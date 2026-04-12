Trump világhírű közvélemény-kutatója üzent: a Fidesznek kedveznek a magas részvételi adatok

Mint fogalmazott, a magyar választások esetében azt látjuk, hogy a 9 órás részvételi adat 16,89 százalék, ami több mint 6 százalékponttal magasabb a 2022-es választásokhoz képest, és több mint 3 százalékponttal magasabb a 2018-as választásokhoz viszonyítva. Kiderült, az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint, amelyet 1000 magyarországi politikailag aktív választó körében végeztek,

a biztos szavazók körében a Fidesz 44 százalékkal vezet a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll.

A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik feltehetően nem fognak szavazni, a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben. John McLaughlin úgy látja,

hogy összességében a magasabb részvétel a Fidesznek kedvez. Szerinte ez azt jelenti, hogy a ma látott magas részvételi adatok a Fidesz számára jelenthetnek előnyt.

Vagyis, azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, nagyobb a Fidesz tartaléka, a magasabb részvétel azt jelentheti, hogy ők is megmozdultak.