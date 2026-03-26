Itt vannak a legfrissebb számok: stabil a Fidesz előnye, a Medián mintha egy alternatív valóságban mérne

Véget ért a találgatás, itt a kőkemény kampányértékelés: ezt a brutális erőt már senki sem tudja megállítani.
A Nézőpont Intézet több szempontból is jóval reálisabban mér, mint a Medián.
A március 15-i nemzeti ünnep után két intézet, a Nézőpont és a Medián is készített és publikált egy-egy közvélemény-kutatást, és az eredmények jelentős különbséget mutatnak. Az alábbi ötpontos összehasonlításból kiderül: a Nézőpont Intézet mérése a realistább.
Mint írták, a Nézőpont Intézet, ellenőrzés céljából, ezen a héten megismételte múlt heti kutatását és a Fidesz változatlanul 6 százalékpontos előnyét állapította meg.
Áprilisi 12-én a Fidesz-KDNP lista legvalószínűbb eredménye 46, a Tisza Párté 40, a Mi Hazánké 8 százalék lehet,
míg a DK és az MKKP 3-3 százalékot szerezhet. Mindez akár 110-nél is több Fidesz-mandátumot jelenthet, de mindenképpen abszolút többséget a kormánypárt számára – húzták alá.
Kommünikéjükben a Nézőpont Intézet ellenőrző kutatással is megerősített eredményeit (azok múlt héten részletesen publikált adataiból kiindulva) és a Medián e héten nyilvánosságra hozott adatsorát hasonlítjuk össze.
Ismertették, hogy a Nézőpont Intézet hagyományosan a „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán mutatja be a pártpreferencia adatait. Ennek során az összes aktív választó bevallott és segédkérdésekkel, statisztikai módszerekkel beazonosított pártpreferenciáját mutatjuk be. A március 15-i nemzeti ünnep után készült, múlt heti felmérés szerint a Fidesz legvalószínűbb listás hazai eredménye, akár csak e héten, a februári adatokhoz képest enyhe erősödéssel, 46, a Tiszáé 40, a Mi Hazánké 8, míg a DK és az MKKP esetében 3-3 százalék volt.
Ezzel az adatsorral nem lehet összehasonlítani a Medián által rendszeresen és március 15. után is közölt „választani tudók” és „választani tudó biztos szavazók” pártpreferencia adatait. Előbbi az összes választó közül a pártot választani tudó 82 százalék, utóbbi közülük is csak az aktív választópolgárok pártpreferenciáját közli.
Az előbbi tehát nem veszi figyelembe a pártok támogatóinak aktivitását, az utóbbi pedig nem számol az aktív, de pártot választani nem tudók csoportjával. A Medián szerint a választás legvégső hazai eredményéhez a választani tudók megoszlása áll általában a legközelebb, és ezen a bázison 20 százalékpontos előnyt mutat ki a Tisza javára – ismertették.
Annak érdekében, hogy a két intézet nagyjából azonos időpontban készült felméréseinek eredményeit össze lehessen hasonlítani, a Nézőpont Intézet kiszámolta, hogy a Medián által használt bázisokon mi a pártverseny állása. Ezek alapján
a választani tudók bázisán 6, a választani tudó biztos szavazók bázisán 3 százalékpontos Fidesz-előny mutatható ki.
Azaz, ahol a Nézőpont 6 százalékpontos Fidesz-előnyt mutatott ki, ott látott a Medián 20 százalékpontos Tisza-előnyt.
Ezután azzal folytatták, hogy a két teljesen eltérő valóságkép statisztikai oka, hogy a teljes népesség bevallott pártszimpátia-adatai jelentősen eltérnek a két intézet között. Mivel ez az adatsor ugyanarról a sokaságról szól, minden további számítás nélkül összehasonlíthatóak.
2026-ban előreláthatóan 7,63 millió honfitársunk szavazhat belföldön vagy külföldön pártlistákra és egyéni jelöltekre. Elméletileg az ő véleményüket méri fel egy tökéles közvélemény-kutatás, ezért a továbbiakban ezekkel az adatokkal számolunk. Ezek alapján elmondható, hogy a Nézőpont több, mint 3 millió, a Medián kevesebb, mint 2,3 millió Fidesz-szimpatizánst azonosít.
A Tisza esetében a Nézőpont 2,67 millió, míg a Medián 3,5 millió szimpatizánst mutat ki
– sorolták.
A Nézőpont Intézet hangsúlyozta azt is, hogy a pártszimpatizánsok tábora nagyobb, mint az egyes pártok szavazóinak tábora, hiszen a szimpatizánsok között vannak aktívak és inaktívak is. Ugyanakkor mindkét intézet publikálta azt is, hogy az egyes pártok szimpatizánsainak hány százaléka tekinthető aktív szavazónak. A két nagy pártnál ez mindkét esetben 90 százalék feletti érték, a Nézőpont a kisebb pártoknál 70 (Mi Hazánk) és 50 (DK és MKKP), míg a Medián egységesen 75 százalékos aktivitást azonosított.
Ezek alapján
a Nézőpont Intézet szerint a Fidesznek 190 ezerrel több aktív pártszimpatizánsa van, mint a Tiszának,
míg a Medián szerint a Tiszának 1,3 millióval több aktív pártszimpatizánsa van, mint a Fidesznek. Ez azért is lenne meglepő, mert a Fidesznek a 2024-es, 60 százalékos részvétellel zajló EP-választáson közel 2 millió aktív szavazója volt, így az ő számuk a magas részvétel és a legalább nyár óta zajló kampány ellenére a Medián szerint nem változott – hívták fel a figyelmet.
Ezek után felidézték, hogy 2022-ben, 70 százalékos részvétel mellett, a Fidesz-lista ľ közvélemény-kutatási adatokkal összevethető – hazai eredménye 2 809 238 szavazat volt, az akkori ellenzéki összefogás pedig csak 1 936 297, míg a Mi Hazánk 329 651 szavazatot kapott. 2026-ban a négy évvel korábbinál mind a két intézet magasabb részvételre számít.
A Nézőpont Intézet szerint a pártszimpatizánsok közül
az aktív pártszimpatizánsok aránya a Fidesz és a Mi Hazánk esetében eléri, míg a jelenlegi ellenzéki formáció kapcsán pedig 35 százalékkal meghaladja a 2022-es szavazószámokat.
Ezzel szemben a Medián szerint a Fidesz és a Mi Hazánk esetében messze elmarad a 2022-estől az aktív pártszimpatizánsok aránya, míg az ellenzék esetében 75 százalékkal meghaladja a 2022-es összes szavazója számát, összesen 3,37 millió aktív pártszimpatizánsa lenne, akikhez még a rejtőzködő, de aktív többi szavazót is hozzá kellene adni, hogy a teljes szavazótábor mérete megbecsülhető legyen. Ezek az adatok meglehetősen irreálisak – szögezték le.
Végül arra is kitértek, hogy a Nézőpont Intézet adatai szerint a Fidesz támogatottsága elérheti a négy évvel ezelőttit, de az ellenzéké várhatóan növekedni fog 2022-höz képest. A két oldal közötti különbség tehát csökkenni fog.
Ezzel szemben a Medián 2026 márciusi kutatásában azt állítja, hogy nagyobb a különbség a Fidesz és a Tisza támogatottsága között a teljes népességben, mint a 2022-es választás előtti kutatásuk szerint a kormánypárt és akkori ellenzéki kihívója között.
A teljes választókorú népességben a Medián 2022. március 24. és 26. közötti felmérése szerint 40 százalék szimpatizált a Fidesszel és 32 százalék az „ellenzéki közös listával”, 2026. március 17. és 20. közötti felmérésük szerint a Fideszt azonban a teljes választókorú népességnek 30, a Tiszát 46 százaléka támogatja.
A fenti öt pontból jobban látható, hogy miben tér el a két intézet pártpreferencia-adatsora. Az eltérések magyarázataként felmerülhetnek szubjektív politikai szempontok is, de objektíven csak annyit lehet megállapítani, hogy a Nézőpont Intézet adatai a választástörténet alapján sokkal realistábbak – zárták a közleményüket.
Hann Endre korábban maga is elismerte, hogy tevékenységük nem a valós közvélemény mérésére irányul.