04. 12.
vasárnap
országgyűlési választás 2026 Forbes Ukrajna orosz-ukrán háború Magyar Péter Orbán Viktor

Forbes: Orbán Viktor veresége határozottan Ukrajna érdeke lenne

2026. április 12. 13:23

A magyar választás kimenetele jóval túlmutat a hazai politikán, és nemzetközi következményekkel járhat. A Forbes szerint Orbán Viktor esetleges veresége az Európai Unió döntéshozatalát is átalakíthatja, miközben Ukrajna számára kedvezőbb helyzetet teremthet.

2026. április 12. 13:23
A Forbes hasábjain megjelent elemzés világossá teszi, hogy Orbán Viktor politikája az elmúlt években nem pusztán belpolitikai viták tárgya volt, hanem az Európai Unió működésére és az orosz–ukrán háború kezelésére is érdemi hatást gyakorolt. A lap szerint Magyarország az egyik legkövetkezetesebb akadályozó szereplőként jelent meg az Ukrajnát érintő uniós döntések során, különösen azokban az ügyekben, amelyek egyhangúságot igényelnek.

Orbán Viktor ezt a pozíciót tudatosan vállalta, és kampányában is hangsúlyozta, hogy a választás „béke és háború” között zajlik. Ez az értelmezés a Forbes szerint ugyan illeszkedik bizonyos nemzetközi narratívákhoz, de a magyar kormány oldaláról elsősorban a konfliktus eszkalációjától való óvatosságként jelenik meg.

A lap megszólaltatott szakértői azonban jóval kritikusabbak. Volodimir Dubovik egyenesen úgy fogalmazott: „Orbán veresége határozottan Ukrajna érdeke”, és hozzátette, hogy a magyar miniszterelnök hosszú ideje tartó politikája „folyamatos negativizmust” jelentett a kétoldalú kapcsolatokban. Ez a megállapítás ugyan erős, de egyben jól mutatja azt a nézőpontot, amelyből a Forbes a kérdést vizsgálja.

A Forbes külön hangsúlyozza, hogy Magyarország súlya nem a katonai vagy gazdasági erejéből fakad, hanem abból a képességéből, hogy lassítani tudja az uniós döntéshozatalt. Ez a helyzet valóban sajátos: egy közepes méretű tagállam olyan stratégiai jelentőségre tesz szert, amely messze túlmutat a tényleges erején. A cikkben idézett Cristian Terheș, az Európai Parlament képviselője szerint Orbán Viktor retorikája részben belpolitikai eszköz, amely „a gazdaság rossz állapotáért külső szereplőket tesz felelőssé”. Ez a kijelentés azonban legalább annyira politikai vélemény, mint elemzés, és érdemes fenntartásokkal kezelni, különösen annak fényében, hogy a magyar kormány következetesen az energia- és biztonságpolitikai kockázatokra hivatkozik.

A Forbes ennél is tovább megy, amikor azt sugallja, hogy a magyar álláspont végső soron Moszkvának kedvezhet. Ez a megközelítés azonban leegyszerűsítő, és figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy Magyarország döntéseit elsősorban saját ellátásbiztonsága és gazdasági érdekei határozzák meg, nem pedig ideológiai szimpátiák.

A cikk ugyan érinti az energia kérdését, de nem ad teljes képet. Pedig a valóság ennél jóval prózaibb: Magyarország számára kulcskérdés az energiaellátás stabilitása. A Barátság kőolajvezeték működése nem geopolitikai luxus, hanem alapvető gazdasági szükséglet. Ennek újraindítását vagy zavartalan működését érintő akadályok közvetlen hatással vannak az ország működésére, amit a Forbes elemzése csak érintőlegesen kezel.

Ukrajna számára kedvező forgatókönyv

A Forbes értékelése szerint Orbán Viktor esetleges veresége egyértelműen Ukrajna számára lenne kedvező.  A lap hangsúlyozza, hogy Orbán kihívója, Magyar Péter nem ígér radikális külpolitikai fordulatot, de már önmagában a személycsere is „lehetőséget nyithat” a magyar–ukrán kapcsolatok átalakulására. 

Ezzel együtt a cikkből az is kiderül, hogy a helyzet korántsem fekete-fehér – még ha a Forbes igyekszik is egyirányú narratívába terelni az értelmezést. 

A lap külön kitér a magyar választási rendszerre, amelyet Erika Schlager, az Egyesült Államok Helsinki Bizottságának korábbi tagja „az elképesztően torz és súlyozott választási rendszerként” jellemez, és szerinte akár olyan eredményt is hozhat, amely nem tükrözi arányosan a szavazatok megoszlását. Az ilyen kijelentések azonban inkább politikai minősítések, mint kiegyensúlyozott elemzések, és feltűnően egybecsengenek azokkal a visszatérő kritikákkal, amelyek a magyar választási rendszert rendre megkérdőjelezik, valahányszor az nem a „megfelelő” eredményt hozza.

A Forbes végkövetkeztetése egyértelmű: Orbán Viktor maradása esetén az Európai Uniónak továbbra is számolnia kell egy belső fékező erővel Ukrajna ügyében. Veresége esetén viszont ez az akadály jelentősen gyengülhet, ami Kijev számára kedvezőbb nemzetközi környezetet teremtene.

A kérdés tehát nem pusztán az, hogy ki nyeri a választást, hanem az is, hogy Magyarország milyen szerepet kíván betölteni a következő években egy egyre élesebb geopolitikai térben.

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nagyhuba1
2026. április 12. 13:53
Zelenszkijé meg Magyarországé.
google-2
2026. április 12. 13:45
Minket nem Ukrajna érdekel, vállaltan. Nekünk Magyarország az első, a második, a harmadik és az akárhányadik is.
bagira004
2026. április 12. 13:35
Mihazánkot nem érekli melyik párt nyer lényeg Torockai miniszteri székre vágyik.
szimpibetti
2026. április 12. 13:32 Szerkesztve
Forbes: Orbán Viktor veresége határozottan Ukrajna és az eu érdeke lenne. győzelme oroszországé.😁👍Csak a ruszkik, akik halomra lövik az ukrajnai magyarokat.👍
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!