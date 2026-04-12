Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
fidesz - kdnp dunai mónika országgyűlési választás 2026 részvétel

Sokatmondó részvételi adat érkezett a főváros egyik legfontosabb körzetéről

2026. április 12. 18:10

A fideszes Dunai Mónika által 2022-ben megnyert egyéni választókerületben a második legmagasabb volt a részvétel a délután ötórás adatok alapján.

Budapesten a délután ötórás részvételi adatok szerint a legmagasabb részvételt a 3-as számú választókerületben (Hegyvidék és Újbuda egy része) regisztrálták. Ott 81,14 százalék voksolt. 

A második legmagasabb részvétel a 15-ös számú körzetben (a XVII. és a XVIII. kerület egy része) volt. Ebben a választókerületben indul a Fidesz-KDNP részéről Dunai Mónika, aki 2022-ben egyedüliként tudott egyéni körzetet nyerni. Ebben a választókerületben 80,75 százalékos volt a részvétel. Mindez azt mutatja, hogy azokban a körzetekben a legmagasabb a részvétel, ahol a kormánypártok erősebb pozíciókkal rendelkeznek. 

Alább láthatóak a délután ötórási részvételi számok a budapesti választókerületekben:

 

Nyitókép: MTI / Vajda János

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
templar62
2026. április 12. 19:01
19:01
Válasz erre
0
0
franciscofranco
2026. április 12. 19:00
Vége a Mónika shownak.
Válasz erre
0
2
csulak
2026. április 12. 18:55
BUTApest egy Ferto...az is marad
Válasz erre
0
1
Csigorin
2026. április 12. 18:17
jo, most mar nem muszaj minden feloraban irni egy ujabb spekulativ cikket, masfel-ket ora mulva jonnek az elso adatok, onnantol mar ugy kb latszik mire szamithatunk
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!