mateusz morawiecki CPAC Hungay orbán viktor

„Orbán Viktor egy valódi hős!” – a magyar kormány munkáját méltatta a volt lengyel miniszterelnök

2026. március 21. 17:22

Magasnak nevezte a Fidesz győzelmi esélyeit a CPAC Hungaryn, a Patriótának adott interjúban Mateusz Morawiecki korábbi lengyel kormányfő. Mint kifejtette: ez azért is van így, mert a Fidesz konzervatív észérvek mentén politizáló párt.

Mateusz Morawiecki a budapesti eseményen leszögezte: „semmiféle őrültség” nem jellemzi a Fidesz politikáját, mint amilyen a gender vagy a „zöldpolitika, amely romba dönti a gazdaságainkat”. Mint felidézte, a Fidesz sikeresen vetett gátat az illegális migrációnak is.

„Önök voltak az elsők Európában, Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően, akik jelezték, hogy az illegális migránsok behívása nem megoldás (…), maradjanak ott, ahol vannak” – idézte fel.

Mateusz Morawiecki szerint Magyarország „világítótoronyként” jelezte a korábbi lengyel kormányzat és egész Európa számára, hogy mit kéne tenni. 

Orbán Viktor egy valódi hős: megvédte Európát az illegális migránsoktól, akik, azt gondolom, hogy (…) kultúránkat, gazdaságunkat is átformálhatták volna”.

A volt lengyel miniszterelnök a CPAC-en leszögezte: mindenképpen meg kell őrizni a keresztény és konzervatív értékeket.

Úgy véli, 

Orbán Viktor újbóli győzelme „nagyon erős jelzés lenne” Európa számára és a „lassú, de biztos jobbra tolódásra”. 

Szimbolikus vezetőnek nevezte a magyar kormányfőt. Mint fogalmazott: Orbán Viktor, Andrej Babis és ő maga a szlovákokkal „félelmetes szövetséget” tudnának formálni az Európai Bizottsággal szemben.

A magyar választás borzasztóan fontos nem csak Magyarország, hanem egész Közép-Európa, Európa szempontjából”

– szögezte le a Patriótának adott interjúban Mateusz Morawiecki.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

