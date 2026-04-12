Erdélyből érkezett a figyelmeztetés: „Ez a választás nemcsak Magyarországról, hanem az egész Kárpát-medencéről szól”

Az egész Kárpát-medencében rekordmagas választási részvétel jellemzi a magyarországi parlamenti választásokat, a szavazási hajlandóság pedig nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli levélszavazatok körében is kiemelkedő. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és az RMDSZ stratégiai igazgatója szerint ez azt jelzi, hogy a választás tétje rendkívül magas, és a részvétel egyben erős legitimációt is ad a győztes politikai erőnek – írja a Maszol.ro.

Mint fogalmazott: „A rendkívül magas választási részvétel azt jelzi, hogy a magyarországi parlamenti választásoknak nagyon nagy a tétje. Ugyanakkor a magas részvétel magas legitimitást is nyújt annak, aki megnyeri a választásokat. A magas részvétel mindig a demokrácia ünnepe. Az is világosan látszik, hogy a választási hajlandóság nemcsak Magyarországon magas, hanem a határon túl leadott levélszavazatok esetében is ez jellemző. Ebből az látszik, hogy