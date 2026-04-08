A régió kulcsembere kimondta: „Orbán Viktor győzelme minden szuverén európai győzelme lesz”

Salvini figyelmeztette a magyarokat: olyan döntést kell meghozniuk, ami egész Európa sorsát befolyásolni fogja
Az olasz jobboldali kormánypárt vezetője kiemelte, a magyaroknak a brüsszeli bürokrácia és az autonómia között kell majd választania.
Václav Klaus megosztotta a magyar választások tétjét középpontba állító gondolatait.
Václav Klaus, a Cseh Köztársaság második elnöke és korábbi miniszterelnöke is megosztotta a magyar választások tétjét középpontba állító gondolatait. Az egykori államfő elemzésében egyértelműen kifejtette, miért fontos a patrióta magyar kormányzati politika folytatása, kiemelve annak szerepét a nemzeti szuverenitás megőrzésében.
„Sok minden forog kockán” – fogalmazott Klaus, majd kiemelte, csak Orbán Viktor garantálhatja Magyarország függetlenségét.
A korábbi miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, Orbán Viktor nem számíthat könnyű győzelemre, ugyanis nem csak a magyar ellenzéket kell legyőznie, hanem azokat a külföldi ellenségeket is, akik már régóta széles körűen és agresszíven beavatkoznak a magyar ügyekbe.
Csehország második embere kifejtette, a brüsszeli beavatkozás oka az, hogy Magyarországon aktívan szembe megy az Unió intézkedéseivel, legyen szó az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel vétózásáról, vagy a védett üzemanyagárak megtartásáról.
Különösen ebben a tekintetben a magyar választások nem csupán Magyarországról szólnak”
– emelte ki Václav Klaus.
A korábbi miniszterelnök azonban mindenkit figyelmeztetett a Tisza Párt esetleges győzelmére is, mondván, ha az ellenzék nyeri a választást „mindannyian veszíteni fogunk”.
Klaus ugyanakkor hangsúlyozta, bízik abban, hogy április 12-én a magyarok jó döntést hoznak majd és kiemelte, hogy a magyarországi jobboldali szuverén erők győzelme „minden olyan európai demokrata győzelme lesz, aki támogatja az európai tagállamok közötti baráti és önkéntes együttműködést, de ellenzi kontinensünk kényszerű politikai egységesítését.”
(NKT / MTI / Mandiner)
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor