Kimondták a végső szót a választás előtt: Nemcsak Magyarország, egész Európa sorsa megpecsételődhet

Felidézte, a Nézőpont Intézet legfrissebb, március 19-én publikált mérése szerint a Fidesz–KDNP listás eredménye 46 százalék, a Tisza Párté 40 százalék, míg a Mi Hazánk stabilan 8 százalékon áll.

Valamint megosztott több választókerületi adatot is:

A borsodi 6-os körzetben 38–34 százalék az állás a Tiszával szemben, 7 százalék a Mi Hazánk, 3 a DK, 1 az MKKP és 17 százalék a bizonytalan.

Baja térségében 42–32 százalék az arány, 8 százalék a Mi Hazánk, 2 a DK, 2 az MKKP, 1 egyéb, 8 bizonytalan, 5 százalék nem válaszolt.

Kisvárdán 53–27 százalék az arány, 4 Mi Hazánk, 2 DK, 2 MKKP, 1 Jobbik, 1 egyéb, 5–5 százalék a bizonytalan és aki nem válaszolt.

Pápán 48–26 százalék az állás, 4–4 Mi Hazánk és DK, 2 MKKP, 1 egyéb, 12 bizonytalan.

Veszprém 3-ban 41–32 százalékon áll a pártverseny, jelölteknél 44–30 százalék.

Orbán Balázs hozzátette, mindezek fényében különösen aggasztó, hogy külső erők beavatkoznak a magyar választásokba. Az Európai Bizottság és a techplatformok – köztük a Facebook – „dezinformáció elleni” együttműködése keretében tényellenőrök és Brüsszel által finanszírozott NGO-k szűrik a tartalmakat, ami alkalmas a brüsszelkritikus hangok gyengítésére.

Amerikai kongresszusi jelentés is rámutat: