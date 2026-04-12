Forbes: Orbán Viktor veresége határozottan Ukrajna érdeke lenne

A Forbes értékelése szerint Orbán Viktor esetleges veresége egyértelműen Ukrajna számára lenne kedvező. A lap hangsúlyozza, hogy Orbán kihívója, Magyar Péter nem ígér radikális külpolitikai fordulatot, de már önmagában a személycsere is „lehetőséget nyithat” a magyar–ukrán kapcsolatok átalakulására.
Ezzel együtt a cikkből az is kiderül, hogy a helyzet korántsem fekete-fehér – még ha a Forbes igyekszik is egyirányú narratívába terelni az értelmezést.
A lap külön kitér a magyar választási rendszerre, amelyet Erika Schlager, az Egyesült Államok Helsinki Bizottságának korábbi tagja „az elképesztően torz és súlyozott választási rendszerként” jellemez, és szerinte akár olyan eredményt is hozhat, amely nem tükrözi arányosan a szavazatok megoszlását. Az ilyen kijelentések azonban inkább politikai minősítések, mint kiegyensúlyozott elemzések, és feltűnően egybecsengenek azokkal a visszatérő kritikákkal, amelyek a magyar választási rendszert rendre megkérdőjelezik, valahányszor az nem a „megfelelő” eredményt hozza.
A Forbes végkövetkeztetése egyértelmű: Orbán Viktor maradása esetén az Európai Uniónak továbbra is számolnia kell egy belső fékező erővel Ukrajna ügyében. Veresége esetén viszont ez az akadály jelentősen gyengülhet, ami Kijev számára kedvezőbb nemzetközi környezetet teremtene.
A kérdés tehát nem pusztán az, hogy ki nyeri a választást, hanem az is, hogy Magyarország milyen szerepet kíván betölteni a következő években egy egyre élesebb geopolitikai térben.