Miskolc után újabb nagyvárosban volt bombariadó: Pécsen is leállt a szavazás

Ahogy arról beszámoltunk, bombariadó miatt felfüggesztették a szavazást Miskolcon, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A helyszínt a rendőrség átvizsgálta, és fél óra után folytatódhatott a voksolás. Miskolc után azonban Pécsen is hasonló eset történt: a Baranya vármegyei 044-es számú szavazókörben a rendőrség 14:54-kor érkezett a helyszínre, miután bombariadóról szóló bejelentést kaptak – írja a Blikk.

A szavazókör helyiségeit alaposan átvizsgálták, és megállapították, hogy nincs semmilyen fenyegetés. A szavazás mindössze 11 percre állt le, 15:05-kor pedig újraindult, és azóta rendben zajlik.