Toroczkai László is leszavazott, és kijelentette: egyetlen forgatókönyv van, ami rossz lenne a Mi Hazánknak

Trump világhírű közvélemény-kutatója üzent: a Fidesznek kedveznek a magas részvételi adatok
Megmozdultak a kormánypárti szavazók.
A magas részvételtől nem fél.
Magyarország előtt három út maradt, egy hárompárti országgyűlés megalakulására számítunk, amelyben a Mi Hazánk Mozgalom megkerülhetetlen erő lesz – nyilatkozta Toroczkai László pártelnök vasárnap, miután leadta szavazatát a Csongrád-Csanád vármegyei Ásotthalmon.
Toroczkai László azt mondta, a kemény, több hónapos kampány után bízik a magyar nép bölcsességében. Megjegyezte, hogy a Mi Hazánk Mozgalom kampányolt a legtisztességesebb és legbecsületesebb módszerekkel.
Az ellenzéki politikus a délelőtti adatok ismeretében a választási részvételt extrém magasnak nevezte, amelynek – mint mondta – nagyon örülnek. Hozzátette, általában ez a nagy pártoknak szokott kedvezni, de a Mi Hazánk Mozgalomnak olyan erős és stabil bázisa van, hogy a párt szimpatizánsai is mindenhol mennek szavazni.
Kiemelte: nem fél a magas választási részvételtől, hanem örül annak, hiszen ez a demokrácia diadala.
Ezt is ajánljuk a témában
Kérdésre válaszolva elmondta, a Mi Hazánk Mozgalom számára az egyetlen negatív forgatókönyv az, ha nem jut be az Országgyűlésbe.
Én ezt nem tartom elképzelhetőnek. Természetesen én akkor meghozom a magam döntését. Én nem szeretnék egy olyan pártot vezetni, ami lefelé halad a lejtőn. Én láttam olyan pártelnököket, akik a sírba vitték magukkal a pártjukat, én biztos, hogy nem ilyen ember vagyok
– fogalmazott.
Toroczkai László megköszönte a Mi Hazánk Mozgalom közösségének a több hónapos küzdelmet, munkát és azt a több évet, amelyet végigdolgoztak velük.
(MTI)
