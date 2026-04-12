04. 12.
vasárnap
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Választás 2026
Rendkívüli!

Választás 2026 – Itt nézheti élőben a Mandiner és a Patrióta ÉLŐ választási műsorát

medián hann endre országgyűlési választás 2026 közvélemény-kutatás Deák Dániel

Itt vannak a valós eredmények: a Medián már megint kamu adatokat közölt – valójában sokadjára is Fidesz-előnyt mértek (VIDEÓ)

2026. április 12. 13:52

Hann Endre fel fog robbanni a dühtől.

2026. április 12. 13:52
„Hann Endre nagyon ki fog akadni, de megint eljutottak hozzám a Medián valódi számai” – mondta friss videójában Deák Dániel.

Az elemző ezúttal is megszerezte a valós mérési adatokat sorozatosan a Tisza javára ferdítő Medián áprilisi, módosítatlan kutatásának eredményeit. áprilisi

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul
Tovább a cikkhezchevron

„Egyáltalán nem azok a számok, mint amelyeket a valóságban publikált, és amelyre a baloldal felhúzta a megtévesztő mozgósítókampányát” – állapította meg Deák Dániel.

Azt elismerte, hogy a magas részvételi arányt illetően helytállóak voltak a Medián számai, de volt egy olyan kérdés a közvéleménykutatásban, amire a beérkezett válaszok nem kerültek be akkurátusan a publikált eredményekbe:

És ha mégis elmegy (szavazni), akkor melyik párt listájára szavazna?

Az 1047 válaszadóból 463, azaz 44,2 százalék a Fideszt jelölte meg válaszában, míg a Tisza Pártot 438, azaz 41,8 százalék.

Tehát Hann Endre számai még a magas részvétel mellett is fideszes többséget mutattak”

– állapította meg Deák Dániel, majd mindenkit emlékeztetett:

Persze ma van a választás, és nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást. Ezért aki még nem tette, az menjen el szavazni!”

Nyitókép: képernyőfotó

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
falcatus-2
2026. április 12. 15:52
Nagyhuba1 2026. április 12. 15:30 Valószínű, hogy a részvételi arány magas lesz akár 80 % körül is lehet.Maj este kiderül az igazság,lehet örülni vagy bánkódni..." Erősen valószínűsíthető, hogy a körül lesz. Ekkor viszont a tiszások mellett a MiHa is bánkódni fog, mert kiesik, ha nem sikerül 100 ezerrel több szavazatot begyűjteni, mint a 2022-es választáson. Tehát 320 ezer helyett 430 ezret. Erre nem igen látszik, hogy esélye legyen.
westend
2026. április 12. 15:38
Már várom hogy melyik poloskapárti FOS-moslék hozza ki elsőként a mindent vivő (mediános:) exit-pollt arról, hogy a poloskaszekta legalább 78%-ot ért el, és a fidesz a bejutási küszöbért küzd :)
Nagyhuba1
2026. április 12. 15:30
Azt gondolom a 15 órai adatokat ismerve, csökkenni fog a részvétel mert azok nagyrészt már leadta a szavazatát akik azt nagyon fontosnsk érezték.Valószínű, hogy a részvételi arány magas lesz akár 80 % körül is lehet.Maj este kiderül az igazság,lehet örülni vagy bánkódni.
westend
2026. április 12. 15:15 Szerkesztve
StresszTeszt 2026. április 12. 14:52 " ezek a nyers, súlyozatlan adatok " - ahogy írod tampon. Endrebá' (miután a protkót visszagyömöszöli a szájába:) ezeket még a poloskaszekta esetében fel szokta szorozni minimum 1.5-el. Ahogy a megbízás aktuálisan igényli.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!