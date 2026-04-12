04. 12.
vasárnap
Pécs országgyűlési választás 2026 Miskolc Bombariadó

Miskolc után újabb nagyvárosban volt bombariadó: Pécsen is leállt a szavazás

2026. április 12. 18:32

A hatóságok gyorsan intézkedtek.

2026. április 12. 18:32
Ahogy arról beszámoltunk, bombariadó miatt felfüggesztették a szavazást Miskolcon, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A helyszínt a rendőrség átvizsgálta, és fél óra után folytatódhatott a voksolás. Miskolc után azonban Pécsen is hasonló eset történt: a Baranya vármegyei 044-es számú szavazókörben a rendőrség 14:54-kor érkezett a helyszínre, miután bombariadóról szóló bejelentést kaptak – írja a Blikk.

A szavazókör helyiségeit alaposan átvizsgálták, és megállapították, hogy nincs semmilyen fenyegetés. A szavazás mindössze 11 percre állt le, 15:05-kor pedig újraindult, és azóta rendben zajlik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul
Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pguszti-2
2026. április 12. 19:03
Árad a tisza
5m007h 0p3ra70r
2026. április 12. 18:59
Az ilyen tiszás telefonhívásoknak nem kell felülni.
5m007h 0p3ra70r
2026. április 12. 18:59
Mit tehetne a mitics, mint hogy telefonálgat, ha egyszer ennyire retteg.
csulak
2026. április 12. 18:54
nem kell komolyan venni az ilyen telefonokat
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!