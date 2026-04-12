04. 12.
vasárnap
04. 12.
vasárnap
részvételi részvétel fidesz telex orbán viktor

Újra a magas részvétellel akar ellenzéki előnyt láttatni a Telex: már négy éve is ezzel próbálkoztak, jó vége lett akkor is

2026. április 12. 09:41

A taktika nem ismeretlen, a négy évvel ezelőtti választáson már találkozhattunk vele, akkor is azzal volt teli az ellenzéki média, hogy magas a részvétel, ami azt jelezheti, hogy kormányváltás jön.

2026. április 12. 09:41
Ha én lennék a Fidesz kampányfőnöke, nem örülnék ilyen és ehhez hasonló cikkek sora jelent meg a Telexen a reggeli magas részvételi eredmények kapcsán, azt sejtetve, hogy a magas részvétel protesthangulatot és kormányváltó légkört jelez. 

A taktika nem ismeretlen, a négy évvel ezelőtti választáson már találkozhattunk vele, akkor is azzal volt teli az ellenzéki média, hogy magas a részvétel, ami azt jelezheti, hogy kormányváltás jön. „Általánosságban azt szokták mondani, hogy a magas részvétel protesthangulatot és kormányváltó légkört jelez. A másik bölcsesség úgy szól, hogy ha egy kormánnyal általában elégedettek az emberek, az nem aktivizálja annyira a választókat, akkor alacsonyabb a részvétel”írta a Telex még 2022-ben.

Orbán Viktor miniszterelnök a magas részvételi arány kapcsán újságírói kérdésre elmondta: „eddig mindig kedvezett” a kormánypártoknak.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

anna23
2026. április 12. 10:51
balbako_
2026. április 12. 10:50
Ezek a bolsik nem tanulnak csak a hülye gyerekek veszik be, hogy a múltat végképp eltöröljük! Mert bizony minden magas részvétel mellett a Fidesz fölény NŐTT! A legalacsonyabb akkor volt, amikor a részvétel is alacsony volt. A Szaros népe megcibálta az oroszlán bajszát az agresszív, bicskanyitogató pofátlanság - meg persze a "támogatók" Zelenszki és az EU - összerántotta és megharagította a Fidesz KDNP táborát.
pctroll
2026. április 12. 10:30
A tiszar gyengült a fidesz erősödött és sokkal jobban mozgósított az elmúlt hónapokban, úgyhogy lehet tippelni, hogy a magas részvétel kinek kedvez.
ügyvéd
2026. április 12. 10:21
Persze majd a telexfos elmagyarázza, hogy a lázadó magyar ifjúság hajnal fél hatkor kelt, és rohant szavazni... Még világosabban: Még 9 kor is, amikor én voltam, még akkor is mutatóba sem akadt a 3 szavazókörben,amit helyben átláttam, első szavazónak látszó ember. Mindenki menjen szavazni, és meglesz a 2/3!!
