Körmét rágja Ukrajna: még a háborús híreket is megelőzi a magyar választás a szomszédban

Vasárnap délután a Kyiv Post, a Kyiv Independent is címlapon hozza a hírt a rekordszámú részvételről, míg az Ukrinform a második helyen listázza. Így három jelentős portálból kettőnél is megelőzi a magyar választás a háborút.

Az Ukrinformnál második helyen fut a magyar választásokról szóló cikk

Ez pedig nem véletlen, hiszen a győztes kilététől függ, hogy Ukrajna megkapja-e a 90 milliárd eurós hitelét. Ez pedig nélkülözhetetlen lenne az ország további finanszírozásához és a háború folytatásához.

Mint ismert: az Orbán Viktor vezette kormány teljességgel elutasítja a hitelfelvételt, főleg, mióta Ukrajna több ponton is beavatkozott a választásokba, elég, ha a rendkívül káros olajblokádra gondolunk. A Kyiv Independent, amely több cikket is szánt már a témának a mai nap folyamán, le is írja, hogy többek között a 90 milliárd és Ukrajna EU-csatlakozása is tét a magyar választásokon. A hírekben egyébként elsősorban a balliberális magyar sajtó kinyilatkoztatásait fújják.