Ezzel a sok homályos szöveggel csak azt akartam volna mondani, hogy mindaz, ami ma történik, a térerő függvényében történik, és ha nem volna térerő, egészen más dolgok történnének velünk. Orbán Viktort valójában nem a jogos vagy bármilyen népharag váltotta le, hanem a térerő. Nem a Tisza árad, hanem a térerő. Az orbáni kormányzásnak is szüksége volt a térerőre, a helyébe kerülő új kormány számára viszont egyenesen létfontosságú volt. A térerő tematizált itt mindent, a térerő maga a narratíva. Térerő nélkül nincs semmiféle narratíva. Illetve van, csak azt a narratívát egészen más feltételek alakítják. Itt, a Szén-patak völgyében például a Föld Nap körüli forgása adja az alapvető narratívát. Ez határozza meg az évszakok váltakozását. Az időjárás a másik alap-narratíva, az érkező és távozó hideg- és melegfrontok, a csapadék mennyisége, a napsütéses órák száma. A páratartalom, a hőingás. Az univerzum narratívája az irányadó errefelé. Itt, ebben a völgyben az ember – a költővel szólva – tényleg kénytelen a mindenséggel mérni magát. Mással nem is tudná.

Talán ott szúrtam el mindent, hogy beengedtem a térerőt az életembe. Bár mi mást tehettem volna.

Térerő nélkül ezt az írást sem tudnám elhelyezni a lap adminfelületén. Mivel elég öreg vagyok, még jól emlékszem azokra az időkre, amikor írógépen pötyögtem le egy szöveget, borítékba tettem és elballagtam vele a postára. Aztán heteken belül eldőlt, hogy megjelenik-e vagy sem. Szánalmas lenne visszasírni mindezt. Pedig volna miért. A térerő lehetne akár hasznos is. És nyilván van, amikor hasznos. De hogy is mondjam, összességében mégis maga a pokol. Mert úgy vagyunk mi összerakva, hogy szinte mindenből poklot csinálunk, még ha a mennyországból is rendeljük is hozzá az építőanyagot. Merlin (nem az applikáció, hanem a mondabeli, a mitikus Merlin) a legendák szerint eredetileg költő volt, aki egy csatavesztés után az erdőbe menekült és megőrült. Bolyongott és siratta mindazt, ami elveszett. Minden feltétel adott tehát ahhoz, hogy rálépjek a merlini útra. Már csak azt kell végiggondolnom, milyen csatát vesztettem el.