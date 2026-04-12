Deák Dániel újabb érdekes részletet osztott meg a rekordrészvételről

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A délutáni órákban nagyon visszaesett a választói aktivitás.
Magyarország választott, egy már biztos: rekordmagas lett a részvétel a 2026-os parlamenti választáson, 18 óra 30 percig a választásra jogosultak közel 78 százaléka adta le a voksát – írta legújabb bejegyzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet elemzője szerint ez azt mutatja, hogy Magyarország minden ellentétes állítással szemben egy virágzó demokrácia, ahol a választók széles rétege legitim felhatalmazást ad a győztes politikai erőnek.
A mellékelt ábrán érdekes tendencia látszódik: míg délelőtt soha nem látott mértékű volt a részvétel, addig a délutáni idősávokban ezzel szemben még soha nem vettek részt olyan kevesen a voksoláson, mint most.
Ez összefüggésben állhat azokkal a hozzám is eljutott információkkal, miszerint a tiszás szavazóknak azt üzenték, hogy délelőtt 11 óráig menjenek el szavazni, emiatt ugorhatott meg a délelőtti idősávokban nagyon a részvétel, míg délután jóval alacsonyabb lett. Ami a részvételi adatokból még látszik: a legtöbb új szavazó a falvakból, a kisvárosokból és a középvárosokból érkezett. Ez első ránézésre a Fidesz számára kedvező tendencia, aztán a hamarosan érkező választási adatokból kiderül, hogy ez valóban így van-e.
