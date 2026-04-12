Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
országgyűlési választás 2026 interjú Gulyás Gergely

Gulyás Gergely szerint egy dolog mindenképpen a Fidesznek kedvez ezen a választáson

2026. április 12. 18:04

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta, gratulálna-e Magyar Péternek.

Villáminterjút készített Gulyás Gergellyel a Telex egykori főszerkesztője. Munk Veronika, aki a szavazókörében találkozott a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, aki voksolás után állt meg az úhjsígíróval beszélgetni. Munk a beszélgetésről videót tett közzé közösségi oldalán, és azt írta, az elmúlt 16 évben nem adott neki interjút miniszter. (Ebben valószínűleg játszik némi szerepet, hogy keveset mozgott terepen, ugyanis a miniszterek az elmúlt ciklusokban rendszeresen megálltak a Telex riportereivel beszélgetni. Íme egy példa!

Az újságíró elsőként arról kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy mit szól ahhoz, hogy a 9 óráig a falvakban a négy évvel ezelőtti választáson mérthez képest alacsony volt a részvétel, és mivel e településtípusokon a Fidesz sikeres, ez nem nekik kedvez. (Szerkesztői megjegyzés: Munk Veronika kérdésfeltevése óriásit tévedést rejt, hiszen az atlatszo.hu adatai szerint míg 2022-ban 9-ig 281 565 db, az idei választáson ugyaneddig 443 634 voks érkezett be.) 

Gulyás Gergely válaszában úgy fogalmazott, 

azt látjuk, hogy a részvétel magas és azt tudjuk, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a magas részvétel a Fidesznek kedvez. 

Hozzátette, este kiderül, hogy ez tényleg így van-e. A közbevetésre, miszerint a magas részvétel a „nagy pártoknak” – így az újságíró szerint a Tiszának is – kedvez, azt mondta, hogy eddig, amikor magas volt a részvétel, majdnem mindig a Fidesz került előnybe – kivéve 2002-t, amikor szoros versenyban maradtak alul. „Minden más esetben főleg '18-ban és '22-ben, amikor olyan baloldali őrjöngés volt, hogy a Sándor-palotánál szólították fel Áder János akkori köztársasági elnököt, hogy a csak a baloldalnak adhat megbízást a kormányalakításra, 

majd kétharmados győzelmet arattunk”. 

A kérdésre, hogy amennyiben nyerne, gratulálna-e Magyar Péternek, azt mondta, úgy érzi, neki nincs dolga ebben az ügyben, „van egy szokásjogi hagyománya a magyar politikának, ezt a magyar jobboldal mindig követte, a magyar baloldal pedig mindig nagy ívebn tett rá, úgyhogy a magyar jobboldal majd most is követni fogja.” Amikor nyertek megköszönték a választók bizalmát, ha veszítettek, gratuláltak a győztesnek – magyarázta Gulyás Gergely, aki a kampánnyal kapcsolatban elmondta, úgy érzi, mindent megtettek, amit lehetett. 

Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. április 12. 18:50
» ThunderDan 2026. április 12. 18:08 Munk Veronika a Messiással (saját brancs!!!) nem próbált interjút készíteni?« Most józanítják, mert ilyen részegen nem engedik fel a Dubaiba induló gépre a gatyásmajmot, amivel menekülni fog a szégyen elől.
Válasz erre
0
0
titi77
2026. április 12. 18:14
ez már a vereségre felkészült "újságíró" vergődése!
Válasz erre
3
0
ThunderDan
2026. április 12. 18:08
Munk Veronika a Messiással (saját brancs!!!) nem próbált interjút készíteni? Egészen szánalmas ez a telex-444-hvg-24hu-stb. agitprop.
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!