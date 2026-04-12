Rápillantott az elemző az eddigi rekordrészvételre: lerántotta a leplet, kinek kedvez a brutális részvétel!

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője úgy látja, a Fidesznek több inaktív támogatója volt, a magas részvétel az ő mozgósításukat jelentheti.
A magas részvétel a Fidesznek kedvezőbb – mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője a Mandinernek úgy fogalmazott, ennek két oka is van.
Az egyik, hogy hagyományosan, a korábbi választásokon is a kormánypártoknak kedvezett a magas részvétel, másrészt, a választások előtti közvéleménykutatások szerint a Fidesznek több inaktív támogatója volt, a magas részvétel az ő mozgósításukat jelentheti.
Hozzátette, fontos a résztvevők megoszlása is, amit természetesen még korai lenne megítélni, Mráz Ágoston Sámuel mindenesetre szoros eredményre számít. Mind a két oldal belead apait–anyait, de tény, hogy
a Fidesz egy szervezettebb párt, a technikai mozgósításban előnye van,
míg a Tisza az online térben erősebb.
Az eddig jelzett választási csalások kapcsán azt mondta, hogy felajzott állapotban van a magyar társadalom, és akik azt szeretnék, hogy a számukra kedves párt nyerjen, nem biztos, hogy mindent a törvény szelleme és betűje szerint tesznek.
„Láttuk, hogy a Tisza Pártnak drukkoló különböző rendű és rangú századosok is szolgálati előírásokat, szabályokat, törvényeket sértenek, ez pedig példát adhat a Tisza Párt híveinek is”.
De – tette hozzá – amíg ezeket nem vizsgálják ki, végérvényes ítéletet nem mondhatunk.
