Íme, a szavazás technikai részletei – erre figyeljen!

Csak pecséttel érvényes a szavazólap, de boríték már nem kötelező.
Nem érvényes az a szavazólap, amelyet a szavazatszámláló bizottság nem pecsétel le a választópolgár jelenlétében.
A szavazólapot tilos előre lebélyegezni, azt csak a választópolgár jelenlétében pecsételheti le, azaz „érvényesítheti” a bizottság egyik tagja.
A szavazatszámláló bizottság előtt megjelenő választópolgárnak ellenőrzik a személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e az adott szavazóköri névjegyzékben. Ha a szavazásnak nincs akadálya, akkor a bizottság egyik tagja a két országgyűlési szavazólapot a hivatalos bélyegzővel lepecsételi a lap bal felső sarkában, és átadja a választópolgárnak. Az idei választáson már nem kötelező a boríték használata, de azt a választópolgár kérésére a szavazatszámláló bizottság átadja.
A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot.
Az írásképtelen választópolgár helyett a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket, e körülmény feltüntetésével.
A szavazólapok átadása után a szavazatszámláló bizottság – kérésre – elmagyarázza a szavazás módját, de a választót nem befolyásolhatja döntésében.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a párt neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy x jellel) lehet. Nem tekinthető érvényes szavazatnak a „bekarikázás”, „besatírozás”, „kipipálás”, és az sem, ha nem a válasz alatti karikában metszik egymást a vonalak.
A szavazat leadásához a választópolgár használhatja a szavazófülkében elhelyezett tollat vagy a saját – bármilyen színű – tollát, filctollát is. A ceruzával leadott szavazat azonban érvénytelen, de kétség esetén úgy kell tekinteni, mintha a választópolgár tollat használt volna, a szavazatszámláló bizottság nem „tesztelheti” például radírozással.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti az, ha a szavazólapra bármilyen megjegyzést írtak.
Szavazni csak a szavazóhelyiségben lehet, de
a szavazófülke használatára nem lehet kötelezni a választópolgárt.
A szavazólapok kitöltésének ideje alatt csak egyetlen választó tartózkodhat a szavazófülkében, az úgynevezett családi szavazás tilos, az a szavazás titkosságának sérelmét jelenti.
A jogszabály nem tiltja, hogy a választópolgár a szavazófülkében lefényképezze a szavazólapját.
Miután a választópolgár kitöltötte a szavazólapokat, választása szerint vagy borítékban, vagy boríték nélkül az urnába dobja. Ha az urnába helyezés előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, kérésére a bizottság az elrontott szavazólap helyett újat ad.
A cserére egy esetben, és csak az urnába helyezés előtt van mód.
Az elrontott szavazólap hátoldalára a szavazatszámláló bizottság felvezeti a „rontott” megjegyzést, és bevonja. Az elrontott szavazólapok számát a választás szavazóköri eredményéről készült jegyzőkönyvben – a szavazás befejezését követően – rögzítik.
A szavazatok ellenőrzésekor a szavazatszámláló bizottság nem veheti figyelembe azokat a szavazólapokat, amelyeken nem szerepel pecsét, de azok számát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Írt az anyukája, hogy ő a Fideszre fog szavazni, mert nem akarja, hogy ilyen „senkiházi drogosok irányítsák az országot háborúk sújtotta időkben”.
