Kocsis Máté a tiszás választási csalásról: Peti, bár kértük, hogy tartsd távol a felhergelt embereidet, ez mégsem sikerült

Ahogy megírtuk, már korán reggel választási törvényt sértett a Tisza Párt a 12. kerületben, ahol annál a szavazókörnél tüntettek, ahol Orbán Viktor szavaz.

„Peti! Bár kértük, hogy fogd vissza magad, és tartsd távol a felhergelt embereidet a csalásoktól, ez mégsem sikerült.

Ma reggel annál a szavazókörnél, ahol a miniszterelnök is szavaz, tiszás tüntetés volt, holott ez tilos” – nyilvánult meg az ügyben Kocsis Máté fideszes politikus.