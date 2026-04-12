Így szavazott Észak-Magyarország

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Jelen állás szerint.
A legfrissebb egyéni választókerületi eredmények alapján jelentős előretörést mutat a TISZA párt Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és részben Nógrád vármegyében. A FIDESZ–KDNP ugyanakkor több körzetben is megőrizte pozícióját, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád egyes térségeiben.
Heves vármegye mindhárom egyéni választókerületében a TISZA jelöltjei szerezték meg a mandátumot. Az egri központú első körzetben Bódis Péter ötvennégy egész tíz százalékos eredménnyel győzött. A gyöngyösi székhelyű második körzetben Kiss János ötven egész huszonnégy százalékos támogatottságot ért el, míg a hatvani központú harmadik körzetben Juhász Áron negyvenkilenc egész nyolcvanegy százalékkal bizonyult a legerősebb jelöltnek.
A hat választókerület eredményei kiegyenlített politikai versenyt tükröznek. A TISZA három körzetben aratott győzelmet: Nyíregyháza első körzetében Gajdos László hatvanhárom egész negyvennyolc százalékos eredményt ért el, míg a második nyíregyházi körzetben Szakács Péter Lajos ötvenhárom egész tizennyolc százalékkal nyert. A kisvárdai központú harmadik körzetben Dicső Viktória negyvenkilenc egész húsz százalékos támogatottsággal szerzett mandátumot.
A FIDESZ–KDNP szintén három körzetben bizonyul sikeresnek. A vásárosnaményi központú negyedik körzetben Tilki Attila ötvenkettő egész nulla három százalékkal győzött, a mátészalkai ötödik körzetben Kovács Sándor ötven egész hetvennégy százalékot szerzett, míg a nyírbátori hatodik körzetben Simon Miklós negyvenhét egész huszonnégy százalékos eredménnyel nyerte el a mandátumot.
A rendelkezésre álló adatok alapján a TISZA domináns szerepet tölt be a vármegyében. A miskolci első körzetben Juhász Roland ötvennyolc egész kilencvenkettő százalékos eredménnyel vezet, míg a második körzetben Czipa András ötvenkilenc egész tizenkettő százalékon áll. A kazincbarcikai negyedik körzetben Hatala-Orosz Csaba ötven egész ötven százalékkal, a sátoraljaújhelyi ötödik körzetben Lontay László negyvenkilenc egész harmincegy százalékkal, a tiszaújvárosi hatodik körzetben pedig Bihari Zoltán ötven egész negyvenöt százalékkal szerezhetett mandátumot.
A FIDESZ–KDNP egyedüli győzelmét az ózdi központú harmadik körzetben aratta, ahol Csuzda Gábor negyvennyolc egész harminc százalékos eredménnyel az élen.
Nógrád vármegyében a mandátumok megoszlanak. A salgótarjáni központú első körzetben Szafkó Zoltán Péter, a TISZA jelöltje ötven egész kilencvenkilenc százalékos eredménnyel áll. A balassagyarmati második körzetben a FIDESZ–KDNP jelöltje, Balla Mihály negyvenöt egész huszonnyolc százalékkal vezet.
