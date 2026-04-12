Hoppá: valaki az utolsó pillanatban tett 280 ezer dollárt Orbán Viktor győzelmére

Elképesztő összeggel fogadott valaki a Polymarket nevű internetes szerencsejáték-oldalon Orbán Viktor győzelmére. Az utolsó pillanatokban, szombat délután valaki 280 ezer dollárt, azaz 89,5 millió forintot tett a magyar miniszterelnökre.

Az elmúlt hónapokban a balliberális sajtó előszeretettel számolt be arról, hogy mennyire vezetett Magyar Péter a fogadásokban, de nagyon úgy néz ki, valaki belső infó alapján biztosra ment és megvárta, amíg teljesen szétnyílik az olló. A 280 ezer dollárra ugyanis a lengyel újságíró, Marcin Palade adatai szerint – a hírt Philip Pilkington szúrta ki – 2,7 millió dollárt, azaz 864 millió forintot kereshet a győztes tippel.