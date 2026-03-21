„Köszönjük, hogy megváltoztatta a történelmet!” – Orbán Viktornak és a magyaroknak üzentek a CPAC neves előadói

„Orbán Viktor egy valódi hős!” – a magyar kormány munkáját méltatta a volt lengyel miniszterelnök
A magyar választás borzasztóan fontos nem csak Magyarország, hanem egész Európa szempontjából – szögezte le Mateusz Morawiecki.
A CPAC Hungary szombati rendezvénye után a neves nemzetközi előadók és a résztvevők sora osztotta meg a közösségi felületeken véleményét, üzenetét.
Orbán Viktor nyeri a sorsdöntő magyarországi választásokat – írta a szombati CPAC Hungary után Matt Schlapp, a rendezvény egyik előadója és az Amerikai Konzervatív Unió elnöke. Az X-en közzétett egyik bejegyzésében kiemelte: „Európában egyetlen embernek volt bátorsága kiállni a nyitott határok, a zöld energia hazugságai és a nemi ideológia ellen”, Orbán Viktornak.
„Köszönjük, Orbán miniszterelnök úr, hogy megváltoztatta a történelmet és kiállt a népe mellett”
– fogalmazott.
Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök – aki interjút is adott a CPAC-en – ugyancsak megosztott egy videós összeállítást a rendezvényről, egyúttal megjegyezte: ideje visszahozni a józan gondolkodást Európába. „A bürokrácia és a felülről ránk kényszerített paktumok helyett a szabadságot és a szuverén államok közötti együttműködést választjuk. Ez az egyetlen útja annak, hogy Európát újra naggyá tegyük”.
André Ventura, a portugál konzervatív Chega párt elnöke Orbán Viktor beszédéből osztott meg egy részletet, illetve kommentárt is írt: „a szabadság és az identitásunk értékeinek védelmében” vett részt a CPAC Hungary rendezvényén.
Tom van Grieken, a flamand Vlaams Belang elnöke X-en közzétett posztjában felidézte az 5 évvel ezelőtti CPAC Hungaryt, azzal kommentálva:
azóta a hangulat és az energia csak tovább erősödött”.
Erőteljesnek nevezte Orbán Viktor nyitóbeszédét, és lenyűgözőnek az előadók sorát:
Eduardo Balsonaro, a brazil képviselőház egyik tagja Orbán Viktort a konzervatív mozgalom világszerte elismert vezetőjének nevezte:
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán