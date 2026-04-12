Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Rendkívüli!

Választás 2026 – Itt nézheti élőben a Mandiner és a Patrióta ÉLŐ választási műsorát

Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul

2026. április 12. 15:43

Az arcunkba röhögnek és azt várják, hogy ne tegyünk fel kérdést – mutatott rá a szakértő a Medián legutóbbi felmérésére reagálva.

2026. április 12. 15:43
null

A Medián legutóbbi kutatása átlagosan 141 mandátumot jósol a Tiszának. Ez soha, még a Fidesz által sem tapasztalt kétharmadot jelentene, ráadásul hirtelen az eddigi 90 százalékos részvételből 74 százalékos választói részvétellel kalkulál. Mi állhat a Medián újabb, irreális felmérésének hátterében? A Mesterterv legújabb adásából kiderült!

G. Fodor: Az arcunkba röhögnek és azt várják, hogy ne tegyünk fel kérdést

„Bandi bácsi! Nem tetszett látni két héttel ezelőtt, hogy nem lesz 89 százalék? A 90 százalékos részvétel az több mint 6 millió szavazó, fogalmilag kizárt – senki nem kérdezte meg. Senki fel nem tette ezt a kérdést”

– mutatott rá a Mandiner választási elemzőműsorában G. Fodor Gábor. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója fogalmazott:

Tréfálnak velünk, az arcunkba röhögnek és azt várják, hogy ne tegyünk fel kérdést”.

Az elemző válaszában arra is kitért, hogy a „tréfa” magyarázata ráadásul az lehet, hogy a baloldalon abban „bíznak, hogy most meg lesz úgy, hogy mindent telihazudnak azzal, hogy a Tisza számára már csak a győzelem mértéke a kérdéses. Ez a tétje az ő szempontjukból.”

Mráz: Hann Endre azt mondta, hogy a választás után jó eséllyel visszavonul

„Nekem volt egy vitám Hann Endrével, amiben elég sokat személyeskedett. Próbáltam a módszertanról vitatkozni, de mondta, hogy ő a számokról nem hajlandó. Egy ilyen speciális beszélgetésen vettünk részt. Viszont mondott egy fontos mondatot, amivel talán megérthető az ő motivációja” – idézte fel a fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel.

Mint a Nézőpont Intézet vezetője fogalmazott:

(Hann Endre – a szerk.) azt mondta, hogy a választás után jó eséllyel visszavonul a szakmától. És ha visszafelé nézzük azt, hogy az ő fejében ott van, hogy visszavonul, akkor azt hiszem megérthető, hogy bátrabb a publikációkból”.

A részvételi adatok „hirtelen” csökkenése kapcsán pedig a szakértő töbekk között rámutatott arra is: „ha valaki eddig 90 százalék feletti részvételről beszélt és most azt mondja, hogy 74 százalék, akkor azt is el kellene mondania, hogy mely szavazói csoportok váltak inaktívá szerinte” (különösen egy olyan két hét után, amelyben felbukkantak kiugrók, kiderültek titkosszolgálati lehallgatások Szijjártó meg Orbán ellen, stb. – a szerk.).

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Mandiner-archív

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
btete757
2026. április 12. 16:12
Miért a Mediánon rugoznak ? A Závecz, a Republikon, IDEA, iránytű talán FIDESZ győzelmet vár ? Amikor a Medián 80 % fölötti részvételt jósolt a Nézőpont lehetetlenezett. 2022-ben is a Medián ( a Tárkival együtt ) volt a legpontosabb 50-40-re hozta ki a Fideszt a többiek a Nézőponttal az élen jelentősen alatta voltak.
Válasz erre
1
2
In_memoriam_fleto
2026. április 12. 16:10
Hova emelitek már a tétet? Egy fél napon belül kiderül, igazat mondott, vagy sem, de ha mégis neki volt igaza, azért várok egy hivatalos bocsánatkérést a mandi szerkesztőség nevében.
Válasz erre
1
5
orokkuruc-2
2026. április 12. 16:06
T. Péter?
Válasz erre
3
0
starmind
2026. április 12. 16:05
Ezeknek el sem kellett volna ezt a szakmát kezdeni: ócska szrmét disznók mind. Egy maréknyi dollárért vagy fontért az anyjukat is elárulnák!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!