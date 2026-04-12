Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
országgyűlési választás 2026 fogadás Orbán Viktor

Hoppá: valaki az utolsó pillanatban tett 280 ezer dollárt Orbán Viktor győzelmére

2026. április 12. 17:23

A tippre csaknem tízszeres pénzt, akár 2,7 millió dollárt kaszálhat vasárnap este.

null

Elképesztő összeggel fogadott valaki a Polymarket nevű internetes szerencsejáték-oldalon Orbán Viktor győzelmére. Az utolsó pillanatokban, szombat délután valaki 280 ezer dollárt, azaz 89,5 millió forintot tett a magyar miniszterelnökre.

Az elmúlt hónapokban a balliberális sajtó előszeretettel számolt be arról, hogy mennyire vezetett Magyar Péter a fogadásokban, de nagyon úgy néz ki, valaki belső infó alapján biztosra ment és megvárta, amíg teljesen szétnyílik az olló. A 280 ezer dollárra ugyanis a lengyel újságíró, Marcin Palade adatai szerint – a hírt Philip Pilkington szúrta ki – 2,7 millió dollárt, azaz 864 millió forintot kereshet a győztes tippel. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul

Tovább a cikkhezchevron

Palade meg is jegyzi, hogy vagy egy elvetemült szerencsejátékos, vagy pedig olyan valaki, aki hozzáfért a legfrissebb közvéleménykutatási adatokhoz.

 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gladi
2026. április 12. 19:09
A peti volt ,feltette a bennfentes kereskedésből származó zsetont....
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2026. április 12. 19:03
a szerencsejáték a vesztesek sportja.
Válasz erre
0
0
darusjani
2026. április 12. 18:52
Valaki sokat fog veszíteni ma! Kérdezzük meg a mandiner firkászait vagy a kormány sleppjét közülük ki tett nagy tétet a kolostormalacra?
Válasz erre
2
0
harald
•••
2026. április 12. 18:51 Szerkesztve
a semmiből jött SENKI > a NÉP felheCCelésére szolgált :: Nostradamus v2.0 számai 69% -os részvét aránnyal >> FIDESZ > 46% TiszaFos > 12% < buTapest miatt MiHasznák > 11 % DK > 4%
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!