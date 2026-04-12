04. 12.
vasárnap
országgyűlési választás 2026 jobboldal Fidesz Orbán Viktor szavazás Deák Dániel választás

Sokkoló adat látott napvilágot: bejött Orbán számítása, újra tarolhat a Fidesz

2026. április 12. 10:27

Óriási győzelemre lehet számítani, ha valóban mindenki elmegy szavazni – mutatott rá Deák Dániel.

2026. április 12. 10:27

„Az elmúlt 16 évben akkor érte el a Fidesz a legrosszabb választási eredményét, amikor a legalacsonyabb volt a részvétel” – állapította meg a Facebook-oldalán Deák Dániel.

„Elmondható, hogy az elmúlt 16 évben megdőlt az az állítás, miszerint a magas részvétel az ellenzéknek kedvezne.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Sőt, azt láthattuk, hogy akkor volt a legrosszabb a Fidesz eredménye, amikor a legalacsonyabb volt a részvételi arány: 2014-ben 61,9 százalékos részvétel mellett csupán 44,9 százalékot ért el a Fidesz.

Ezzel szemben a közel 70 százalékos részvételt hozó 2018-as és 2022-es választásnál 49,3 és 54,1 százalék volt a Fidesz listás eredménye. A magas részvételi adat azt jelentheti, hogy a politikailag kevésbé aktív emberek is elmennek szavazni, akik a kutatások alapján nagyobb arányban a Fideszt támogatják, hiszen a fő politikai kérdésekben a kormányoldal álláspontját osztják.

Azt tehát eddig is tudtuk, hogy a tiszások nagyon aktívak, a kormánypártiak aktivitása volt kérdéses a mostani választáson. Most úgy néz ki, hogy megmozdultak a jobboldaliak is.

Mindenki menjen el szavazni, a tiszások biztosan ott lesznek!” – írta a politológus.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. április 12. 11:02
A magas részvétel elsősorban a küszöbön billegő kis pártoknak nem kedvez.
massivement5
2026. április 12. 11:01
Esik majd tovább születésszám, 55 ezerre, másfél évtizeddel előbb, mint amúgy is. A Fidesz-MSZMP a biztos választás Oroszország, a demográfiai önfelszámolás és a csőd felé!
Nagyhuba1
2026. április 12. 10:55
Azt a kérdést is tegyük fel,mi van akkr ha sok a tiszás is. Ezért is fontos minnél többen menjünk el.
Csubszi
2026. április 12. 10:48
Gyúrjunk a Fidesz 3/4-re! Minden jobboldali menjen el a Fideszre szavazni! Tapossuk végleg a sárba a ballibsi globalista hazaárulókat!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!