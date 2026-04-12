04. 12.
vasárnap
Végre megszólalt egy külföldi választási megfigyelő: ezek az első tapasztalatai Magyarországon

2026. április 12. 13:47

A cseh képviselőház tagja semmilyen problémát vagy rendellenességet nem tapasztalt.

A választások szervezése szinte tökéletes – nyilatkozta Denis Doksansky, a cseh képviselőház tagja, aki megfigyelőként vesz részt a voksolás folyamatának ellenőrzésében. 

A magyarországi választások lebonyolításáról kedvező tapasztalatokat szerző politikus a Magyar Nemzetnek azt mondta, 

a választások szervezése szinte tökéletes. 

Kiemelte, hogy a szavazókörökben jól átlátható rendszer működik, és sok segítő irányítja az érkezőket, megkönnyítve számukra a tájékozódást. Mint mondta, különösen pozitív tapasztalat, hogy 

a szavazás gördülékenyen halad, a sorok nem túl hosszúak, így a választópolgárok gyorsan leadhatják voksaikat.

Doksansky hangsúlyozta: semmilyen problémát vagy rendellenességet nem tapasztalt. Elmondása szerint minden helyszínen jelen vannak a különböző politikai pártok képviselői, akik figyelemmel kísérik a választás tisztaságát. Hozzátette, hogy 

a kampánytevékenység is nyitott és átlátható, ami tovább erősíti a választásokba vetett bizalmat.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tart-e visszaéléseket vagy problémákat a választások során, a cseh képviselő egyértelműen nemmel válaszolt. Véleménye szerint az általa látottak alapján 

a rendszer jól működik, megfelelően ellenőrzött, és minden szempontból korrekt.

Doksansky párhuzamot vont a magyar és a cseh választási rendszer között is, megjegyezve, hogy sok hasonlóság fedezhető fel a két ország gyakorlata között. Összegzésként úgy fogalmazott: a magyarországi választások tisztán, szabályosan és megfelelő koordináció mellett zajlanak.

Nyitókép: Kocsis Zoltán/MTI

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
jabbahungari
2026. április 12. 16:09
Már csak a jobboldalnak kell nyerni.Ennyi.
borsos-2
2026. április 12. 14:56
Hogy lesz ebből estére országos tüntetés a választás elcsalása miatt sok ukrán nacionalistával és tiszás selyemmajommal?
johannluipigus
2026. április 12. 14:54
Több szavazókört is volt szerencsém meglátogatni, de mindenhol nyugodtság volt, türelmes, udvarias állampolgárokkal.
orokkuruc-2
2026. április 12. 14:51
De Vonderlányék nem az ő véleménye alapján fogják az ukrikat behívni hozzánk (persze MaPötiék hangján)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!