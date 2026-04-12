Orbán Viktor reagált a számokra: a magas részvétel eddig a kormánypártoknak kedvezett

A kormányfő feleségével együtt adta le szavazatát, majd rövid sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók kérdéseire. Orbán Viktor a részvételi adatokkal kapcsolatban világossá tette, hogy a magas számok eddig inkább kedveztek nekik. Arra is buzdított mindenkit, hogy menjen el szavazni.
Orbán Viktor a szavazás után újságírók előtt értékelte a választás eddigi alakulását, és több kérdésben is rövid, lényegre törő válaszokat adott. A miniszterelnök pozitívan fogadta a korai részvételi adatokat, és hangsúlyozta, hogy a magas aktivitás a demokrácia szempontjából kedvező jelenség.
A kormányfő egyértelművé tette, hogy a választás tétjéről már a kampány során beszélt, és most is azt tartja a legfontosabbnak, hogy minél többen vegyenek részt a voksoláson. Ennek megfelelően azokat is megszólította, akik még nem járultak az urnákhoz, és részvételre ösztönözte őket.
A választás jelentőségéről szólva arra utalt, hogy a jelenlegi helyzet eltér a korábbi korszakoktól, mivel Európában több, egymást erősítő válság is érzékelhető. Úgy látja, ezek kezeléséhez erős nemzeti egységre van szükség, ezért a mostani voksolás is meghatározó jelentőségű.
A kampány értékelésekor kiemelte, hogy számos emberrel találkozott személyesen, ami számára különösen fontos élményt jelentett.
Úgy fogalmazott, hogy ezek az alkalmak lehetőséget adtak arra, hogy közvetlenül is megismerje a választók véleményét, és részletesebben is megvitassák az ország előtt álló kérdéseket. A miniszterelnök kitért arra is, hogy a kormány az elmúlt években minden fontos célja felé tett lépéseket, ugyanakkor a nemzetközi környezet kedvezőbb alakulása esetén gyorsabb előrehaladás is lehetséges lett volna. Ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a következő időszakban is a kitűzött célok megvalósítása a feladat.
Az ellenfelekkel kapcsolatban Orbán Viktor leszögezte, hogy senkit nem becsülnek alá, és minden politikai szereplőt komolyan vesznek. Ugyanakkor világossá tette, hogy a választás eredményét minden esetben tiszteletben kell tartani, mivel az a választópolgárok akaratát tükrözi.
A külföldi befolyás kérdésében különbséget tett a véleménynyilvánítás és az anyagi támogatás között. Álláspontja szerint előbbi nem tekinthető beavatkozásnak, míg az utóbbi már igen, és ennek megítélése a magyar jogrend alapján történik. A nemzetközi kapcsolatok kapcsán hangsúlyozta, hogy Magyarország célja a kiegyensúlyozott viszony kialakítása minden nagyhatalommal. Emellett kiemelte a szerb–magyar kapcsolatok fontosságát, amelyeket az elmúlt évtized egyik legjelentősebb eredményének nevezett.
Az Európai Unióval kapcsolatban megerősítette, hogy Magyarország tagként jogokkal rendelkezik, és a kormány célja ezek érvényesítése. Hangsúlyozta, hogy ellenzik a központosító törekvéseket, és fontosnak tartják a nemzeti szuverenitás megőrzését.
A választás kimenetelére vonatkozó kérdésekre válaszolva Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy győzelemre készül. Elmondta, hogy a kampány során jelentős energiákat mozgósítottak, és sok ezer aktivista dolgozott azon, hogy minél több választót megszólítsanak.
Arra a kérdésre, hogy mi lenne az első lépése egy esetleges győzelem után, azt hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt a kampányban részt vevők munkáját köszönné meg.
Kiemelte, hogy az elmúlt időszakban az egész országot megmozgatták, és ezt komoly eredménynek tartja.
