04. 12.
vasárnap
erdély antal árpád országgyűlési választás 2026

Erdélyből érkezett a figyelmeztetés: „Ez a választás nemcsak Magyarországról, hanem az egész Kárpát-medencéről szól”

2026. április 12. 18:44

Antal Árpád, az RMDSZ stratégiai igazgatója szerint az ottani voksolók mintegy 90 százaléka a Fidesz–KDNP listájára szavaz.

2026. április 12. 18:44
Az egész Kárpát-medencében rekordmagas választási részvétel jellemzi a magyarországi parlamenti választásokat, a szavazási hajlandóság pedig nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli levélszavazatok körében is kiemelkedő. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és az RMDSZ stratégiai igazgatója szerint ez azt jelzi, hogy a választás tétje rendkívül magas, és a részvétel egyben erős legitimációt is ad a győztes politikai erőnek – írja a Maszol.ro.

Mint fogalmazott: „A rendkívül magas választási részvétel azt jelzi, hogy a magyarországi parlamenti választásoknak nagyon nagy a tétje. Ugyanakkor a magas részvétel magas legitimitást is nyújt annak, aki megnyeri a választásokat. A magas részvétel mindig a demokrácia ünnepe. Az is világosan látszik, hogy a választási hajlandóság nemcsak Magyarországon magas, hanem a határon túl leadott levélszavazatok esetében is ez jellemző. Ebből az látszik, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

ez a választás nemcsak Magyarországról, hanem az egész Kárpát-medencéről szól.”

A határon túli levélszavazatok politikai súlyáról szólva Antal Árpád úgy vélekedett, hogy ezek 1–3 parlamenti mandátum sorsát is befolyásolhatják, ugyanakkor ez nagyban függ a végső eredmény szorosságától és a kompenzációs rendszer működésétől. Mint mondta: „Ezt nem lehet előre megmondani, ez ugyanis nagymértékben függ attól, hogy mennyire lesz szoros a verseny az első és a második helyezett párt között. A nyertes és vesztes kompenzáció rendszere miatt csak a legvégén derül ki, amikor minden egyes szavazatot összeszámolnak. Megítélésem szerint a határon túli, kettős állampolgárok által leadott levélszavazatok 1-3 parlamenti mandátumot tudnak befolyásolni.”

Az erdélyi magyar szavazók pártpreferenciáiról szólva a politikus azt mondta, a korábbi választási tapasztalatok és friss kutatások alapján az ottani voksolók mintegy 90 százaléka a Fidesz–KDNP listájára szavaz. Hozzátette, hogy nőtt a regisztrált és leadott levélszavazatok száma, miközben az érvénytelen voksok aránya jelentősen csökkent: a korábbi mintegy 15 százalékról várhatóan körülbelül 5 százalékra.

Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

