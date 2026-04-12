Újra a magas részvétellel akar ellenzéki előnyt láttatni a Telex: már négy éve is ezzel próbálkoztak, jó vége lett akkor is

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A taktika nem ismeretlen, a négy évvel ezelőtti választáson már találkozhattunk vele, akkor is azzal volt teli az ellenzéki média, hogy magas a részvétel, ami azt jelezheti, hogy kormányváltás jön.
Ha én lennék a Fidesz kampányfőnöke, nem örülnék – ilyen és ehhez hasonló cikkek sora jelent meg a Telexen a reggeli magas részvételi eredmények kapcsán, azt sejtetve, hogy a magas részvétel protesthangulatot és kormányváltó légkört jelez.
A taktika nem ismeretlen, a négy évvel ezelőtti választáson már találkozhattunk vele, akkor is azzal volt teli az ellenzéki média, hogy magas a részvétel, ami azt jelezheti, hogy kormányváltás jön. „Általánosságban azt szokták mondani, hogy a magas részvétel protesthangulatot és kormányváltó légkört jelez. A másik bölcsesség úgy szól, hogy ha egy kormánnyal általában elégedettek az emberek, az nem aktivizálja annyira a választókat, akkor alacsonyabb a részvétel” – írta a Telex még 2022-ben.
Orbán Viktor miniszterelnök a magas részvételi arány kapcsán újságírói kérdésre elmondta: „eddig mindig kedvezett” a kormánypártoknak.
