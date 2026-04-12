Így szavazott Észak-Magyarország

A FIDESZ–KDNP szintén három körzetben bizonyul sikeresnek. A vásárosnaményi központú negyedik körzetben Tilki Attila ötvenkettő egész nulla három százalékkal győzött, a mátészalkai ötödik körzetben Kovács Sándor ötven egész hetvennégy százalékot szerzett, míg a nyírbátori hatodik körzetben Simon Miklós negyvenhét egész huszonnégy százalékos eredménnyel nyerte el a mandátumot.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: TISZA-előny

A rendelkezésre álló adatok alapján a TISZA domináns szerepet tölt be a vármegyében. A miskolci első körzetben Juhász Roland ötvennyolc egész kilencvenkettő százalékos eredménnyel vezet, míg a második körzetben Czipa András ötvenkilenc egész tizenkettő százalékon áll. A kazincbarcikai negyedik körzetben Hatala-Orosz Csaba ötven egész ötven százalékkal, a sátoraljaújhelyi ötödik körzetben Lontay László negyvenkilenc egész harmincegy százalékkal, a tiszaújvárosi hatodik körzetben pedig Bihari Zoltán ötven egész negyvenöt százalékkal szerezhetett mandátumot.

A FIDESZ–KDNP egyedüli győzelmét az ózdi központú harmadik körzetben aratta, ahol Csuzda Gábor negyvennyolc egész harminc százalékos eredménnyel az élen.

Nógrád vármegye: megosztott eredmények