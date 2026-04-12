Trump világhírű közvélemény-kutatója üzent: a Fidesznek kedveznek a magas részvételi adatok

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Megmozdultak a kormánypárti szavazók.
A Fidesznek kedvez a magasabb választási részvétel – véli John McLaughlin, aki az Indexnek beszélt arról, hogy
a ma látott magas részvételi adatok a Fidesz számára jelenthetnek előnyt.
A portál azt írta, John McLaughlin, – a több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég vezetője – arról beszélt, hogy
általánosságban elmondható, hogy szoros választási versenyeknél magasabb részvétel várható.
Mint fogalmazott, a magyar választások esetében azt látjuk, hogy a 9 órás részvételi adat 16,89 százalék, ami több mint 6 százalékponttal magasabb a 2022-es választásokhoz képest, és több mint 3 százalékponttal magasabb a 2018-as választásokhoz viszonyítva. Kiderült, az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint, amelyet 1000 magyarországi politikailag aktív választó körében végeztek,
a biztos szavazók körében a Fidesz 44 százalékkal vezet a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll.
A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik feltehetően nem fognak szavazni, a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben. John McLaughlin úgy látja,
hogy összességében a magasabb részvétel a Fidesznek kedvez.
Vagyis, azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, nagyobb a Fidesz tartaléka, a magasabb részvétel azt jelentheti, hogy ők is megmozdultak.
Az Index felidézte, a több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, rendszeresen jelentkezett az Indexen közvélemény-kutatásokkal, segítve a folyamatok megértését. Legutóbb pedig közzétették a sorozat záróelemzését, amely átfogó képet ad a kampány végére kialakult erőviszonyokról.
A vasárnapi országgyűlési választáson rekordközeli a részvétel, délelőtt 11 órágig a választók 37,98 százaléka járult az urnákhoz, ami 2022-ben 25,77 százalék volt.
