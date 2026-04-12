04. 12.
vasárnap
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Rendkívüli!

Választás 2026 – Itt nézheti élőben a Mandiner és a Patrióta ÉLŐ választási műsorát

tisza párt országgyűlési választás 2026 nyírbogát tiszás delegált választási csalás idősotthon szavazás

Kire akarja behúzni az ikszet? – kérdezte a tiszás delegált Nyírbogáton, azonnal leállították a szavazást

2026. április 12. 14:39

A két delegált tagot visszahívták a szavazókörbe, ahol az elnök egy gyorsított újraoktatásban részesítette őket.

2026. április 12. 14:39
Az idősotthon lakóját faggatta egy tiszás delegált Nyírbogáton arról, hogy kire szeretne szavazni – számolt be a Magyar Nemzet. A lap azt írta, a történtek miatt a szavazást azonnal leállították, miután a nyírbogáti kettes számú szavazókörben a szavazatszámláló bizottság két tagja – köztük a Tisza Párt delegáltja – elindult a helyi idősek otthonába, hogy a mozgóurnával lehetővé tegyék az ott lakók számára a voksolást, és 

arról faggatták az otthon lakóit, hogy kire szavaznak.

Fülöp Hajnalka Tünde, a  a 2. számú szavazókör elnöke a vidéki portálnak azt mondta, az incidens lényege az volt, hogy a delegáltak egyike nem érte be a technikai segítséggel, hanem 

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul
rákérdezett a választópolgárnál, hogy kire akarja behúzni az ikszet? 

Mint fogalmazott, amikor az idős lakó – teljesen jogosan – közölte, hogy ezt nem kívánja elárulni, a tiszás delegált nem hagyta annyiban. Ahelyett, hogy tiszteletben tartotta volna a szavazás titkosságát, értetlenkedni kezdett, és tovább feszegette a kérdést. Nehezen akarta elfogadni, hogy a választópolgárnak joga van a hallgatáshoz

Kiderült,

 a mozgóurnás szavazást azonnal félbeszakították, a két delegált tagot visszahívták a szavazókörbe, ahol az elnök egy gyorsított újraoktatásban részesítette őket. 

Körülbelül fél óráig állt a munka, amíg tisztázták a választási kézikönyv alapvető szabályait: mit szabad, és mi az, ami szigorúan tilos.

Bár az érintett delegált azzal védekezett, hogy „ez nem is így történt”, a jelzés egyértelmű volt, és az események súlya miatt nem lehetett szó nélkül hagyni a történteket. A nyírbogáti incidensnek hivatalos nyoma is marad: jegyzőkönyv készült az esetről, amely rögzíti, hogy a törvényes rendet megzavaró viselkedés történt a mozgóurnázás során.

Nyitókép: Balogh Zoltán

 

 

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbs-real
2026. április 12. 16:36 Szerkesztve
Mert a delegáltjaik pontosan reprezentálják a téeszeseket: erőszakosak, önteltek, magasról tesznek a szabályokra. Ja, és utólag letagadnak mindent.
darusjani
2026. április 12. 15:55
Kocsis máté szembeköpte a fidesz szavazóit amikor azt hazudta hogy sosem volt zebra: Tessék itt van: kormanyhivatalok.hu/system/files/dokumentum/fejer/2024-11/fe_ktf_14047_4_2024_tajekoztato-honlap_alairt.pdf kormanyhivatalok.hu/system/files/dokumentum/fejer/2025-03/fe_ktf_4801_2_2025_tajekoztatas-honlap_alairt.pdf
figyelő4322
2026. április 12. 15:33
Ez a fickó csak egy tipikus, éjsötét agyú, átlagos PöTiszar aktivista. Egyáltalán nem meglepő. Persze érdemes ma, a szavazás napján figyelni őket, nehogy fenyegessék és megfélemlítsék a szavazni kívánókat!
figyelő4322
2026. április 12. 15:19
darusjani 2026. április 12. 08:53 "Átadtuk a rendőrségnek az első fideszes választási csalót! Keress te is pénzt a fideszes csalók megfogásával..." Elég együgyű moslékos agitátor lehetsz ha azt hiszed, hogy az itt kommentelők túlnyomó része vevő lenne az ilyen PöTiszar eszetlenségre. Egyébként is, múlt héten Targoncás Józsi, ma meg Darus Jani? Holnap mi leszel, talán Klozetpucoló Peti? 😳😲🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.