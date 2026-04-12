tisza párt gulyás gergely országgyűlési választás 2026 tiszás aktivista eckü

Tiszás aktivista Ecküről, a heremutogató énekesről: Ez a gyökér több havi munkámat cseszte el

2026. április 12. 05:35

Írt az anyukája, hogy ő a Fideszre fog szavazni, mert nem akarja, hogy ilyen „senkiházi drogosok irányítsák az országot háborúk sújtotta időkben”.

2026. április 12. 05:35
null

Ahogy megírtuk, csúnya véget ért a Tisza Párt Hősök terére szervezett szombat esti bulija: egy Eckü nevű középkorú rapper kiskorúak előtt, a heréjét mutogatva fenyegette meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert. Az eset után a friss választókerületi tapasztalatok azt mutatják, 

a bizonytalanokat a Fideszhez lökhette a vállalhatatlan esemény,

 a Hősök Facebook-oldalán és a Redditen pedig pedig elszabadultak az indulatok.

Egy tiszás szavazó – aki mellesleg hülyének nézi a szüleit – olyan vallomást tett, amit „nem láttunk jönni.”

„December óta puhítom vérfideszes szüleimet, hogy ne szavazzanak a Fideszre,

 ha azt szeretnék, hogy az unokái ebben az országban nőjenek fel. Nem volt egyszerű, nagyon lassan haladtunk. Először megmutattam, hogy az m1, tv2 mellett az rtl-nek is létezik híradója. Aztán szépen lassan behoztam a Partizánt Pop-ot, mint könnyed szórakoztató riport műsor (beszélgetések olyan emberekkel mint Lagzi Lajcsi, Balázs, Hajdú Petya stb). Aztán jöttek a hírportálok, mint a telex, 24, 444-nél csak a komolyabb videókat mertem mutatni, az oldalukat és többi videót a cinizmus és szarkazmus miatt nem tudták volna értelmezni” – írja a tiszás aktivista.

Hozzáteszi: „Élőben prezentáltam rajtuk, hogy az AI mire képes, nem szabad mindent elhinni amit a facebookon látnak (ebből korábban is voltak bajok, berendelnek minden csodakészítményt meg semmirevaló kütyüt amit ai hirdetésekben látnak). Húsvétra eljutottunk oda, hogy inkább el sem mennek szavazni, mert ők MP-re biztos nem fognak szavazni. Aztán 

megnéztük közösen a Tavaszi szelet, Szabó Bencét, Pálinkás századost és megtört a jég. Befogott orral leszavaznak a Tiszára. 

Nem akartam hinni a fülemnek, saját maguktól mondták ki. Győzelem.”

Végül a szüleit győzködő tiszás szavazó a lényegre tért: 

„Aztán jött tegnap ez a fasz és borult minden. 

Délelőtt írt anyám, hogy ne haragudjak, de a mi jövőnk érdekében ő a fideszre fog szavazni, nem akarja, hogy ilyen senkiházi drogosok irányítsák az országot háborúk sújtotta időkben.

 A jó kurvaanyádat! Meg annak is aki kitalálta, hogy jó ötlet ezt a faszt meghívni.”

Így megy ez.

Íme, Eckü performansza:

Nyitókép: Mandiner-videó

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
ügyvéd
2026. április 12. 07:33
Ritka egy szar ember ez a szektás, gyalázat amit a szüleivel művel.
orokkuruc-2
2026. április 12. 07:32
Hát az is hülye , akit ilyen FOSművek tántorít/irányít! 2 dolog a lényeg, a többi hablaty: - 2009-ben ezt az országot államcsődbe rántotta, a végletekig kirabolta gyurcsótány és társai. A mostani helyzetet 17 év után ki tudta volna elérni? (lásd görögök) - a TISZAr egy vett , művi tákolmány, kb. 20 milliárdot feccöltek bele, mire az állandó csürhét mögé állították. Tényleg, de tényleg senki nem gondolkozik azon, hogy aki ezt a pénzt beletette az sokszorosan kéri vissza és azt csak tölünk tudják elvenni? Kész , ez a lényeg.
balbako_
2026. április 12. 07:28
Végül is észérveket nem várt a csürhe nekik elég, ha a farkát lóbála a dalnok és az már nekik egy komplett kormányprogram. ( Ja és akasztani gyilkolni is szeretnének, de erre már a békés többség fityiszt mutat!)
szilvarozsa
2026. április 12. 06:54
Aztán, ha ne adj' Isten győz a tisza, egy év múlva meg fennhangon ócsárlod a saját qurva anyádat, hogy a tiszára szavazott, és miatta ment tönkre az életed.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!