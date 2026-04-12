Orbán Viktor reagált a számokra: a magas részvétel eddig a kormánypártoknak kedvezett

Orbán Viktor a szavazás után újságírók előtt értékelte a választás eddigi alakulását, és több kérdésben is rövid, lényegre törő válaszokat adott. A miniszterelnök pozitívan fogadta a korai részvételi adatokat, és hangsúlyozta, hogy a magas aktivitás a demokrácia szempontjából kedvező jelenség.

A kormányfő egyértelművé tette, hogy a választás tétjéről már a kampány során beszélt, és most is azt tartja a legfontosabbnak, hogy minél többen vegyenek részt a voksoláson. Ennek megfelelően azokat is megszólította, akik még nem járultak az urnákhoz, és részvételre ösztönözte őket.