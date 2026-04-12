Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Pest vármegye

Pest vármegye minden választókerületében nyert a Tisza Párt

2026. április 12. 22:55

Az eredmény véglegesnek tekinthető.

Pest vármegye mind a 14. választókerületében a Tisza Párt jelöltjei nyertek. 

Eredmények: 

1. számú egyéni választókerület – Székhely Jelencsik József 59,5 százalék 

2. számú egyéni választókerület – Pósfai Gábor 62,04 százalék

3. számú egyéni választókerület – Bujdosó Andrea Anna 57,65 százalék 

4. számú egyéni választókerület – Tóthmajor Balázs 54,7 százalék

5. számú egyéni választókerület – Miskolczi Orsolya 61 százalék

6. számú egyéni választókerület – László Endre Márton 60,2 százalék 

7. számú egyéni választókerület – Trompler Ildikó 52,5 százalék

8. számú egyéni választókerület – Balajti István 58,42 százalék

9. számú egyéni választókerület – Bilisics Zita 53,6 százalék

10. számú egyéni választókerület – Perticsné Kácsor andrea 61,5 százalék

11. számú egyéni választókerület – Szimon Renáta  53 százalék

12. számú egyéni választókerület – Polgár György 49,4 százalék

13. számú egyéni választókerület – Hende Máté 47,8 százalék

14. számú egyéni választókerület – Muhari Gergely 50,8 százalék

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
johannluipigus
2026. április 12. 23:02
Úgy kell nekik.
