Kimondták a végső szót a választás előtt: Nemcsak Magyarország, egész Európa sorsa megpecsételődhet

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Felülmúlhatatlan a nemzeti oldal lendülete – értékelte az elmúlt hét történéseit a kampányban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán.
Orbán Balázs szerint a Békemenet valódi fordulópontot jelentett a kampányban. Az esemény után a nemzeti oldal elképesztő lendületet kapott, amit Orbán Viktor intenzív országjárása tovább erősített. Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miskolc és most Hódmezővásárhely – ezeken a helyszíneken tízezrek vonultak ki, hogy kifejezzék kiállásukat a háború és az ukrán zsarolás ellen. A tömegek mérete és lelkesedése világosan mutatja:
a magyarok többsége a békét és a nemzeti szuverenitást választja.
Eközben Magyar Péter Tisza Pártja láthatóan küzd a hatékony mozgósítással. Több helyszínen a Fidesz-támogatók kétszer-háromszor többen vannak, mint a Tisza korábbi eseményein vagy az aznapi rendezvényein. A kormánypártok előnye így tovább nő, amit a friss közvélemény-kutatások is alátámasztanak.
Felidézte, a Nézőpont Intézet legfrissebb, március 19-én publikált mérése szerint a Fidesz–KDNP listás eredménye 46 százalék, a Tisza Párté 40 százalék, míg a Mi Hazánk stabilan 8 százalékon áll.
Valamint megosztott több választókerületi adatot is:
Orbán Balázs hozzátette, mindezek fényében különösen aggasztó, hogy külső erők beavatkoznak a magyar választásokba. Az Európai Bizottság és a techplatformok – köztük a Facebook – „dezinformáció elleni” együttműködése keretében tényellenőrök és Brüsszel által finanszírozott NGO-k szűrik a tartalmakat, ami alkalmas a brüsszelkritikus hangok gyengítésére.
Amerikai kongresszusi jelentés is rámutat:
ez a mechanizmus belpolitikai befolyásolásra használható.
Mario Nawfal leleplezése után kiderült, hogy a Meta regionális politikai vezetője nyíltan ukránpárti, és az algoritmust a Tisza javára manipulálhatja – tette hozzá.
Arról is írt, hogy a Tisza Párt ukrán kötődései is egyre egyértelműbbek. Egy ukrán képviselő részt vett a Tisza-meneten, ukránul jelentkezett be, és kijelentette: minden ellenzéki jelölt lépjen vissza a Tisza javára, mert győzelmük Ukrajna érdeke. Daniel Freund, Soros György EP-képviselője is ott volt március 15-én, és bevallotta:
Magyar Pétert támogatja, mert ő maximális pénzügyi és katonai segítséget adna Ukrajnának.
Az ukrán külügyminisztérium pedig választási megfigyelőket akar küldeni Magyarországra – miközben saját elnökválasztásukat két éve halasztják.
Eközben a Tisza-tábor egyre idegesebb és agresszívabb: naponta kerülnek elő videók, ahol támogatóik bevallják, hogy Ukrajna mögé kell állni, „bele kell állni a háborúba”, vagy vereség esetén nem fogadják el az eredményt, utcára vonulnak, erőszakot helyeznek kilátásba. Magyar Péter korábban maga fenyegetőzött hasonlóval – emlékeztetett.
Közben a nemzetközi helyzet súlyosbodik: közel-keleti konfliktusok emelik az energiaárakat, Európának szüksége van az olcsó orosz energiára – mégis Brüsszel, Ukrajna és a Tisza összefogva leválasztaná Magyarországot erről. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke elismerte: ezt tervezik. Az Európai Tanács-ülésen is unszolták Orbán Viktort a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönhöz, de ő kitartott:
amíg az olajblokád tart a Tisza hatalomra segítése érdekében, addig Magyarország nem enged.
A héten Budapest ismét a patrióták fővárosa lett:
a CPAC Hungary 2026-on Donald Trump videóüzenetben méltatta Orbánt, teljes támogatásáról biztosította, erős vezetőként jellemezte, aki megvédi a szuverenitást és példát mutat a Nyugatnak.
Alice Weidel, Andrej Babiš, Herbert Kickl, Santiago Abascal és mások is kiálltak mellette. Orbán beszédében hangsúlyozta: a politika alapja a népbe vetett bizalom, és győzelem esetén patrióta áttörés indul Európában.
A választás tétje most történelmi: győzelem esetén nemcsak Magyarország marad talpon, hanem el fog kezdődni a patrióta áttörés Európában is”
– írta Orbán Balázs.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
