globalista, kalandor, nemzetgyalázó elit, akik már a bolsevikokat is támogatták és hatalomra juttatták . Ök akarják a nemzetet önös érdekekböl megint a szakadékba lökni. Ehhez használják ki a naiv, gyarló, bávatag réteget. Ugyanaz a szinjáték bontakozik ki, mint a kommunista hatalom átvétel során. De ezt a fiatalabb nemzedék nem ismeri
Palatin
2026. április 08. 20:02
Vance alelnök látogatásának és beszédének a lényege nagyon fontos, de lehet, hogy Európában mégsem fogják fel a politikusok de az itthoni ellenzék sem. Vance nagyon jól látja, hogy Európa elhagyta a saját gyökereit és gyorsulva csúszik le a lejtön, egy korrupt, tehetetlen, kaotikus birodalommá kezd válni. Ez Amerikának sem lenne jó. ÉS EBBEN AZ EGYRE SÖTÉTEDÖ KÁOSZBAN AZ ORBÁNI MAGYARORSZÀG AZ EGYETLEN PISLÁKOLÒ GYERTYA, AHOL MÉG MARADT EURÓPÁBÓL VALAMI, AMIT NEMCSAK MEGMENTENI KELL, HANEM AMINEK A POZITIV FORDULAT KIINDULÓPONTJÁVÁ KELL VÁLNIA Ennek a látogatásnak ez az értelme Ezért rendkívül fontos a Fidesz elsöprö gyözelme. Vance nem (csak) Magyarország, hanem föleg Európa megmentése érdekében járt itt MERT MAGYARORSZÀGNAK MA A VILÀGPOLITIKÁBAN NEM GAZDASÁGI, HANEM ESZMEI ÈRTÈKE VAN, MÉGPEDIG ÓRIÁSI Ezért járt itt az amerikai alelnök, ezt minden magyarnak meg kell értenie, hogy érezze a felelösségét, amikor behúzza az "X"-et. Ne szórakozzunk a magunk és Európa jövöjével!.
venceremos
2026. április 08. 18:12
Ork mar megbukott remeljuk 2/3dal
koklobox
2026. április 08. 18:03
Veresége viszont a közpénzlopás végét jelenti.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.