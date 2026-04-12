Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A cseh képviselőház tagja semmilyen problémát vagy rendellenességet nem tapasztalt.
A választások szervezése szinte tökéletes – nyilatkozta Denis Doksansky, a cseh képviselőház tagja, aki megfigyelőként vesz részt a voksolás folyamatának ellenőrzésében.
A magyarországi választások lebonyolításáról kedvező tapasztalatokat szerző politikus a Magyar Nemzetnek azt mondta,
a választások szervezése szinte tökéletes.
Kiemelte, hogy a szavazókörökben jól átlátható rendszer működik, és sok segítő irányítja az érkezőket, megkönnyítve számukra a tájékozódást. Mint mondta, különösen pozitív tapasztalat, hogy
a szavazás gördülékenyen halad, a sorok nem túl hosszúak, így a választópolgárok gyorsan leadhatják voksaikat.
Doksansky hangsúlyozta: semmilyen problémát vagy rendellenességet nem tapasztalt. Elmondása szerint minden helyszínen jelen vannak a különböző politikai pártok képviselői, akik figyelemmel kísérik a választás tisztaságát. Hozzátette, hogy
a kampánytevékenység is nyitott és átlátható, ami tovább erősíti a választásokba vetett bizalmat.
Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tart-e visszaéléseket vagy problémákat a választások során, a cseh képviselő egyértelműen nemmel válaszolt. Véleménye szerint az általa látottak alapján
a rendszer jól működik, megfelelően ellenőrzött, és minden szempontból korrekt.
Doksansky párhuzamot vont a magyar és a cseh választási rendszer között is, megjegyezve, hogy sok hasonlóság fedezhető fel a két ország gyakorlata között. Összegzésként úgy fogalmazott: a magyarországi választások tisztán, szabályosan és megfelelő koordináció mellett zajlanak.
