Sokatmondó részvételi adat érkezett a főváros egyik legfontosabb körzetéről

Budapesten a délután ötórás részvételi adatok szerint a legmagasabb részvételt a 3-as számú választókerületben (Hegyvidék és Újbuda egy része) regisztrálták. Ott 81,14 százalék voksolt.

A második legmagasabb részvétel a 15-ös számú körzetben (a XVII. és a XVIII. kerület egy része) volt. Ebben a választókerületben indul a Fidesz-KDNP részéről Dunai Mónika, aki 2022-ben egyedüliként tudott egyéni körzetet nyerni. Ebben a választókerületben 80,75 százalékos volt a részvétel. Mindez azt mutatja, hogy azokban a körzetekben a legmagasabb a részvétel, ahol a kormánypártok erősebb pozíciókkal rendelkeznek.