Kire akarja behúzni az ikszet? – kérdezte a tiszás delegált Nyírbogáton, azonnal leállították a szavazást

Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Az idősotthon lakóját faggatta egy tiszás delegált Nyírbogáton arról, hogy kire szeretne szavazni – számolt be a Magyar Nemzet. A lap azt írta, a történtek miatt a szavazást azonnal leállították, miután a nyírbogáti kettes számú szavazókörben a szavazatszámláló bizottság két tagja – köztük a Tisza Párt delegáltja – elindult a helyi idősek otthonába, hogy a mozgóurnával lehetővé tegyék az ott lakók számára a voksolást, és
arról faggatták az otthon lakóit, hogy kire szavaznak.
Fülöp Hajnalka Tünde, a a 2. számú szavazókör elnöke a vidéki portálnak azt mondta, az incidens lényege az volt, hogy a delegáltak egyike nem érte be a technikai segítséggel, hanem
rákérdezett a választópolgárnál, hogy kire akarja behúzni az ikszet?
Mint fogalmazott, amikor az idős lakó – teljesen jogosan – közölte, hogy ezt nem kívánja elárulni, a tiszás delegált nem hagyta annyiban. Ahelyett, hogy tiszteletben tartotta volna a szavazás titkosságát, értetlenkedni kezdett, és tovább feszegette a kérdést. Nehezen akarta elfogadni, hogy a választópolgárnak joga van a hallgatáshoz
Kiderült,
a mozgóurnás szavazást azonnal félbeszakították, a két delegált tagot visszahívták a szavazókörbe, ahol az elnök egy gyorsított újraoktatásban részesítette őket.
Körülbelül fél óráig állt a munka, amíg tisztázták a választási kézikönyv alapvető szabályait: mit szabad, és mi az, ami szigorúan tilos.
Bár az érintett delegált azzal védekezett, hogy „ez nem is így történt”, a jelzés egyértelmű volt, és az események súlya miatt nem lehetett szó nélkül hagyni a történteket. A nyírbogáti incidensnek hivatalos nyoma is marad: jegyzőkönyv készült az esetről, amely rögzíti, hogy a törvényes rendet megzavaró viselkedés történt a mozgóurnázás során.
