Öt esetet mutattak be: elképesztő csalásokkal próbálkozik a Tisza – mindenki nagyon figyeljen!

Ha bármi gyanúsat lát, azt azonnal jelentheti több csatornán is.
A Fidesz közösségi oldalán jelentette be, hogy rengeteg bejelentés érkezett a Fidesz Demokrácia központjához választási csalás-gyanús megmozdulásokról.
Ezek közül számos eset súlyos visszaélésekre utal, amelyek a Tisza párthoz köthetők”
– írták.
Az alábbi példákat emelték ki a bejelentések közül:
1. „Egy hangfelvétel tanúsága szerint a Tisza Párt hajdúsági jelöltjének, Ruszin-Szendi Romulusznak a kabinetfőnöke a Hajdúságban, valamint Borsodban szervezte roma szavazatok vásárlását. »A legjobb ár-érték arány«, »fű alatti« tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, »plusz ötszáz csomag« – ezek a konkrét tiszás tervek.”
2. „Névtelen bejelentés érkezett arról, hogy Nyírbogáton szavazatvásárlás gyanúja merült fel: egyes választópolgárokat pénzzel próbálnak rábírni arra, hogy a Tiszára szavazzanak. Ezen túlmenően arról is kaptunk jelzést, hogy buszokkal szervezett csoportos szállítást szerveznek tiszásoknak a szavazóhelyiséghez.”
3. „Szakcsról névtelen bejelentés érkezett arról, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai körében krumplit osztanak, szavazatvásárlás céljából.”
4. „Egy bejelentés alapján Jászárokszálláson pénzt adnak a Tisza Pártra szavazó választópolgároknak, cserébe a szavazatukért. Különösen aggasztó, hogy a bejelentés szerint a szavazóhelyiségbe belépő embereket lefotózzák, ez a választók megfigyelését és megfélemlítését jelenti.”
5. „Információ érkezett arról, hogy Bükkaranyoson az átjelentkezős szavazókörben a Tisza Párt delegáltjai több alkalommal sem adtak egyéni szavazólapot a választóknak. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgároknak alapból csak listás szavazólapot adtak ki, egyéni szavazólapot azonban nem, holott arra minden választópolgárnak törvényes joga van. Ez súlyos szabálytalanság, hiszen a választási eljárásról szóló törvény egyértelműen rögzíti, hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgár az adott választókerületnek megfelelő valamennyi szavazólapra jogosult. Az egyéni szavazólap kiadásának megtagadása vagy akadályozása sérti a választójog teljességét, és befolyásolhatja a végeredményt.”
FONTOS!
Ha bármilyen szabálytalanságot tapasztal, azt a [email protected] e-mail címen, vagy a +36 20 444 0445 telefonszámon, illetve Signal, WhatsApp, Viber üzenetben a +36 20 242 7806 számon jelentheti be.
