Rengeteg a külhoni szavazat, és ez a Fidesznek kedvez: mutatjuk, miért!

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Az erdélyi magyarok sem akarnak kormányváltást.
Akár a 300 ezret is elérheti a Fideszt támogató külhoni szavazatok száma, ráadásul a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, levélben szavazók névjegyzékére felvett 497 ezer választópolgár közül 293 ezren már leadtak voksukat. A Nemzeti Választási Bizottság adatai szerint az eddig ellenőrzöttek közül több mint 232 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.
Az szinte biztosra vehető, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan, most is
a Fideszt erősítik majd a határon túlról szavazók.
Ezt támasztja alá a kolozsvári SoDiSo Research által készített, az erdélyi magyar felnőtt lakosságra vonatkozó reprezentatív felmérés is, amely szerint
az erdélyi magyar állampolgárok több mint kilencven százaléka a Fideszre szavazna.
Minderről az RMDSZ stratégiai igazgatója beszélt korábban. Antal Árpád akkor azt mondta, az erdélyi magyarok fontosnak tartják, mi történik a magyarországi választásokon és mi következik utána.
A kutatás eredményei kapcsán azt mondta
Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus az erdélyi magyarok körében: 92 százalékuk kedvezően vélekedik róla.
– Ugyanakkor az ellenzéki politikusokkal szemben rendkívül magas arányú a bizalmatlanság. Érdekes adat, hogy a magyarországi ellenzéki pártok iránti bizalom nagyjából megegyezik a román pártok irántival, vagyis nagyon alacsony – tette hozzá.
A felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek 80 százaléka biztosan vagy valószínűleg részt venne a magyarországi választásokon, a regisztráltak körében ez az arány még magasabb.
Az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást
– hangsúlyozta, hozzátéve: a pártopciójukat megnevező erdélyi magyar állampolgárok több mint 90 százaléka a Fideszre szavazna, ami összhangban van azzal, hogy megközelítőleg ugyanennyien azt szeretnék, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök. Antal Árpád szerint ez a támogatottság annak köszönhető, hogy az erdélyi magyarok értékelik az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikáját, amely a szülőföldön való megmaradást és boldogulást szolgálta.
Nyitókép: MTI / Henning János