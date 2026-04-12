Europe Elects: nincs jele annak, hogy a Tisza Párt hatékonyabban mozgósított volna

A választás alakulását vizsgáló számok szerint kiegyensúlyozott kép rajzolódik ki, az európai választási adatokat elemző Europe Elects adatai alapján nem látható egyoldalú mozgósítás.

A választási részvétel nem hozott ellenzéki áttörést

A 2026-os adatok alapján a részvétel növekedése szinte azonos mértékű volt a különböző politikai oldalak korábbi bázisaiban. A 2022-ben ellenzék által megnyert körzetekben átlagosan 11,8 százalékponttal nőtt a részvétel, míg a Fidesz által nyert körzetekben 12,3 százalékponttal. Ez azt jelenti, hogy nincs egyértelmű jele annak, hogy a Tisza Párt hatékonyabban mozgósított volna, vagyis a mostani teljesítmény nem mutat érdemi különbséget a 2022-es ellenzéki mozgósításhoz képest, a különbség minimálisan a kormánypárt javára billen.