Orbán Viktor: Mindenki hozzon el mindenkit, a hárommillióhoz mindenkinek ott kell lennie

„egyre többen vagyunk, mára mi vagyunk a többség”.

Hozzátette: „minden szempontból csúcsra vagyunk járatva, nagyon sok a fiatal”. A miniszterelnök szerint az emberek a zsigereikben érzik, hogy a világ felbolydult, felkavarodott, folyamatos a feszültség, mint fogalmazott: „a veszélyek korában élünk”, az emberek alapvetően biztonságot keresnek. Persze vannak olyanok is, akik – mint fogalmazott – „jobban utálnak minket, mint félnek a háborútól”, de hogy baj van a szomszédban, az energia-világkereskedelemben, a közel-keleti térségben, azzal az emberek tisztában vannak. „Nincs olyan ember, aki ne tudná, nehéz, szokatlan, feszült, baljós helyzet van a világban, legfeljebb azt mondja, nekem ez nem a legfontosabb szempontom” – mutatott rá. Orbán Viktor szerint az így gondolkodók kisebbségben vannak.

„Mindenki hozzon el mindenkit, a hárommillióhoz mindenkinek ott kell lennie”

– hangsúlyozta a miniszterelnök. A rejtőzködő fideszesek kapcsán elmondta, nincs erre pontos szám, vasárnap kiderül, mindenesetre az látszik, hogy a pártpreferenciafelmérések kapcsán is egyre többen utasítják el a válaszadást, mint Orbán Viktor fogalmazott, „az emberek hátrébb léptek eggyel”. Szerinte ez a digitális térben való uszítás miatt van így, ilyen eddig azért nem volt, a magyar mégiscsak polgári kultúra, nem szereti az ilyesmit, nem teszi ki magát ilyesminek.

Az ellenzék nagy előnyét mérő felmérések kapcsán azt mondta a miniszterelnök, nem mindegy, hogy a hangulatunkra, vagy a döntésünkre van hatással. Amerikában megszokott dolog, hogy a közvélemény-kutatással lehet várakozást befolyásolni, és a várakozáson keresztül pedig lehet véleményt befolyásolni – fogalmazott. Orbán Viktor úgy véli, Magyarországon ez új dolog, itt a leírt szónak nagyobb becsülete van, mint máshol a világban. Mindezek ellenére a miniszterelnök úgy látja, Magyarországnak lehet hatása az ilyen közvélemény-manipulációknak, „ilyen világban élünk, így kell harcolni” – jelentette ki.