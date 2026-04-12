nézőpont intézet tisza párt mráz ágoston sámuel országgyűlési választás 2026 részvétel fidesz választás

Rápillantott az elemző az eddigi rekordrészvételre: lerántotta a leplet, kinek kedvez a brutális részvétel!

2026. április 12. 10:50

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője úgy látja, a Fidesznek több inaktív támogatója volt, a magas részvétel az ő mozgósításukat jelentheti.

2026. április 12. 10:50
null

A magas részvétel a Fidesznek kedvezőbb – mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője a Mandinernek úgy fogalmazott, ennek két oka is van. 

Az egyik, hogy hagyományosan, a korábbi választásokon is a kormánypártoknak kedvezett a magas részvétel, másrészt, a választások előtti közvéleménykutatások szerint a Fidesznek több inaktív támogatója volt, a magas részvétel az ő mozgósításukat jelentheti.

Hozzátette, fontos a résztvevők megoszlása is, amit természetesen még korai lenne megítélni, Mráz Ágoston Sámuel mindenesetre szoros eredményre számít. Mind a két oldal belead apait–anyait, de tény, hogy 

a Fidesz egy szervezettebb párt, a technikai mozgósításban előnye van, 

míg a Tisza az online térben erősebb.

Az eddig jelzett választási csalások kapcsán azt mondta, hogy felajzott állapotban van a magyar társadalom, és akik azt szeretnék, hogy a számukra kedves párt nyerjen, nem biztos, hogy mindent a törvény szelleme és betűje szerint tesznek. 

„Láttuk, hogy a Tisza Pártnak drukkoló különböző rendű és rangú századosok is szolgálati előírásokat, szabályokat, törvényeket sértenek, ez pedig példát adhat a Tisza Párt híveinek is”.

 De – tette hozzá – amíg ezeket nem vizsgálják ki, végérvényes ítéletet nem mondhatunk.

Nyitókép: Kocsis Zoltán

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2026. április 12. 11:19
Samunak zseniális a humora .. Az inaktív fidesz-szavazók felbukkanása .. 😂😂😂😂😂😂😂
Búvár Kund
2026. április 12. 10:59
Nem kampányolnak, de a tiszások ott leskelődnek minden szavazókör környékén, hogy ki, kivel, miképp. A mi autónkat még követték is. Ugyanaz a BMW, amelyik tegnap, hangszóróval járta körbe a falut a tisza reklámmal meg két vadidegen verőlegénnyel. A hangosítót mára levették, de a rendszám maradt
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. április 12. 10:58
nem értem olga, naracssárga az ország!
Bi Tang Tomee
•••
2026. április 12. 10:53 Szerkesztve
Magyar Péternek ez az első és egyben utolsó dobása. Használat után leeresztik, és kidobják a szemétbe. Aztán majd 4 év múlva jön a következő messiás, de azzal is elbánunk. Mindenki menjen szavazni. 🇭🇺 Hajrá Fidesz! 🇭🇺
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!