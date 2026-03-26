Itt vannak a legfrissebb számok: stabil a Fidesz előnye, a Medián mintha egy alternatív valóságban mérne

Kommünikéjükben a Nézőpont Intézet ellenőrző kutatással is megerősített eredményeit (azok múlt héten részletesen publikált adataiból kiindulva) és a Medián e héten nyilvánosságra hozott adatsorát hasonlítjuk össze.

Ismertették, hogy a Nézőpont Intézet hagyományosan a „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán mutatja be a pártpreferencia adatait. Ennek során az összes aktív választó bevallott és segédkérdésekkel, statisztikai módszerekkel beazonosított pártpreferenciáját mutatjuk be. A március 15-i nemzeti ünnep után készült, múlt heti felmérés szerint a Fidesz legvalószínűbb listás hazai eredménye, akár csak e héten, a februári adatokhoz képest enyhe erősödéssel, 46, a Tiszáé 40, a Mi Hazánké 8, míg a DK és az MKKP esetében 3-3 százalék volt.

Ezzel az adatsorral nem lehet összehasonlítani a Medián által rendszeresen és március 15. után is közölt „választani tudók” és „választani tudó biztos szavazók” pártpreferencia adatait. Előbbi az összes választó közül a pártot választani tudó 82 százalék, utóbbi közülük is csak az aktív választópolgárok pártpreferenciáját közli.

Az előbbi tehát nem veszi figyelembe a pártok támogatóinak aktivitását, az utóbbi pedig nem számol az aktív, de pártot választani nem tudók csoportjával. A Medián szerint a választás legvégső hazai eredményéhez a választani tudók megoszlása áll általában a legközelebb, és ezen a bázison 20 százalékpontos előnyt mutat ki a Tisza javára – ismertették.

Annak érdekében, hogy a két intézet nagyjából azonos időpontban készült felméréseinek eredményeit össze lehessen hasonlítani, a Nézőpont Intézet kiszámolta, hogy a Medián által használt bázisokon mi a pártverseny állása. Ezek alapján