Miskolc után újabb nagyvárosban volt bombariadó: Pécsen is leállt a szavazás

Most érkezett: bombafenyegetés miatt leállították a szavazást Miskolcon
A helyi lap információi szerint 15 óra 15 perc körül 5-6 rendőrautó jelent meg az épületnél. A járművekből 10-15 rendőr szállt ki, aki két robbanószer-kereső kutyával érkeztek.
A hatóságok gyorsan intézkedtek.
Ahogy arról beszámoltunk, bombariadó miatt felfüggesztették a szavazást Miskolcon, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A helyszínt a rendőrség átvizsgálta, és fél óra után folytatódhatott a voksolás. Miskolc után azonban Pécsen is hasonló eset történt: a Baranya vármegyei 044-es számú szavazókörben a rendőrség 14:54-kor érkezett a helyszínre, miután bombariadóról szóló bejelentést kaptak – írja a Blikk.
A szavazókör helyiségeit alaposan átvizsgálták, és megállapították, hogy nincs semmilyen fenyegetés. A szavazás mindössze 11 percre állt le, 15:05-kor pedig újraindult, és azóta rendben zajlik.
A helyi lap információi szerint 15 óra 15 perc körül 5-6 rendőrautó jelent meg az épületnél. A járművekből 10-15 rendőr szállt ki, aki két robbanószer-kereső kutyával érkeztek.
Nyitókép: MTI/Kiss Gábor