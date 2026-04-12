Orbán Viktor: Mindenki hozzon el mindenkit, a hárommillióhoz mindenkinek ott kell lennie

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Mióta a Tisza Párt van, „dühre, gyűlöletre, legyalázásra, verbális és fizikai erőszakra épít” – mondta a miniszterelnök az Igazság órájában.
„Az ország nagyon sokat veszítene, belevisznek minket a háborúba, egész Európa odatart, elviszik a pénzünket a háborúba, a családok költségei többszörösére fognak ugrani, sok százezer család kerül szinte reménytelen gazdasági helyzetbe. Ezt kell elhárítani, ezt kell kivédeni” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Igazság órájában. Az adás a választás napján jelent meg, annak felvétele még pénteken történt. Mint a miniszterelnök hozzátette: a nemzeti kormány nem engedi, hogy belesodródjunk a háborúba, nem adja oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit.
A választás napjának a hangulatát a vége határozza meg, remélem, hogy diadalittas napunk lesz
– jelentette ki a miniszterelnök. Annak kapcsán, hogy a Tisza Párt építi a csalásnarratívát, a miniszterelnök azt mondta, „mindig ezt csinálják, nem törődnék többet ezzel a kelleténél, magunkra kell összpontosítani, szedjük össze magunkat, rokonokat, barátokat, családtagokat, szomszédokat, munkatársakat, aztán hajrá, menjünk szavazni”. Hozzátette, hogy mióta a Tisza Párt van, „dühre, gyűlöletre, legyalázásra, verbális és fizikai erőszakra épít” kiemelte ugyanakkor, hogy vasárnap este ennek vége lesz.
A célként kitűzött hárommillió szavazat kapcsán Orbán Viktor elmondta,
„egyre többen vagyunk, mára mi vagyunk a többség”.
Hozzátette: „minden szempontból csúcsra vagyunk járatva, nagyon sok a fiatal”. A miniszterelnök szerint az emberek a zsigereikben érzik, hogy a világ felbolydult, felkavarodott, folyamatos a feszültség, mint fogalmazott: „a veszélyek korában élünk”, az emberek alapvetően biztonságot keresnek. Persze vannak olyanok is, akik – mint fogalmazott – „jobban utálnak minket, mint félnek a háborútól”, de hogy baj van a szomszédban, az energia-világkereskedelemben, a közel-keleti térségben, azzal az emberek tisztában vannak. „Nincs olyan ember, aki ne tudná, nehéz, szokatlan, feszült, baljós helyzet van a világban, legfeljebb azt mondja, nekem ez nem a legfontosabb szempontom” – mutatott rá. Orbán Viktor szerint az így gondolkodók kisebbségben vannak.
„Mindenki hozzon el mindenkit, a hárommillióhoz mindenkinek ott kell lennie”
– hangsúlyozta a miniszterelnök. A rejtőzködő fideszesek kapcsán elmondta, nincs erre pontos szám, vasárnap kiderül, mindenesetre az látszik, hogy a pártpreferenciafelmérések kapcsán is egyre többen utasítják el a válaszadást, mint Orbán Viktor fogalmazott, „az emberek hátrébb léptek eggyel”. Szerinte ez a digitális térben való uszítás miatt van így, ilyen eddig azért nem volt, a magyar mégiscsak polgári kultúra, nem szereti az ilyesmit, nem teszi ki magát ilyesminek.
Az ellenzék nagy előnyét mérő felmérések kapcsán azt mondta a miniszterelnök, nem mindegy, hogy a hangulatunkra, vagy a döntésünkre van hatással. Amerikában megszokott dolog, hogy a közvélemény-kutatással lehet várakozást befolyásolni, és a várakozáson keresztül pedig lehet véleményt befolyásolni – fogalmazott. Orbán Viktor úgy véli, Magyarországon ez új dolog, itt a leírt szónak nagyobb becsülete van, mint máshol a világban. Mindezek ellenére a miniszterelnök úgy látja, Magyarországnak lehet hatása az ilyen közvélemény-manipulációknak, „ilyen világban élünk, így kell harcolni” – jelentette ki.
Annak kapcsán, hogy a világ is Magyarországra figyel, a miniszterelnök elmondta, „régóta vagyunk szálka a szemükben”. Felidézte 2014-et, amikor még egy – mint fogalmazott – „barátságosabb vezetése” volt az Európai Uniónak. Akkoriban a bankadó kapcsán volt vitája a kormánynak az unióval, a Fidesz mégis nyerni tudott. „De ezt ők nehezen veszik” – mondta a miniszterelnök, mert azt gondolják, hogy a világ erkölcsi csúcsán állnak.
„Mi magyarok meg szállítjuk a sokadik győzelmet egymás után Brüsszellel szemben”
– hangsúlyozta. Kiemelte, nagy dolog, hogy az Amerikai Egyesült Államok kiáll Magyarország mellett, sosem volt még olyan ezeréves történetünk során, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökének személyes küldötte, az alelnök ide jöjjön, elmondja, hogy garantálja Magyarország biztonságát és azt javasolja a magyaroknak, hogy a velük egy húron pendülő jelenlegi kormányt támogassák.
A kormányfő közölte, bűncselekmény az, ha az állami szolgálatból – jellemzően a fegyveres testületekből – „ugranak ki” az emberek, ki is adta, hogy ezeknek a magatartásoknak a jogi minősítését végezzék el, tárják föl, és ha kell, induljanak eljárások a választás után. Rámutatott, „összehangoltságot” lát a hadseregből, a rendőrségtől, a titkosszolgálattól és gazdasági versenyhivataltól kiugrott emberekkel kapcsolatban, mint fogalmazott:
„Egyáltalán nem lennék meglepve, ha ezek mögött majd nemzetközi titkosszolgálati kapcsolatokat találnánk”.
A kiugrott üzletemberek és celebek kapcsán azt mondta, hogy e mögött „számítás” van. Mint kifejtette: ha eddig nem értettek egyet velük, miért nem mondták korábban. Szerinte ez „rossz kalkuláció”,
„de jön majd a kutyára a dér, mert a választás estéjén ki fog derülni, hogy rossz lóra tettek számításból”.
A magyar választási rendszer kapcsán azt mondta: Európában a legbiztonságosabbak közé tartozik, minden adat megmarad elektronikusan és papíralapon is, tehát kizárható, hogy kívülről befolyásolni lehessen a választás eredményét.
Szólt arról, hogy a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján lesz „nem is kevés” szavazat, amit nem tudnak megszámolni vasárnap este, ezért várhatóan 95-96 százalékos feldolgozottságra lehet számítani. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy azért kell elmenni szavazni, mert „nem hagyhatjuk, hogy ebek harmincadjára jusson mindaz, amiért az elmúlt tizenhat évben megdolgoztunk”.
Nyitókép: Földházi Árpád