04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Rendkívüli!

Választás 2026 – Itt nézheti élőben a Mandiner és a Patrióta ÉLŐ választási műsorát

Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
nemzeti választási bizottság országgyűlési választás 2026 fidesz rmdsz orbán viktor

Rengeteg a külhoni szavazat, és ez a Fidesznek kedvez: mutatjuk, miért!

2026. április 12. 15:45

Az erdélyi magyarok sem akarnak kormányváltást.

2026. április 12. 15:45
Akár a 300 ezret is elérheti a Fideszt támogató külhoni szavazatok száma, ráadásul a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, levélben szavazók névjegyzékére felvett 497 ezer választópolgár közül 293 ezren már leadtak voksukat. A Nemzeti Választási Bizottság adatai szerint az eddig ellenőrzöttek közül több mint 232 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

Az szinte biztosra vehető, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan, most is 

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul
Tovább a cikkhezchevron

a Fideszt erősítik majd a határon túlról szavazók. 

Ezt támasztja alá a kolozsvári SoDiSo Research által készített, az erdélyi magyar felnőtt lakosságra vonatkozó reprezentatív felmérés is, amely szerint 

az erdélyi magyar állampolgárok több mint kilencven százaléka a Fideszre szavazna. 

Minderről az RMDSZ stratégiai igazgatója beszélt korábban. Antal Árpád akkor azt mondta, az erdélyi magyarok fontosnak tartják, mi történik a magyarországi választásokon és mi következik utána. 

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher 

A kutatás eredményei kapcsán azt mondta

 Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus az erdélyi magyarok körében: 92 százalékuk kedvezően vélekedik róla.

– Ugyanakkor az ellenzéki politikusokkal szemben rendkívül magas arányú a bizalmatlanság. Érdekes adat, hogy a magyarországi ellenzéki pártok iránti bizalom nagyjából megegyezik a román pártok irántival, vagyis nagyon alacsony – tette hozzá.

A felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek 80 százaléka biztosan vagy valószínűleg részt venne a magyarországi választásokon, a regisztráltak körében ez az arány még magasabb.

Az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást

– hangsúlyozta, hozzátéve: a pártopciójukat megnevező erdélyi magyar állampolgárok több mint 90 százaléka a Fideszre szavazna, ami összhangban van azzal, hogy megközelítőleg ugyanennyien azt szeretnék, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök. Antal Árpád szerint ez a támogatottság annak köszönhető, hogy az erdélyi magyarok értékelik az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikáját, amely a szülőföldön való megmaradást és boldogulást szolgálta.

Nyitókép: MTI / Henning János

 

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Gubbio
2026. április 12. 16:38 Szerkesztve
Érdekes, a határainkon kívülre szorult magyarok tudják, mit jelent magyarnak lenni. Akik meg belül vannak, azok Magyarországon kívül - Berlinben, Párizsban, Londonban - akarnak élni. Jó lenne, ha kiköltöznének oda, ahol élni szeretnének. Ők a Trianon utáni "Kis-Magyarországra" idesereglett szemét, a nemzet hordaléka és sara.
narancsliget1
2026. április 12. 16:31
Kinek hazudtok?
johannluipigus
2026. április 12. 16:01
Válasszuk ketté a külhoni szavazatokat. Trianonban elszakított magyar testvéreink szavazata 1 mandátumot ér. A külföldön élő, dolgozó magyarok szavazata viszont a pártlistát erősíti. Gyanítom, hogy ebben az esetben a mérleg nyelve nem a nemzeti érzelmű erők felé billen, bár ezt senki sem veheti biztosra.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!