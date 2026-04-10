Ez fájni fog Magyar Péternek: Donald Trump kutatója szerint vezet a Fidesz, a Tiszának semmi esélye

Itt vannak a legfrissebb számok: stabil a Fidesz előnye, a Medián mintha egy alternatív valóságban mérne
A Nézőpont Intézet több szempontból is jóval reálisabban mér, mint a Medián.
A szakértők egy hárompárti parlament felállásával számolnak.
A több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os magyar országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását és rendszeres jelentkezett közvélemény-kutatásokkal is az Indexen.
Most pedig közzétették a sorozat záró elemzését is, amely átfogó képet ad a kampány végére kialakult erőviszonyokról. Ennek alapján
a vasárnapi országgyűlési választások előtt a Fidesz 42,6 százalékkal áll az élen, míg a Tisza 37,3 százalékon követi
– írta portál.
A többi párt ennél jóval kisebb eredményt ért el:
Az elemzésben rámutattak, hogy a választók egy része ugyanakkor még mindig bizonytalan: 2,4 százalékuk nem döntött, míg 3,7 százalékuk biztosan nem vesz részt a szavazáson. Tehát az adatok alapján a szakértők egy hárompárti parlament felállásával számolnak – ismertették.
Az összeállításban kiemelték, hogy az ezer választásra jogosult magyar állampolgár körében készült felmérés több szempontból is kiemelkedő.
Egyrészt rendkívül friss adatokat tartalmaz, hiszen április 7-én zárult le, közvetlenül a választás előtt. Másrészt a kutatás teljes egészében személyes interjúkra épült, amelyeket hivatásos kérdezőbiztosok végeztek, így
az adatok megbízhatósága különösen erős, mert nem telefonos megkeresések adatai állnak a háttérben.
A kutatócég vezetője, John McLaughlin arra is felhívta a figyelmet, hogy a felmérés statisztikai pontossága 95 százalékos konfidenciaszint mellett +/- 3,1 százalékos hibahatárral értelmezhető, és mintavétele tükrözi a magyarországi választásokon jellemzően részt vevő szavazók demográfiai és földrajzi összetételét is – idézte a lap.
Emlékezetes, hogy McLaughlin már egy korábbi beszélgetés során is felhívta a figyelmet egy érdekes jelenségre, az úgynevezett „szégyenlős szavazókra”.
Ők azok a választók, akik nem feltétlenül vallják be nyíltan, hogy Orbán Viktor és a Fidesz támogatói, de amikor nem a saját preferenciájukról, hanem a várható győztesről kérdezik őket, gyakran mégis azt mondják, hogy Orbán Viktor fog nyerni
– írta az Index.
