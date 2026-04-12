Most érkezett: bombafenyegetés miatt leállították a szavazást Miskolcon

Bombariadó miatt felfüggesztették a szavazást Miskolcon, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban – írta a Minap.hu. A Gárdonyi Géza Művelődési Házat a rendőrség átvizsgálta, és fél óra után folytatódhatott a szavazás.

A helyi lap információi szerint 15 óra 15 perc körül 5-6 rendőrautó jelent meg az épületnél. A járművekből 10-15 rendőr szállt ki, aki két robbanószer-kereső kutyával érkeztek. A rendőrök felfüggesztették a szavazást, majd átvizsgálták az épületet bombafenyegetésre hivatkozva. A portál szerint a bombariadó ideje alatt 40-50 fős sor torlódott fel az épület előtt. A kutyák nem találtak robbanószert, és a szavazás a vizsgálat lezárultát követően, mintegy fél óra múlva folytatódhatott.