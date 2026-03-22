Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
03. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt orbán balázs Magyar Péter orbán viktor

Kimondták a végső szót a választás előtt: Nemcsak Magyarország, egész Európa sorsa megpecsételődhet

2026. március 22. 17:12

Véget ért a találgatás, itt a kőkemény kampányértékelés: ezt a brutális erőt már senki sem tudja megállítani.

2026. március 22. 17:12
null

Felülmúlhatatlan a nemzeti oldal lendülete – értékelte az elmúlt hét történéseit a kampányban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán.

Orbán Balázs szerint a Békemenet valódi fordulópontot jelentett a kampányban. Az esemény után a nemzeti oldal elképesztő lendületet kapott, amit Orbán Viktor intenzív országjárása tovább erősített. Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miskolc és most Hódmezővásárhely – ezeken a helyszíneken tízezrek vonultak ki, hogy kifejezzék kiállásukat a háború és az ukrán zsarolás ellen. A tömegek mérete és lelkesedése világosan mutatja:

a magyarok többsége a békét és a nemzeti szuverenitást választja.

Eközben Magyar Péter Tisza Pártja láthatóan küzd a hatékony mozgósítással. Több helyszínen a Fidesz-támogatók kétszer-háromszor többen vannak, mint a Tisza korábbi eseményein vagy az aznapi rendezvényein. A kormánypártok előnye így tovább nő, amit a friss közvélemény-kutatások is alátámasztanak.

Felidézte, a Nézőpont Intézet legfrissebb, március 19-én publikált mérése szerint a Fidesz–KDNP listás eredménye 46 százalék, a Tisza Párté 40 százalék, míg a Mi Hazánk stabilan 8 százalékon áll.

Valamint megosztott több választókerületi adatot is: 

  • A borsodi 6-os körzetben 38–34 százalék az állás a Tiszával szemben, 7 százalék a Mi Hazánk, 3 a DK, 1 az MKKP és 17 százalék a bizonytalan.
  • Baja térségében 42–32 százalék az arány, 8 százalék  a Mi Hazánk, 2 a DK, 2  az MKKP, 1 egyéb, 8 bizonytalan, 5 százalék nem válaszolt.
  • Kisvárdán 53–27 százalék az arány, 4 Mi Hazánk, 2 DK, 2 MKKP, 1 Jobbik, 1 egyéb, 5–5 százalék a bizonytalan és aki nem válaszolt.
  • Pápán 48–26 százalék az állás, 4–4 Mi Hazánk és DK, 2 MKKP, 1 egyéb, 12 bizonytalan.
  • Veszprém 3-ban 41–32 százalékon áll a pártverseny, jelölteknél 44–30 százalék. 

Orbán Balázs hozzátette, mindezek fényében különösen aggasztó, hogy külső erők beavatkoznak a magyar választásokba. Az Európai Bizottság és a techplatformok – köztük a Facebook – „dezinformáció elleni” együttműködése keretében tényellenőrök és Brüsszel által finanszírozott NGO-k szűrik a tartalmakat, ami alkalmas a brüsszelkritikus hangok gyengítésére.

Amerikai kongresszusi jelentés is rámutat:

ez a mechanizmus belpolitikai befolyásolásra használható.

Mario Nawfal leleplezése után kiderült, hogy a Meta regionális politikai vezetője nyíltan ukránpárti, és az algoritmust a Tisza javára manipulálhatja – tette hozzá.

Arról is írt, hogy a Tisza Párt ukrán kötődései is egyre egyértelműbbek. Egy ukrán képviselő részt vett a Tisza-meneten, ukránul jelentkezett be, és kijelentette: minden ellenzéki jelölt lépjen vissza a Tisza javára, mert győzelmük Ukrajna érdeke. Daniel Freund, Soros György EP-képviselője is ott volt március 15-én, és bevallotta:

Magyar Pétert támogatja, mert ő maximális pénzügyi és katonai segítséget adna Ukrajnának.

Az ukrán külügyminisztérium pedig választási megfigyelőket akar küldeni Magyarországra – miközben saját elnökválasztásukat két éve halasztják.

Eközben a Tisza-tábor egyre idegesebb és agresszívabb: naponta kerülnek elő videók, ahol támogatóik bevallják, hogy Ukrajna mögé kell állni, „bele kell állni a háborúba”, vagy vereség esetén nem fogadják el az eredményt, utcára vonulnak, erőszakot helyeznek kilátásba. Magyar Péter korábban maga fenyegetőzött hasonlóval – emlékeztetett. 

Közben a nemzetközi helyzet súlyosbodik: közel-keleti konfliktusok emelik az energiaárakat, Európának szüksége van az olcsó orosz energiára – mégis Brüsszel, Ukrajna és a Tisza összefogva leválasztaná Magyarországot erről. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke elismerte: ezt tervezik. Az Európai Tanács-ülésen is unszolták Orbán Viktort a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönhöz, de ő kitartott:

amíg az olajblokád tart a Tisza hatalomra segítése érdekében, addig Magyarország nem enged.

A héten Budapest ismét a patrióták fővárosa lett:

a CPAC Hungary 2026-on Donald Trump videóüzenetben méltatta Orbánt, teljes támogatásáról biztosította, erős vezetőként jellemezte, aki megvédi a szuverenitást és példát mutat a Nyugatnak.

Alice Weidel, Andrej Babiš, Herbert Kickl, Santiago Abascal és mások is kiálltak mellette. Orbán beszédében hangsúlyozta: a politika alapja a népbe vetett bizalom, és győzelem esetén patrióta áttörés indul Európában.

A választás tétje most történelmi: győzelem esetén nemcsak Magyarország marad talpon, hanem el fog kezdődni a patrióta áttörés Európában is”

 – írta Orbán Balázs.

 Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. március 22. 18:09
AfD = alternativ für deutschland . Gott mit uns .
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. március 22. 18:07
re: belbuda Nyugi! Van megoldás a problémájára: jeges zuhany, alusisak, időpont az idegosztályra. Úgy el lesznek verve, ahogy a jég a határt.
Válasz erre
0
0
survivor
•••
2026. március 22. 17:52 Szerkesztve
Az EU mindenkepen szetesik. Ezt megakadalyozni nem lehet,siettetni viszont igen. Ha Orban veszit, gyorsul a szétesés. Mindenki tartalekoljon .Ne eurót,forintot Aranyat, ékszert, , ingatlant, műkincset...Tudom , mert ÁTÉLTEM egy ilyen mély hullamot,es akkor az segített.♨️Ha lángol a vilag aranyért kapsz élelmet....🪙🍞
Válasz erre
1
0
vip era
2026. március 22. 17:31
A hajrában kilőtt a Fidesz, mint a női kajak 4-esünk a riói olimpiai döntőben. Ez kétharmad, az olimpiai aranyérem.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!