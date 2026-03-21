Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
cpac hungary matt schlapp trump orbán viktor

„Köszönjük, hogy megváltoztatta a történelmet!” – Orbán Viktornak és a magyaroknak üzentek a CPAC neves előadói

2026. március 21. 22:23

A CPAC Hungary szombati rendezvénye után a neves nemzetközi előadók és a résztvevők sora osztotta meg a közösségi felületeken véleményét, üzenetét.

null

Orbán Viktor nyeri a sorsdöntő magyarországi választásokat – írta a szombati CPAC Hungary után Matt Schlapp, a rendezvény egyik előadója és az Amerikai Konzervatív Unió elnöke. Az X-en közzétett egyik bejegyzésében kiemelte: „Európában egyetlen embernek volt bátorsága kiállni a nyitott határok, a zöld energia hazugságai és a nemi ideológia ellen”, Orbán Viktornak. 

 

„Köszönjük, Orbán miniszterelnök úr, hogy megváltoztatta a történelmet és kiállt a népe mellett”

 – fogalmazott.

Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök – aki interjút is adott a CPAC-en – ugyancsak megosztott egy videós összeállítást a rendezvényről, egyúttal megjegyezte: ideje visszahozni a józan gondolkodást Európába. „A bürokrácia és a felülről ránk kényszerített paktumok helyett a szabadságot és a szuverén államok közötti együttműködést választjuk. Ez az egyetlen útja annak, hogy Európát újra naggyá tegyük”.

Ezt is ajánljuk a témában

André Ventura, a portugál konzervatív Chega párt elnöke Orbán Viktor beszédéből osztott meg egy részletet, illetve kommentárt is írt: „a szabadság és az identitásunk értékeinek védelmében” vett részt a CPAC Hungary rendezvényén.

Ezt is ajánljuk a témában

Tom van Grieken, a flamand Vlaams Belang elnöke X-en közzétett posztjában felidézte az 5 évvel ezelőtti CPAC Hungaryt, azzal kommentálva: 

azóta a hangulat és az energia csak tovább erősödött”.

 Erőteljesnek nevezte Orbán Viktor nyitóbeszédét, és lenyűgözőnek az előadók sorát:

Eduardo Balsonaro, a brazil képviselőház egyik tagja Orbán Viktort a konzervatív mozgalom világszerte elismert vezetőjének nevezte:

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. március 21. 22:41
Semmit nem változtatott meg.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!