országgyűlési választás 2026 Toroczkai László Mi Hazánk

Toroczkai László is leszavazott, és kijelentette: egyetlen forgatókönyv van, ami rossz lenne a Mi Hazánknak

2026. április 12. 13:13

A magas részvételtől nem fél.

2026. április 12. 13:13
Magyarország előtt három út maradt, egy hárompárti országgyűlés megalakulására számítunk, amelyben a Mi Hazánk Mozgalom megkerülhetetlen erő lesz – nyilatkozta Toroczkai László pártelnök vasárnap, miután leadta szavazatát a Csongrád-Csanád vármegyei Ásotthalmon.

Toroczkai László azt mondta, a kemény, több hónapos kampány után bízik a magyar nép bölcsességében. Megjegyezte, hogy a Mi Hazánk Mozgalom kampányolt a legtisztességesebb és legbecsületesebb módszerekkel.

Az ellenzéki politikus a délelőtti adatok ismeretében a választási részvételt extrém magasnak nevezte, amelynek – mint mondta – nagyon örülnek. Hozzátette, általában ez a nagy pártoknak szokott kedvezni, de a Mi Hazánk Mozgalomnak olyan erős és stabil bázisa van, hogy a párt szimpatizánsai is mindenhol mennek szavazni.

Kiemelte: nem fél a magas választási részvételtől, hanem örül annak, hiszen ez a demokrácia diadala.

Kérdésre válaszolva elmondta, a Mi Hazánk Mozgalom számára az egyetlen negatív forgatókönyv az, ha nem jut be az Országgyűlésbe.

Én ezt nem tartom elképzelhetőnek. Természetesen én akkor meghozom a magam döntését. Én nem szeretnék egy olyan pártot vezetni, ami lefelé halad a lejtőn. Én láttam olyan pártelnököket, akik a sírba vitték magukkal a pártjukat, én biztos, hogy nem ilyen ember vagyok

– fogalmazott.

Toroczkai László megköszönte a Mi Hazánk Mozgalom közösségének a több hónapos küzdelmet, munkát és azt a több évet, amelyet végigdolgoztak velük.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Palatin
2026. április 12. 14:09
In Ungarn gibt es: Frieden, Ruhe, Zufriedenheit, Sicherheit, usw... In Ungarn gibt es keine: Migranten, Terroristen, Attentate, WOKE, Kriegshysterie, dort ist der Vater ein Mann und die Mutter eine Frau. usw... Also, die Welt ist dort noch in Ordnung, und das soll so bleiben. Gerade darum hasst die EU-Führung (und die Globalisten im Allgemeinen) Ungarn. Ihrer Ideologie nach sollten nämlich die Europäer einheitlich dumm und feige sein, um leicht geführt und vor allem irregeführt zu werden.
Palatin
2026. április 12. 14:09
Orban ist DER echte Europäer. Er will keinen Krieg, sondern Zusammenarbeit und Kooperation der Völker. Er ist der einzige europäische Politiker, der mit jedem Politiker der Welt sprechen kann, außer den hochmütigen Westeuropäern. Ungarn hat die Lektion aus den Kriegen gelernt. Die Deutschen haben hingegen aus ihrer Geschichte gar nichts gelernt. Sie haben immer noch nicht verstanden, dass man mit den Russen nicht Kriege führen, sondern mit ihnen wirtschaftlich kooperieren sollte. Die Deutschen, - so schaut es aus -, brauchen noch weitere Lektionen. Das geht aber leider immer aufs Konto von ganz Europa.
Palatin
2026. április 12. 14:08
Die Deutschen drücken die Daumen für Orbán. Er bleibt weiterhin Ministerpräsident von Ungarn, wird mit großer Mehrheit wieder gewählt. Sein Herausforderer, - der Vasall von der Leyens und Manfred Webers -, Péter Magyar, ist ein Psychopath, ein Chaot, ein Lügner, ein Schuft, über den das halbe Land lacht. Er will sich an Fidesz rächen, weil er wegen Inkompetenz und Korruption aus seinen Ämtern entlassen wurde. Péter Magyar hat keinerlei politische Erfahrung. Er lebte davon, dass seine Ex-Frau, (eine Ministerin in Orbáns Regierung) ihm gut bezahlte Posten verschaffte, die er dann schlecht ausübte. Jahrelang hörte er seine Ex-Frau heimlich ab. Er inszenierte sich politisch, indem er die abgehörten Aufnahmen veröffentlichte, in der Hoffnung, damit die gesamte Orbán-Regierung zu stürzen. Er hat zwar Anhänger, aber immer weniger. Er versuchte sehr geschickt, sich in den Vordergrund zu drängen, doch immer mehr Menschen erkennen, dass er nur ein Unruhestifter ist.
bagira004
2026. április 12. 14:04
Torockai mondja kampányolt a legtisztességesebb és legbecsületesebb .... "miaz hogy nagyonis"
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!