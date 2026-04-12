kyiv post kyiv independent országgyűlési választás 2026 mti választás orbán viktor

Körmét rágja Ukrajna: még a háborús híreket is megelőzi a magyar választás a szomszédban

2026. április 12. 16:43

Soha ennyire nem figyeltek még valószínűleg külföldi voksolást Ukrajnában, mint a mostani magyarországi országgyűlési választást. A rekordrészvételről szóló beszámolók a legtöbb ukrajnai hírportálon címlapon futnak.

Címlapos, nagy vezető hírben számol be a legtöbb ukrán hírportál a magyarországi országgyűlési választások alakulásáról. Az érdeklődés nem véletlen, hiszen részben nem túlzás kijelenteni:

Ukrajna sorsa múlik azon, hogy ismét a nemzeti kormány kerül-e hatalomba, vagy pedig győznek az ukránpárti erők.

 

A Kyiv Post Orbán Viktor szavazását bemutató fotóval hozza címlapját

Vasárnap délután a Kyiv Post, a Kyiv Independent is címlapon hozza a hírt a rekordszámú részvételről, míg az Ukrinform a második helyen listázza. Így három jelentős portálból kettőnél is megelőzi a magyar választás a háborút. 

Az Ukrinformnál második helyen fut a magyar választásokról szóló cikk

Ez pedig nem véletlen, hiszen a győztes kilététől függ, hogy Ukrajna megkapja-e a 90 milliárd eurós hitelét. Ez pedig nélkülözhetetlen lenne az ország további finanszírozásához és a háború folytatásához. 

 

Mint ismert: az Orbán Viktor vezette kormány teljességgel elutasítja a hitelfelvételt, főleg, mióta Ukrajna több ponton is beavatkozott a választásokba, elég, ha a rendkívül káros olajblokádra gondolunk. A Kyiv Independent, amely több cikket is szánt már a témának a mai nap folyamán, le is írja, hogy többek között a 90 milliárd és Ukrajna EU-csatlakozása is tét a magyar választásokon. A hírekben egyébként elsősorban a balliberális magyar sajtó kinyilatkoztatásait fújják. 

A Kyiv Independent több cikket is szánt már a „magas téttel” bíró magyarországi voksolásoknak

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nemecsekerno-007-01
2026. április 12. 17:12
Egyébként mi csak szimplán élni szeretnénk, elég volt az utóbbi 400 év szopórollerezése. Végre nyugodtan lehetne építkezni, fejlődni és nekünk is lehetne 200 éves kocsmánk. Ahogy a Sólyom végveszélyben c. filmben mondják: ,,A helyzet az, hogy a fene se akar hős lenni, csak néha épp úgy jön ki a lépés.,,
nemecsekerno-007-01
2026. április 12. 17:09
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ez a teljes elszigetelődés biztos jele.
ncorporation
2026. április 12. 16:59
Miért nem tudja a többi ország összedobni a hitelt. Miért fontos, hogy a kis Magyarország is adjon?
csulak
2026. április 12. 16:54
hadd ragja ! CSak a fidesz !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!