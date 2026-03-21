„Orbán Viktor egy valódi hős!” – a magyar kormány munkáját méltatta a volt lengyel miniszterelnök

Mateusz Morawiecki a budapesti eseményen leszögezte: „semmiféle őrültség” nem jellemzi a Fidesz politikáját, mint amilyen a gender vagy a „zöldpolitika, amely romba dönti a gazdaságainkat”. Mint felidézte, a Fidesz sikeresen vetett gátat az illegális migrációnak is.

„Önök voltak az elsők Európában, Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően, akik jelezték, hogy az illegális migránsok behívása nem megoldás (…), maradjanak ott, ahol vannak” – idézte fel.