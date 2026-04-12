Körmét rágja Ukrajna: még a háborús híreket is megelőzi a magyar választás a szomszédban

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Soha ennyire nem figyeltek még valószínűleg külföldi voksolást Ukrajnában, mint a mostani magyarországi országgyűlési választást. A rekordrészvételről szóló beszámolók a legtöbb ukrajnai hírportálon címlapon futnak.
Címlapos, nagy vezető hírben számol be a legtöbb ukrán hírportál a magyarországi országgyűlési választások alakulásáról. Az érdeklődés nem véletlen, hiszen részben nem túlzás kijelenteni:
Ukrajna sorsa múlik azon, hogy ismét a nemzeti kormány kerül-e hatalomba, vagy pedig győznek az ukránpárti erők.
Vasárnap délután a Kyiv Post, a Kyiv Independent is címlapon hozza a hírt a rekordszámú részvételről, míg az Ukrinform a második helyen listázza. Így három jelentős portálból kettőnél is megelőzi a magyar választás a háborút.
Ez pedig nem véletlen, hiszen a győztes kilététől függ, hogy Ukrajna megkapja-e a 90 milliárd eurós hitelét. Ez pedig nélkülözhetetlen lenne az ország további finanszírozásához és a háború folytatásához.
Mint ismert: az Orbán Viktor vezette kormány teljességgel elutasítja a hitelfelvételt, főleg, mióta Ukrajna több ponton is beavatkozott a választásokba, elég, ha a rendkívül káros olajblokádra gondolunk. A Kyiv Independent, amely több cikket is szánt már a témának a mai nap folyamán, le is írja, hogy többek között a 90 milliárd és Ukrajna EU-csatlakozása is tét a magyar választásokon. A hírekben egyébként elsősorban a balliberális magyar sajtó kinyilatkoztatásait fújják.
