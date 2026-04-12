Erdélyből érkezett a figyelmeztetés: „Ez a választás nemcsak Magyarországról, hanem az egész Kárpát-medencéről szól”

Rengeteg a külhoni szavazat, és ez a Fidesznek kedvez: mutatjuk, miért!
Az erdélyi magyarok sem akarnak kormányváltást.
Antal Árpád, az RMDSZ stratégiai igazgatója szerint az ottani voksolók mintegy 90 százaléka a Fidesz–KDNP listájára szavaz.
Az egész Kárpát-medencében rekordmagas választási részvétel jellemzi a magyarországi parlamenti választásokat, a szavazási hajlandóság pedig nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli levélszavazatok körében is kiemelkedő. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és az RMDSZ stratégiai igazgatója szerint ez azt jelzi, hogy a választás tétje rendkívül magas, és a részvétel egyben erős legitimációt is ad a győztes politikai erőnek – írja a Maszol.ro.
Mint fogalmazott: „A rendkívül magas választási részvétel azt jelzi, hogy a magyarországi parlamenti választásoknak nagyon nagy a tétje. Ugyanakkor a magas részvétel magas legitimitást is nyújt annak, aki megnyeri a választásokat. A magas részvétel mindig a demokrácia ünnepe. Az is világosan látszik, hogy a választási hajlandóság nemcsak Magyarországon magas, hanem a határon túl leadott levélszavazatok esetében is ez jellemző. Ebből az látszik, hogy
ez a választás nemcsak Magyarországról, hanem az egész Kárpát-medencéről szól.”
A határon túli levélszavazatok politikai súlyáról szólva Antal Árpád úgy vélekedett, hogy ezek 1–3 parlamenti mandátum sorsát is befolyásolhatják, ugyanakkor ez nagyban függ a végső eredmény szorosságától és a kompenzációs rendszer működésétől. Mint mondta: „Ezt nem lehet előre megmondani, ez ugyanis nagymértékben függ attól, hogy mennyire lesz szoros a verseny az első és a második helyezett párt között. A nyertes és vesztes kompenzáció rendszere miatt csak a legvégén derül ki, amikor minden egyes szavazatot összeszámolnak. Megítélésem szerint a határon túli, kettős állampolgárok által leadott levélszavazatok 1-3 parlamenti mandátumot tudnak befolyásolni.”
Az erdélyi magyar szavazók pártpreferenciáiról szólva a politikus azt mondta, a korábbi választási tapasztalatok és friss kutatások alapján az ottani voksolók mintegy 90 százaléka a Fidesz–KDNP listájára szavaz. Hozzátette, hogy nőtt a regisztrált és leadott levélszavazatok száma, miközben az érvénytelen voksok aránya jelentősen csökkent: a korábbi mintegy 15 százalékról várhatóan körülbelül 5 százalékra.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: MTI/Kiss Gábor