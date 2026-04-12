Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
európai tanács patrióták európáért von der leyen országgyűlési választás 2026

Váratlan vélemény a brüsszeli lapban: ezért lenne jó Orbán győzelme!

2026. április 12. 17:11

A kormánnyal gyakran kritikus Euronewsban kiálltak a miniszterelnök mellett: Orbán az ellenállás szimbóluma Európában.

2026. április 12. 17:11
„Paradox módon hangozhat Brüsszel legfelsőbb köreiben, de Orbán győzelme inkább jó hír lenne Európa számára” – kezdi véleménycikkét a Euronews felületén Gerolf Annemans, az Európai Parlament Patrióták Európáért képviselőcsoportjának politikusa. 

Mint írja, 

  • Orbán nem csak egy országot vezet, ő a centralizációval szembeni ellenállás szimbólumává vált
  • von der Leyen korlátlan központosító politikájának hazafias alternatívája
  • aki szembeszáll a sorozatosan uniós hatásköröket kiterjesztő Európai Bizottság politikájával.

„Orbán győzelme megőrizné az Európai Tanácson belüli fő erőnket”

– írja.

Ami azért fontos, mert a képviselő szerint csak két lehetőség van arra, hogy az európai egyesült államok projektjét megakadályozzák: ha sikerül bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatni Ursula von der Leyent, vagy ha az Európai Tanácsban végigsöpör egy lázadás – ehhez kulcsfontosságú Orbán győzelme.

Aki emellett szimbolikus vezetőként is fontos lenne, hogy megtartsa pozícióját, hiszen a számos jobboldali kormány mellett mégiscsak ő a zászlóvivő.

A képviselő bírálta a magyar választások legitimitását kétségbe vonó hangokat, mondván, akár tetszik, akár nem, Orbánt eddig is demokratikus választásokon erősítették meg, és ezt el kell fogadnia – a sokszínűség jegyében – az EU-nak is, nem erőltethet egy menüt mindenkire.

Ismert, külföldi vezetők egész serege sorakozott fel Orbán Viktor és a Fidesz újrázása mögött

Többek között:

  • Donald Trump amerikai elnök
  • J. D. Vance amerikai alelnök
  • Robert Fico szlovák miniszterelnök
  • Andrej Babiš cseh miniszterelnök
  • Alekszandar Vucsics szerb elnök 
  • Marine Le Pen, a francia elnöki poszt főesélyese,
  • Christian Hafenecker, az osztrák Szabadságpárt főtitkára, 
  • Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke
  • Václav Klaus szerint volt cseh államfő.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!