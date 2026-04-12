Tiszás aktivista Ecküről, a heremutogató énekesről: Ez a gyökér több havi munkámat cseszte el

Érzi a vesztét: megtörte a kínos csendet Eckü, szerinte a fiatalok miatt mutogatta a heréjét
Túlcsordult benne a választási őrület.
Írt az anyukája, hogy ő a Fideszre fog szavazni, mert nem akarja, hogy ilyen „senkiházi drogosok irányítsák az országot háborúk sújtotta időkben”.
Ahogy megírtuk, csúnya véget ért a Tisza Párt Hősök terére szervezett szombat esti bulija: egy Eckü nevű középkorú rapper kiskorúak előtt, a heréjét mutogatva fenyegette meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert. Az eset után a friss választókerületi tapasztalatok azt mutatják,
a bizonytalanokat a Fideszhez lökhette a vállalhatatlan esemény,
a Hősök Facebook-oldalán és a Redditen pedig pedig elszabadultak az indulatok.
Egy tiszás szavazó – aki mellesleg hülyének nézi a szüleit – olyan vallomást tett, amit „nem láttunk jönni.”
„December óta puhítom vérfideszes szüleimet, hogy ne szavazzanak a Fideszre,
ha azt szeretnék, hogy az unokái ebben az országban nőjenek fel. Nem volt egyszerű, nagyon lassan haladtunk. Először megmutattam, hogy az m1, tv2 mellett az rtl-nek is létezik híradója. Aztán szépen lassan behoztam a Partizánt Pop-ot, mint könnyed szórakoztató riport műsor (beszélgetések olyan emberekkel mint Lagzi Lajcsi, Balázs, Hajdú Petya stb). Aztán jöttek a hírportálok, mint a telex, 24, 444-nél csak a komolyabb videókat mertem mutatni, az oldalukat és többi videót a cinizmus és szarkazmus miatt nem tudták volna értelmezni” – írja a tiszás aktivista.
Hozzáteszi: „Élőben prezentáltam rajtuk, hogy az AI mire képes, nem szabad mindent elhinni amit a facebookon látnak (ebből korábban is voltak bajok, berendelnek minden csodakészítményt meg semmirevaló kütyüt amit ai hirdetésekben látnak). Húsvétra eljutottunk oda, hogy inkább el sem mennek szavazni, mert ők MP-re biztos nem fognak szavazni. Aztán
megnéztük közösen a Tavaszi szelet, Szabó Bencét, Pálinkás századost és megtört a jég. Befogott orral leszavaznak a Tiszára.
Nem akartam hinni a fülemnek, saját maguktól mondták ki. Győzelem.”
Végül a szüleit győzködő tiszás szavazó a lényegre tért:
„Aztán jött tegnap ez a fasz és borult minden.
Délelőtt írt anyám, hogy ne haragudjak, de a mi jövőnk érdekében ő a fideszre fog szavazni, nem akarja, hogy ilyen senkiházi drogosok irányítsák az országot háborúk sújtotta időkben.
A jó kurvaanyádat! Meg annak is aki kitalálta, hogy jó ötlet ezt a faszt meghívni.”
Így megy ez.
Íme, Eckü performansza:
Nyitókép: Mandiner-videó