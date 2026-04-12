Gulyás Gergely szerint egy dolog mindenképpen a Fidesznek kedvez ezen a választáson

Villáminterjút készített Gulyás Gergellyel a Telex egykori főszerkesztője. Munk Veronika, aki a szavazókörében találkozott a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, aki voksolás után állt meg az úhjsígíróval beszélgetni. Munk a beszélgetésről videót tett közzé közösségi oldalán, és azt írta, az elmúlt 16 évben nem adott neki interjút miniszter. (Ebben valószínűleg játszik némi szerepet, hogy keveset mozgott terepen, ugyanis a miniszterek az elmúlt ciklusokban rendszeresen megálltak a Telex riportereivel beszélgetni. Íme egy példa!)

Az újságíró elsőként arról kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy mit szól ahhoz, hogy a 9 óráig a falvakban a négy évvel ezelőtti választáson mérthez képest alacsony volt a részvétel, és mivel e településtípusokon a Fidesz sikeres, ez nem nekik kedvez. (Szerkesztői megjegyzés: Munk Veronika kérdésfeltevése óriásit tévedést rejt, hiszen az atlatszo.hu adatai szerint míg 2022-ban 9-ig 281 565 db, az idei választáson ugyaneddig 443 634 voks érkezett be.)