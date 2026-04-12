Gulyás Gergely szerint egy dolog mindenképpen a Fidesznek kedvez ezen a választáson

Villáminterjút készített Gulyás Gergellyel a Telex egykori főszerkesztője. Munk Veronika, aki a szavazókörében találkozott a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, aki voksolás után állt meg az úhjsígíróval beszélgetni. Munk a beszélgetésről videót tett közzé közösségi oldalán, és azt írta, az elmúlt 16 évben nem adott neki interjút miniszter. (Ebben valószínűleg játszik némi szerepet, hogy keveset mozgott terepen, ugyanis a miniszterek az elmúlt ciklusokban rendszeresen megálltak a Telex riportereivel beszélgetni. Íme egy példa!)
Az újságíró elsőként arról kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy mit szól ahhoz, hogy a 9 óráig a falvakban a négy évvel ezelőtti választáson mérthez képest alacsony volt a részvétel, és mivel e településtípusokon a Fidesz sikeres, ez nem nekik kedvez. (Szerkesztői megjegyzés: Munk Veronika kérdésfeltevése óriásit tévedést rejt, hiszen az atlatszo.hu adatai szerint míg 2022-ban 9-ig 281 565 db, az idei választáson ugyaneddig 443 634 voks érkezett be.)
Gulyás Gergely válaszában úgy fogalmazott,
azt látjuk, hogy a részvétel magas és azt tudjuk, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a magas részvétel a Fidesznek kedvez.
Hozzátette, este kiderül, hogy ez tényleg így van-e. A közbevetésre, miszerint a magas részvétel a „nagy pártoknak” – így az újságíró szerint a Tiszának is – kedvez, azt mondta, hogy eddig, amikor magas volt a részvétel, majdnem mindig a Fidesz került előnybe – kivéve 2002-t, amikor szoros versenyban maradtak alul. „Minden más esetben főleg '18-ban és '22-ben, amikor olyan baloldali őrjöngés volt, hogy a Sándor-palotánál szólították fel Áder János akkori köztársasági elnököt, hogy a csak a baloldalnak adhat megbízást a kormányalakításra,
majd kétharmados győzelmet arattunk”.
.
A kérdésre, hogy amennyiben nyerne, gratulálna-e Magyar Péternek, azt mondta, úgy érzi, neki nincs dolga ebben az ügyben, „van egy szokásjogi hagyománya a magyar politikának, ezt a magyar jobboldal mindig követte, a magyar baloldal pedig mindig nagy ívebn tett rá, úgyhogy a magyar jobboldal majd most is követni fogja.” Amikor nyertek megköszönték a választók bizalmát, ha veszítettek, gratuláltak a győztesnek – magyarázta Gulyás Gergely, aki a kampánnyal kapcsolatban elmondta, úgy érzi, mindent megtettek, amit lehetett.
