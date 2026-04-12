Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Magyarország csalás Fidesz Dömötör Csaba szavazás választás

Még be sem fejeződött a szavazás, de már ég a ház Magyar Péteréknél – felháborító adatokat mutattak be

2026. április 12. 11:04

„A Tisza azzal vádol másokat, amit ő maga követ el” – mondta Dömötör Csaba.

2026. április 12. 11:04
null

Beadványaink alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést, emellett 74 rendőrségi feljelentés van folyamatban – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője vasárnap Vácon, hangsúlyozva:

Feladatunk, hogy közösen fellépjünk a Tiszához köthető választási csaláskísérletek ellen”.

A képviselő miután leadta szavazatát, úgy nyilatkozott: minden egyes Fideszre leadott szavazat egyben a hazaszeretet szavazata is. Az elmúlt évtizedek legfontosabb választása a mai, „most tudunk kiállni a békéért és azért, hogy a magyarok jövőjéről a magyarok dönthessenek, ne pedig mások nélkülünk” – mondta.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

„Mindenkit arra kérünk, hogy ha a szabálytalanságot vagy a szabálytalanság gyanúját észleli, akkor tegyen bejelentést a Fidesz Demokrácia Központjában” – hangsúlyozta Dömötör Csaba. Arról is beszélt, hogy ezek a jogsértések és feljelentések különböző eseteket jelentenek: „tiszás jelöltek szavazatokat vásárolhattak, vállalati vezetők kötelezővé tették, hogy a Tiszára kell szavazni”, más bejelentések pedig megtévesztő kampányokat érintenek, például felhívásokat olyan szavazásra, amely érvénytelen szavazatot jelent a választó tudta nélkül.

Arra is volt példa, hogy egy idősebb állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni

– tette hozzá. Úgy látja, ezen esetek túlnyomó többsége a Tiszához köthető, „csalást kiáltanak, közben ők valósítják meg azokat”. A képviselő köszönetet mondott minden magyar embernek, aki él választójogával, és azoknak is, akik részt vesznek a választás lebonyolításában.

Egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy egy hangfelvétel Ruszin-Szendi Romuluszt állítólagos szavazatvásárlással hozta összefüggésbe, Dömötör Csaba elmondta: „a Tisza azzal vádol másokat, amit ő maga követ el”. A Demokrácia Központ foglalkozott ezzel az esettel, a Fidesz feljelentést is tett, ugyanis ez törvénytelenség – közölte.

(MTI)

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 12. 13:55
Unod már, hogy túl jó dolgod van? Szeretnél több adót fizetni? Szeretnél kétszeres, háromszoros rezsit fizetni? Szeretnél dupla áron tankolni? Szeretnéd, ha megszűnne a 13. havi, 14. havi nyugdíj? Szeretnéd, hogy a családi adókedvezményeket megszüntessék? Szeretnéd ha megszüntetnék az anyák adómentességét? Szeretnéd hogy leálljanak az építkezések és felújítások? Szeretnél munkanélküliséget? Szeretnél brutális megszorításokat? Szeretnéd újra az IMF-et? Szeretnél illegális migránsokat, menekülttáborokat? Szeretnéd, hogy a nemzeti vagyont ismét külföldi kézre játsszák? Önsorsrontó vagy? Akkor szavazz a Tiszára!
orokkuruc-2
2026. április 12. 13:25
MaPötinek vajon Makizaj kölcsönadja a családját? Mert hogy a sajátja nem áll melette a vesztési pódiumon, az ezer % !
nempolitizalok-0
2026. április 12. 13:12
Nagyhuba1 2026. április 12. 12:38 A Tisza Budapesten 64% al vezet második a DK 10% al." A Kétfarkút miért felejted ki?? Ők is a tisza vértestvérei.
nempolitizalok-0
2026. április 12. 13:11
Szájszagúak egyre jobban pánikban.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!