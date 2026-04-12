Toroczkai László is leszavazott, és kijelentette: egyetlen forgatókönyv van, ami rossz lenne a Mi Hazánknak

Magyarország előtt három út maradt, egy hárompárti országgyűlés megalakulására számítunk, amelyben a Mi Hazánk Mozgalom megkerülhetetlen erő lesz – nyilatkozta Toroczkai László pártelnök vasárnap, miután leadta szavazatát a Csongrád-Csanád vármegyei Ásotthalmon.

Toroczkai László azt mondta, a kemény, több hónapos kampány után bízik a magyar nép bölcsességében. Megjegyezte, hogy a Mi Hazánk Mozgalom kampányolt a legtisztességesebb és legbecsületesebb módszerekkel.