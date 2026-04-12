Pest vármegye minden választókerületében nyert a Tisza Párt

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Az eredmény véglegesnek tekinthető.
Pest vármegye mind a 14. választókerületében a Tisza Párt jelöltjei nyertek.
Eredmények:
1. számú egyéni választókerület – Székhely Jelencsik József 59,5 százalék
2. számú egyéni választókerület – Pósfai Gábor 62,04 százalék
3. számú egyéni választókerület – Bujdosó Andrea Anna 57,65 százalék
4. számú egyéni választókerület – Tóthmajor Balázs 54,7 százalék
5. számú egyéni választókerület – Miskolczi Orsolya 61 százalék
6. számú egyéni választókerület – László Endre Márton 60,2 százalék
7. számú egyéni választókerület – Trompler Ildikó 52,5 százalék
8. számú egyéni választókerület – Balajti István 58,42 százalék
9. számú egyéni választókerület – Bilisics Zita 53,6 százalék
10. számú egyéni választókerület – Perticsné Kácsor andrea 61,5 százalék
11. számú egyéni választókerület – Szimon Renáta 53 százalék
12. számú egyéni választókerület – Polgár György 49,4 százalék
13. számú egyéni választókerület – Hende Máté 47,8 százalék
14. számú egyéni választókerület – Muhari Gergely 50,8 százalék
