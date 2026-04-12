Kocsis Máté a tiszás választási csalásról: Peti, bár kértük, hogy tartsd távol a felhergelt embereidet, ez mégsem sikerült

Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Kezdődnek a Tisza Párt választási provokációi.
Ahogy megírtuk, már korán reggel választási törvényt sértett a Tisza Párt a 12. kerületben, ahol annál a szavazókörnél tüntettek, ahol Orbán Viktor szavaz.
„Peti! Bár kértük, hogy fogd vissza magad, és tartsd távol a felhergelt embereidet a csalásoktól, ez mégsem sikerült.
Ma reggel annál a szavazókörnél, ahol a miniszterelnök is szavaz, tiszás tüntetés volt, holott ez tilos” – nyilvánult meg az ügyben Kocsis Máté fideszes politikus.
„Nyilván most is a törvények felett állónak képzeled magad, és ezért nyilván nem ismered a konkrét tilalmat, de így szól a jogszabály:
»143. § (1) Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen.«”
„Ilyen egyszerű.
A szükséges jogi lépéseket megtesszük.
Mindenki menjen szavazni!” – zárja bejegyzését Kocsis Máté.
