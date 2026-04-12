tisza párt kocsis máté országgyűlési választás 2026 tüntetés Magyar Péter csalás orbán viktor

Kocsis Máté a tiszás választási csalásról: Peti, bár kértük, hogy tartsd távol a felhergelt embereidet, ez mégsem sikerült

2026. április 12. 10:07

Kezdődnek a Tisza Párt választási provokációi.

Ahogy megírtuk, már korán reggel választási törvényt sértett a Tisza Párt a 12. kerületben, ahol annál a szavazókörnél tüntettek, ahol Orbán Viktor szavaz.

„Peti! Bár kértük, hogy fogd vissza magad, és tartsd távol a felhergelt embereidet a csalásoktól, ez mégsem sikerült. 

Ma reggel annál a szavazókörnél, ahol a miniszterelnök is szavaz, tiszás tüntetés volt, holott ez tilos” – nyilvánult meg az ügyben Kocsis Máté fideszes politikus.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

„Nyilván most is a törvények felett állónak képzeled magad, és ezért nyilván nem ismered a konkrét tilalmat, de így szól a jogszabály:

»143. § (1) Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen.«”

„Ilyen egyszerű. 

A szükséges jogi lépéseket megtesszük.

 Mindenki menjen szavazni!” – zárja bejegyzését Kocsis Máté. 

Nyitókép: Facebook

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Monte Carlo
2026. április 12. 10:23
Már letartóztatták ezeket a férgeket, ugye?
egyszeri
2026. április 12. 10:18
A rendőrség már útban a tetthelyre, fűszerekkel meg húsvét utáni locsolkodásra felkészülve?
tovarisi-konyec
2026. április 12. 10:17
Tudjátok hogy bukta van. Rekord részvétel… nagyon vége van. De a nép akaratát nem tudjátok megállítani. Hiába próbáljátok a csalás narratívát beadagolni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!