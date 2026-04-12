Itt a legújabb felmérés: nyitott politikai versenyt és kormánypárti előnyt hozott a választás hete

2026. április 12. 19:26

Az Alapjogokért Központ országgyűlési választás előtt készült, országosan reprezentatív felmérése szerint a Fidesz-KDNP a biztos szavazó pártválasztók körében 44.5, míg a Tisza Párt 42 százalékon állt, a Mi Hazánk pedig 7 százalékot ért el.

Az Alapjogokért Központ országgyűlési választás előtt készült, országosan reprezentatív felmérése szerint a Fidesz-KDNP a biztos szavazó pártválasztók körében 44.5, míg a Tisza Párt 42 százalékon állt, a Mi Hazánk pedig 7 százalékot ért el. A közvélemény-kutatás alapján magasabb választási részvételi aktivitás mellett a 106 országos egyéni választókerületből 64 körzetben jobboldali győzelem várható, így országosan ismét kormánypárti többség alakulhat április 12-e után. A kisebb pártok közül a DK 4, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2,5 százalékon állt.

Módszertan: az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásai 2025. október 13-16., november 10-13., december 15-18., 2026. január 5-8., február 2-5., március 28-29., valamint április 9-11. között telefonos adatfelvétellel, CATI-módszerrel készültek. Az egyenként 1000 fős minták reprezentatívak a 18 évesnél idősebb lakosságra. A statisztikai mintavételből adódó elkerülhetetlen ingadozások nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint a KSH adatai alapján kerültek kiegyenlítésre. Azokban az esetekben, ahol minden megkérdezett válaszolt a kérdésre, 95 százalékos megbízhatósággal mondhatjuk, hogy a becslések maximum 3,16 százalékkal térnek el a teljes sokaságra jellemző értéktől.

Az Alapjogokért Központ legújabb, választások előtti napokban rögzített közvélemény-kutatása szerint a Fidesz–KDNP támogatottsága 44.5 százalékra korrigált a biztos szavazó pártválasztók körében. Az idősoros adatok alapján elmondható, hogy a kormánypárt támogatottsága a 2025 októberi 47 százalékról hónapról hónapra, folyamatosan emelkedve jutott el márciusra az 50 százalékos szintig, a választás előtti napokban pedig az aktuális mért adatig.

A Tisza Párt népszerűsége 40-42 százalék között mozgott 2025 októbere óta, az aktuális adatfelvétel szerint pedig 42 százalékon állt. A kisebb pártok közül a Mi Hazánk 7 százalékon áll, a DK 4, az MKKP pedig 2.5 százalékot érhet el a biztos szavazó pártválasztók körében.

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bufon111
2026. április 12. 20:04
3% mellett 54% fidesz????
ujelet-mgtsz
2026. április 12. 20:02
Szarospeti ha nem nyer a választáson, kiküldi a verőlegényeit, mert nem tűri a vereséget.
Da Vinci
2026. április 12. 19:57
“Aladár” a legjobb röhögni 😂😂😂
Grogu
2026. április 12. 19:56
Kedves mandis propagandisták, van más mérés is: Tisza: 54-56%, Fidesz: 38-40%, Mi Hazánk: 4-5% Az egyetlen kérdés a 2/3-ad. De szép lesz a holnap reggel..;)
