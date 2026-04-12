Tiszás aktivista Ecküről, a heremutogató énekesről: Ez a gyökér több havi munkámat cseszte el

„December óta puhítom vérfideszes szüleimet, hogy ne szavazzanak a Fideszre,

ha azt szeretnék, hogy az unokái ebben az országban nőjenek fel. Nem volt egyszerű, nagyon lassan haladtunk. Először megmutattam, hogy az m1, tv2 mellett az rtl-nek is létezik híradója. Aztán szépen lassan behoztam a Partizánt Pop-ot, mint könnyed szórakoztató riport műsor (beszélgetések olyan emberekkel mint Lagzi Lajcsi, Balázs, Hajdú Petya stb). Aztán jöttek a hírportálok, mint a telex, 24, 444-nél csak a komolyabb videókat mertem mutatni, az oldalukat és többi videót a cinizmus és szarkazmus miatt nem tudták volna értelmezni” – írja a tiszás aktivista.

Hozzáteszi: „Élőben prezentáltam rajtuk, hogy az AI mire képes, nem szabad mindent elhinni amit a facebookon látnak (ebből korábban is voltak bajok, berendelnek minden csodakészítményt meg semmirevaló kütyüt amit ai hirdetésekben látnak). Húsvétra eljutottunk oda, hogy inkább el sem mennek szavazni, mert ők MP-re biztos nem fognak szavazni. Aztán

megnéztük közösen a Tavaszi szelet, Szabó Bencét, Pálinkás századost és megtört a jég. Befogott orral leszavaznak a Tiszára.

Nem akartam hinni a fülemnek, saját maguktól mondták ki. Győzelem.”