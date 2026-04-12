Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
magyar választás részvételi arány voksolás Orbán Viktor

Orbán Viktor reagált a számokra: a magas részvétel eddig a kormánypártoknak kedvezett

2026. április 12. 10:26

A kormányfő feleségével együtt adta le szavazatát, majd rövid sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók kérdéseire. Orbán Viktor a részvételi adatokkal kapcsolatban világossá tette, hogy a magas számok eddig inkább kedveztek nekik. Arra is buzdított mindenkit, hogy menjen el szavazni.

Orbán Viktor a szavazás után újságírók előtt értékelte a választás eddigi alakulását, és több kérdésben is rövid, lényegre törő válaszokat adott. A miniszterelnök pozitívan fogadta a korai részvételi adatokat, és hangsúlyozta, hogy a magas aktivitás a demokrácia szempontjából kedvező jelenség.

A kormányfő egyértelművé tette, hogy a választás tétjéről már a kampány során beszélt, és most is azt tartja a legfontosabbnak, hogy minél többen vegyenek részt a voksoláson. Ennek megfelelően azokat is megszólította, akik még nem járultak az urnákhoz, és részvételre ösztönözte őket.

Orbán Viktor a részvételről és a választás tétjéről

A választás jelentőségéről szólva arra utalt, hogy a jelenlegi helyzet eltér a korábbi korszakoktól, mivel Európában több, egymást erősítő válság is érzékelhető. Úgy látja, ezek kezeléséhez erős nemzeti egységre van szükség, ezért a mostani voksolás is meghatározó jelentőségű.

A kampány értékelésekor kiemelte, hogy számos emberrel találkozott személyesen, ami számára különösen fontos élményt jelentett. 

Úgy fogalmazott, hogy ezek az alkalmak lehetőséget adtak arra, hogy közvetlenül is megismerje a választók véleményét, és részletesebben is megvitassák az ország előtt álló kérdéseket. A miniszterelnök kitért arra is, hogy a kormány az elmúlt években minden fontos célja felé tett lépéseket, ugyanakkor a nemzetközi környezet kedvezőbb alakulása esetén gyorsabb előrehaladás is lehetséges lett volna. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a következő időszakban is a kitűzött célok megvalósítása a feladat.

Az ellenfelekkel kapcsolatban Orbán Viktor leszögezte, hogy senkit nem becsülnek alá, és minden politikai szereplőt komolyan vesznek. Ugyanakkor világossá tette, hogy a választás eredményét minden esetben tiszteletben kell tartani, mivel az a választópolgárok akaratát tükrözi.

A külföldi befolyás kérdésében különbséget tett a véleménynyilvánítás és az anyagi támogatás között. Álláspontja szerint előbbi nem tekinthető beavatkozásnak, míg az utóbbi már igen, és ennek megítélése a magyar jogrend alapján történik. A nemzetközi kapcsolatok kapcsán hangsúlyozta, hogy Magyarország célja a kiegyensúlyozott viszony kialakítása minden nagyhatalommal. Emellett kiemelte a szerb–magyar kapcsolatok fontosságát, amelyeket az elmúlt évtized egyik legjelentősebb eredményének nevezett.

Az Európai Unióval kapcsolatban megerősítette, hogy Magyarország tagként jogokkal rendelkezik, és a kormány célja ezek érvényesítése. Hangsúlyozta, hogy ellenzik a központosító törekvéseket, és fontosnak tartják a nemzeti szuverenitás megőrzését.

A választás kimenetelére vonatkozó kérdésekre válaszolva Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy győzelemre készül. Elmondta, hogy a kampány során jelentős energiákat mozgósítottak, és sok ezer aktivista dolgozott azon, hogy minél több választót megszólítsanak.

Arra a kérdésre, hogy mi lenne az első lépése egy esetleges győzelem után, azt hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt a kampányban részt vevők munkáját köszönné meg. 

Kiemelte, hogy az elmúlt időszakban az egész országot megmozgatták, és ezt komoly eredménynek tartja.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 2 komment

anna23
2026. április 12. 10:48
falcatus-2
2026. április 12. 10:28
2022: szavazásra jogosult: 8,215,304 megjelent: 5,717,182 arány: 69.59% FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 3,060,706 szavazat= 54.42% Egybesült Balfenék 1,947,331=34.62% 2026. 04. 12. szav.jogosult : 8 114 688 amennyiben megjelenik(egyelőre jóval többnek tűnik) pl. 72 % az 5 842 575 szavazó és megint csak 54,4 %-t érne el a Fidesz-Kdnp akkor 3millió 178 ezer már biztosan több, mint egyszerű 2/3-t jelentene. Budapesten 1, 3 millió szavazó van a névjegyzékben, ha mind a tisza nevű bolondok szigetére szavazna akkor megtudná akadályozni a 2/3-os jobb oldali győzelmet. Mi Hazánk 2022-ben 332 427 szavazattal, és 5.88%-al 6 mandátumot szerzett 2 töredékszavazattal együtt. Ahhoz, hogy éppenhogy bekerüljön 75 % részvétel mellett is,meg kell tudni tartania a 330 ezres táborát. Iszonyú nagy verés van készülőben.
