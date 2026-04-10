04. 10.
péntek
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 hárompárti parlament kutatás Magyar Péter Donald Trump Fidesz Orbán Viktor

Ez fájni fog Magyar Péternek: Donald Trump kutatója szerint vezet a Fidesz, a Tiszának semmi esélye

2026. április 10. 15:08

A szakértők egy hárompárti parlament felállásával számolnak.

2026. április 10. 15:08
A több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os magyar országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását és rendszeres jelentkezett közvélemény-kutatásokkal is az Indexen

Most pedig közzétették a sorozat záró elemzését is, amely átfogó képet ad a kampány végére kialakult erőviszonyokról. Ennek alapján 

a vasárnapi országgyűlési választások előtt a Fidesz 42,6 százalékkal áll az élen, míg a Tisza 37,3 százalékon követi

 – írta portál.

A többi párt ennél jóval kisebb eredményt ért el:

  • a Mi Hazánk 7 százalékot, 
  • a DK 4,3 százalékot, 
  • a Kétfarkú Kutya Párt pedig 2,1 százalékot ér el.

Az elemzésben rámutattak, hogy a választók egy része ugyanakkor még mindig bizonytalan: 2,4 százalékuk nem döntött, míg 3,7 százalékuk biztosan nem vesz részt a szavazáson. Tehát az adatok alapján a szakértők egy hárompárti parlament felállásával számolnak – ismertették.

Személyes interjúkra épült a kutatás

Az összeállításban kiemelték, hogy az ezer választásra jogosult magyar állampolgár körében készült felmérés több szempontból is kiemelkedő.

Egyrészt rendkívül friss adatokat tartalmaz, hiszen április 7-én zárult le, közvetlenül a választás előtt. Másrészt a kutatás teljes egészében személyes interjúkra épült, amelyeket hivatásos kérdezőbiztosok végeztek, így 

az adatok megbízhatósága különösen erős, mert nem telefonos megkeresések adatai állnak a háttérben.

A kutatócég vezetője, John McLaughlin arra is felhívta a figyelmet, hogy a felmérés statisztikai pontossága 95 százalékos konfidenciaszint mellett +/- 3,1 százalékos hibahatárral értelmezhető, és mintavétele tükrözi a magyarországi választásokon jellemzően részt vevő szavazók demográfiai és földrajzi összetételét is – idézte a lap.

Emlékezetes, hogy McLaughlin már egy korábbi beszélgetés során is felhívta a figyelmet egy érdekes jelenségre, az úgynevezett „szégyenlős szavazókra”

Ők azok a választók, akik nem feltétlenül vallják be nyíltan, hogy Orbán Viktor és a Fidesz támogatói, de amikor nem a saját preferenciájukról, hanem a várható győztesről kérdezik őket, gyakran mégis azt mondják, hogy Orbán Viktor fog nyerni

 – írta az Index.

Nyitókép: Facebook

