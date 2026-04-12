Még be sem fejeződött a szavazás, de már ég a ház Magyar Péteréknél – felháborító adatokat mutattak be

Sokkoló adat látott napvilágot: bejött Orbán számítása, újra tarolhat a Fidesz
Óriási győzelemre lehet számítani, ha valóban mindenki elmegy szavazni – mutatott rá Deák Dániel.
„A Tisza azzal vádol másokat, amit ő maga követ el” – mondta Dömötör Csaba.
Beadványaink alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést, emellett 74 rendőrségi feljelentés van folyamatban – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője vasárnap Vácon, hangsúlyozva:
Feladatunk, hogy közösen fellépjünk a Tiszához köthető választási csaláskísérletek ellen”.
A képviselő miután leadta szavazatát, úgy nyilatkozott: minden egyes Fideszre leadott szavazat egyben a hazaszeretet szavazata is. Az elmúlt évtizedek legfontosabb választása a mai, „most tudunk kiállni a békéért és azért, hogy a magyarok jövőjéről a magyarok dönthessenek, ne pedig mások nélkülünk” – mondta.
„Mindenkit arra kérünk, hogy ha a szabálytalanságot vagy a szabálytalanság gyanúját észleli, akkor tegyen bejelentést a Fidesz Demokrácia Központjában” – hangsúlyozta Dömötör Csaba. Arról is beszélt, hogy ezek a jogsértések és feljelentések különböző eseteket jelentenek: „tiszás jelöltek szavazatokat vásárolhattak, vállalati vezetők kötelezővé tették, hogy a Tiszára kell szavazni”, más bejelentések pedig megtévesztő kampányokat érintenek, például felhívásokat olyan szavazásra, amely érvénytelen szavazatot jelent a választó tudta nélkül.
Arra is volt példa, hogy egy idősebb állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni
– tette hozzá. Úgy látja, ezen esetek túlnyomó többsége a Tiszához köthető, „csalást kiáltanak, közben ők valósítják meg azokat”. A képviselő köszönetet mondott minden magyar embernek, aki él választójogával, és azoknak is, akik részt vesznek a választás lebonyolításában.
Egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy egy hangfelvétel Ruszin-Szendi Romuluszt állítólagos szavazatvásárlással hozta összefüggésbe, Dömötör Csaba elmondta: „a Tisza azzal vádol másokat, amit ő maga követ el”. A Demokrácia Központ foglalkozott ezzel az esettel, a Fidesz feljelentést is tett, ugyanis ez törvénytelenség – közölte.
(MTI)
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala