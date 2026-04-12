deák dániel országgyűlési választás 2026 részvétel

Deák Dániel újabb érdekes részletet osztott meg a rekordrészvételről

2026. április 12. 19:47

A délutáni órákban nagyon visszaesett a választói aktivitás.

null

Magyarország választott, egy már biztos: rekordmagas lett a részvétel a 2026-os parlamenti választáson, 18 óra 30 percig a választásra jogosultak közel 78 százaléka adta le a voksát – írta legújabb bejegyzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet elemzője szerint ez azt mutatja, hogy Magyarország minden ellentétes állítással szemben egy virágzó demokrácia, ahol a választók széles rétege legitim felhatalmazást ad a győztes politikai erőnek.

A mellékelt ábrán érdekes tendencia látszódik: míg délelőtt soha nem látott mértékű volt a részvétel, addig a délutáni idősávokban ezzel szemben még soha nem vettek részt olyan kevesen a voksoláson, mint most. 

Ez összefüggésben állhat azokkal a hozzám is eljutott információkkal, miszerint a tiszás szavazóknak azt üzenték, hogy délelőtt 11 óráig menjenek el szavazni, emiatt ugorhatott meg a délelőtti idősávokban nagyon a részvétel, míg délután jóval alacsonyabb lett. Ami a részvételi adatokból még látszik: a legtöbb új szavazó a falvakból, a kisvárosokból és a középvárosokból érkezett. Ez első ránézésre a Fidesz számára kedvező tendencia, aztán a hamarosan érkező választási adatokból kiderül, hogy ez valóban így van-e.

Nyitókép: Balázs Attila/MTI

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
optimista-2
•••
2026. április 12. 20:30 Szerkesztve
Tehát a felfordított urnából ( kiborításnál) a tiszás szavazatok lesznek a kupac tetején. Ezek adják a mostani tiszás vezetést
0
0
Dixtroy
2026. április 12. 20:04
78%? Hahn mégsem akkora ökör akkor.
0
0
templar62
•••
2026. április 12. 19:55 Szerkesztve
bezzegromániában megismételtettek egy választást .
4
0
5m007h 0p3ra70r
2026. április 12. 19:53
Hát mi az édesfaszomat hittetek??? 200.000 fővel kisebb a választói névjegyzék! Ha ugyanannyian mentek volna el, mint 4 éve, az is rekordérték volna %-ban kifejezve. 🤣🤣🤣🤣 A nagyja elment délig, aztán adieu!
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!