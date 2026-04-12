Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Az arcunkba röhögnek és azt várják, hogy ne tegyünk fel kérdést – mutatott rá a szakértő a Medián legutóbbi felmérésére reagálva.
A Medián legutóbbi kutatása átlagosan 141 mandátumot jósol a Tiszának. Ez soha, még a Fidesz által sem tapasztalt kétharmadot jelentene, ráadásul hirtelen az eddigi 90 százalékos részvételből 74 százalékos választói részvétellel kalkulál. Mi állhat a Medián újabb, irreális felmérésének hátterében? A Mesterterv legújabb adásából kiderült!
„Bandi bácsi! Nem tetszett látni két héttel ezelőtt, hogy nem lesz 89 százalék? A 90 százalékos részvétel az több mint 6 millió szavazó, fogalmilag kizárt – senki nem kérdezte meg. Senki fel nem tette ezt a kérdést”
– mutatott rá a Mandiner választási elemzőműsorában G. Fodor Gábor. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója fogalmazott:
Tréfálnak velünk, az arcunkba röhögnek és azt várják, hogy ne tegyünk fel kérdést”.
Az elemző válaszában arra is kitért, hogy a „tréfa” magyarázata ráadásul az lehet, hogy a baloldalon abban „bíznak, hogy most meg lesz úgy, hogy mindent telihazudnak azzal, hogy a Tisza számára már csak a győzelem mértéke a kérdéses. Ez a tétje az ő szempontjukból.”
„Nekem volt egy vitám Hann Endrével, amiben elég sokat személyeskedett. Próbáltam a módszertanról vitatkozni, de mondta, hogy ő a számokról nem hajlandó. Egy ilyen speciális beszélgetésen vettünk részt. Viszont mondott egy fontos mondatot, amivel talán megérthető az ő motivációja” – idézte fel a fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel.
Mint a Nézőpont Intézet vezetője fogalmazott:
(Hann Endre – a szerk.) azt mondta, hogy a választás után jó eséllyel visszavonul a szakmától. És ha visszafelé nézzük azt, hogy az ő fejében ott van, hogy visszavonul, akkor azt hiszem megérthető, hogy bátrabb a publikációkból”.
A részvételi adatok „hirtelen” csökkenése kapcsán pedig a szakértő töbekk között rámutatott arra is: „ha valaki eddig 90 százalék feletti részvételről beszélt és most azt mondja, hogy 74 százalék, akkor azt is el kellene mondania, hogy mely szavazói csoportok váltak inaktívá szerinte” (különösen egy olyan két hét után, amelyben felbukkantak kiugrók, kiderültek titkosszolgálati lehallgatások Szijjártó meg Orbán ellen, stb. – a szerk.).
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Mandiner-archív