Öt esetet mutattak be: elképesztő csalásokkal próbálkozik a Tisza – mindenki nagyon figyeljen!

1. „Egy hangfelvétel tanúsága szerint a Tisza Párt hajdúsági jelöltjének, Ruszin-Szendi Romulusznak a kabinetfőnöke a Hajdúságban, valamint Borsodban szervezte roma szavazatok vásárlását. »A legjobb ár-érték arány«, »fű alatti« tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, »plusz ötszáz csomag« – ezek a konkrét tiszás tervek.”

2. „Névtelen bejelentés érkezett arról, hogy Nyírbogáton szavazatvásárlás gyanúja merült fel: egyes választópolgárokat pénzzel próbálnak rábírni arra, hogy a Tiszára szavazzanak. Ezen túlmenően arról is kaptunk jelzést, hogy buszokkal szervezett csoportos szállítást szerveznek tiszásoknak a szavazóhelyiséghez.”

3. „Szakcsról névtelen bejelentés érkezett arról, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai körében krumplit osztanak, szavazatvásárlás céljából.”

4. „Egy bejelentés alapján Jászárokszálláson pénzt adnak a Tisza Pártra szavazó választópolgároknak, cserébe a szavazatukért. Különösen aggasztó, hogy a bejelentés szerint a szavazóhelyiségbe belépő embereket lefotózzák, ez a választók megfigyelését és megfélemlítését jelenti.”

5. „Információ érkezett arról, hogy Bükkaranyoson az átjelentkezős szavazókörben a Tisza Párt delegáltjai több alkalommal sem adtak egyéni szavazólapot a választóknak. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgároknak alapból csak listás szavazólapot adtak ki, egyéni szavazólapot azonban nem, holott arra minden választópolgárnak törvényes joga van. Ez súlyos szabálytalanság, hiszen a választási eljárásról szóló törvény egyértelműen rögzíti, hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgár az adott választókerületnek megfelelő valamennyi szavazólapra jogosult. Az egyéni szavazólap kiadásának megtagadása vagy akadályozása sérti a választójog teljességét, és befolyásolhatja a végeredményt.”