04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza országgyűlési választás 2026 john mclaughlin fidesz Donald Trump választás

Trump világhírű közvélemény-kutatója üzent: a Fidesznek kedveznek a magas részvételi adatok

2026. április 12. 12:38

Megmozdultak a kormánypárti szavazók.

2026. április 12. 12:38
null

A Fidesznek kedvez a magasabb választási részvétel – véli John McLaughlin, aki az Indexnek beszélt arról, hogy 

a ma látott magas részvételi adatok a Fidesz számára jelenthetnek előnyt.

 A portál azt írta, John McLaughlin, – a több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég vezetője –  arról beszélt, hogy

 általánosságban elmondható, hogy szoros választási versenyeknél magasabb részvétel várható.

Mint fogalmazott, a magyar választások esetében azt látjuk, hogy a 9 órás részvételi adat 16,89 százalék, ami több mint 6 százalékponttal magasabb a 2022-es választásokhoz képest, és több mint 3 százalékponttal magasabb a 2018-as választásokhoz viszonyítva. Kiderült, az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint, amelyet 1000 magyarországi politikailag aktív választó körében végeztek, 

a biztos szavazók körében a Fidesz 44 százalékkal vezet a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll.

A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik feltehetően nem fognak szavazni, a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben. John McLaughlin úgy látja, 

hogy összességében a magasabb részvétel a Fidesznek kedvez. Szerinte ez azt jelenti, hogy a ma látott magas részvételi adatok a Fidesz számára jelenthetnek előnyt.

Vagyis, azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, nagyobb a Fidesz tartaléka, a magasabb részvétel azt jelentheti, hogy ők is megmozdultak.

Az Index felidézte, a több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, rendszeresen jelentkezett az Indexen közvélemény-kutatásokkal, segítve a folyamatok megértését. Legutóbb pedig közzétették a sorozat záróelemzését, amely átfogó képet ad a kampány végére kialakult erőviszonyokról. 

A vasárnapi országgyűlési választáson rekordközeli a részvétel, délelőtt 11 órágig a választók 37,98 százaléka járult az urnákhoz, ami 2022-ben 25,77 százalék volt.

 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

B_kanya
•••
2026. április 12. 13:55 Szerkesztve
Grúziában is 20% feletti előnyt mértek a fuckránpártiak, hordták is a majdancsikokat, vergődtek egy hétig... Azóta is Kobakidze a ME.
B_kanya
2026. április 12. 13:53
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. április 12. 12:48 Egy olyan Magyarországot szeretnénk, ahol nem vén, demens, elmebeteg, vérszomjas, drogos, korrupt és nárcisztikus külföldi pojácák, mint soros, ursula, véber és zselé mondják meg, hogy mi legyen Magyarországgal, hanem a magyarok!
nempolitizalok-0
2026. április 12. 12:53
antiochia-2 2026. április 12. 12:41 Szerintem nem. Az ellenzéket most jobban megmozgatja a változás lehetősége. Számukra sosem volt mév ekkora esély." Nem értek ezzel egyet. Eleve létezik egy törzsszavazói bázis, itt a fidesz eleve jobb. A többi attól függ, hogy alakult a sorsa. Orbánék 2002-2010-hez képest kifejezetten ügyesebbek voltak.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 12. 12:48
Egy olyan Magyarországot szeretnénk, ahol nem egy vén demens, elmebeteg, vérszomjas, nárcisztikus külföldi pojáca mondja meg, hogy mi legyen Magyarországgal, hanem a magyarok! ❤️🤍💚
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!