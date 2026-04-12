Tisza Párt országgyűlési választás 2026 választási csalás csalás Fidesz

Öt esetet mutattak be: elképesztő csalásokkal próbálkozik a Tisza – mindenki nagyon figyeljen!

2026. április 12. 16:25

Ha bármi gyanúsat lát, azt azonnal jelentheti több csatornán is.

2026. április 12. 16:25
A Fidesz közösségi oldalán jelentette be, hogy rengeteg bejelentés érkezett a Fidesz Demokrácia központjához választási csalás-gyanús megmozdulásokról.

Ezek közül számos eset súlyos visszaélésekre utal, amelyek a Tisza párthoz köthetők”

– írták.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az alábbi példákat emelték ki a bejelentések közül:

1. „Egy hangfelvétel tanúsága szerint a Tisza Párt hajdúsági jelöltjének, Ruszin-Szendi Romulusznak a kabinetfőnöke a Hajdúságban, valamint Borsodban szervezte roma szavazatok vásárlását. »A legjobb ár-érték arány«, »fű alatti« tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, »plusz ötszáz csomag« – ezek a konkrét tiszás tervek.”

2. „Névtelen bejelentés érkezett arról, hogy Nyírbogáton szavazatvásárlás gyanúja merült fel: egyes választópolgárokat pénzzel próbálnak rábírni arra, hogy a Tiszára szavazzanak. Ezen túlmenően arról is kaptunk jelzést, hogy buszokkal szervezett csoportos szállítást szerveznek tiszásoknak a szavazóhelyiséghez.”

3. „Szakcsról névtelen bejelentés érkezett arról, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai körében krumplit osztanak, szavazatvásárlás céljából.”

4. „Egy bejelentés alapján Jászárokszálláson pénzt adnak a Tisza Pártra szavazó választópolgároknak, cserébe a szavazatukért. Különösen aggasztó, hogy a bejelentés szerint a szavazóhelyiségbe belépő embereket lefotózzák, ez a választók megfigyelését és megfélemlítését jelenti.”

5. „Információ érkezett arról, hogy Bükkaranyoson az átjelentkezős szavazókörben a Tisza Párt delegáltjai több alkalommal sem adtak egyéni szavazólapot a választóknak. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgároknak alapból csak listás szavazólapot adtak ki, egyéni szavazólapot azonban nem, holott arra minden választópolgárnak törvényes joga van. Ez súlyos szabálytalanság, hiszen a választási eljárásról szóló törvény egyértelműen rögzíti, hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgár az adott választókerületnek megfelelő valamennyi szavazólapra jogosult. Az egyéni szavazólap kiadásának megtagadása vagy akadályozása sérti a választójog teljességét, és befolyásolhatja a végeredményt.”

FONTOS!

Ha bármilyen szabálytalanságot tapasztal, azt a [email protected] e-mail címen, vagy a +36 20 444 0445 telefonszámon, illetve Signal, WhatsApp, Viber üzenetben a +36 20 242 7806 számon jelentheti be.

Nyitókép: MTI/Veres Nándor

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2026. április 12. 17:24
A szaroshívőknek ide is csak az alja jutott.
szilvarozsa
2026. április 12. 17:03
Küzdenek a tiszások, mert a vietnámiak szavazatai valahol eltűntek az éterben.
csulak
2026. április 12. 16:59
Unod már, hogy túl jó dolgod van? Szeretnél több adót fizetni? Szeretnél kétszeres, háromszoros rezsit fizetni? Szeretnél dupla áron tankolni? Szeretnéd, ha megszűnne a 13. havi, 14. havi nyugdíj? Szeretnéd, hogy a családi adókedvezményeket megszüntessék? Szeretnéd ha megszüntetnék az anyák adómentességét? Szeretnéd hogy leálljanak az építkezések és felújítások? Szeretnél munkanélküliséget? Szeretnél brutális megszorításokat? Szeretnéd újra az IMF-et? Szeretnél illegális migránsokat, menekülttáborokat? Szeretnéd, hogy a nemzeti vagyont ismét külföldi kézre játsszák? Önsorsrontó vagy? Akkor szavazz a Tiszára!
Szerintem
2026. április 12. 16:49
Ezek szerint érzik és tudják, hogy kurva szarul áll a tiszar. Különben ennek mi értelme lenne?
