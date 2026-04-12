Újra kellett éleszteni az egyik szavazatszámlálót

Lezárult a szavazás: érkeznek az adatok – ÉLŐ választási hírfolyam a Mandineren!
Választás percről percre: ne maradjon le semmiről! Cikkünk folyamatosan frissül a legfrissebb fejleményekkel, elemzésekkel és hivatalos adatokkal.
Egy kőbányai szavazókörben lett rosszul a szavazatszámláló.
Az egyik szavazókörben, Budapest X. kerületében 15 óra körül rosszul lett a szavazatszámláló bizottság egyik tagja. Az idős férfi újraélesztését egy szavazatszámláló kezdte meg. Ezt aztán két, a helyszínen lévő választópolgár, majd a riasztásra kiérkezett, a közelben szolgálatot teljesítő rendőr vette át, amíg a mentők kiérkeztek a helyszínre.
Az újraélesztés körülbelül egy órán keresztül tartott, mire az idős férfi keringése visszatért, a mentők ezután kórházba vitték.
