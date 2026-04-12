Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Rendkívüli!

Választás 2026 – Itt nézheti élőben a Mandiner és a Patrióta ÉLŐ választási műsorát

Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
magyar választás Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Fidesz

Europe Elects: nincs jele annak, hogy a Tisza Párt hatékonyabban mozgósított volna

2026. április 12. 14:30

A részvételi adatok alapján nem rajzolódik ki olyan mozgósítás, amely felülírná a meglévő erőviszonyokat. Az európai választási adatokat elemző Europe Elects szerint a választási részvétel növekedése kiegyenlített képet mutat, ami azt jelzi, hogy a Tisza nem tudta megelőzni a Fideszt.

2026. április 12. 14:30
A választás alakulását vizsgáló számok szerint kiegyensúlyozott kép rajzolódik ki, az európai választási adatokat elemző Europe Elects adatai alapján nem látható egyoldalú mozgósítás.

A választási részvétel nem hozott ellenzéki áttörést

A 2026-os adatok alapján a részvétel növekedése szinte azonos mértékű volt a különböző politikai oldalak korábbi bázisaiban. A 2022-ben ellenzék által megnyert körzetekben átlagosan 11,8 százalékponttal nőtt a részvétel, míg a Fidesz által nyert körzetekben 12,3 százalékponttal. Ez azt jelenti, hogy nincs egyértelmű jele annak, hogy a Tisza Párt hatékonyabban mozgósított volna, vagyis a mostani teljesítmény nem mutat érdemi különbséget a 2022-es ellenzéki mozgósításhoz képest, a különbség minimálisan a kormánypárt javára billen.

Összességében tehát a magasabb részvétel nem köthető egyértelműen egyik politikai oldalhoz sem, inkább általános mobilizációról beszélhetünk. Az a narratíva, hogy „az ellenzék jobban mozgósít”, nem igazolódik az adatok alapján.

Ezt is ajánljuk a témában

A közvélemény-kutatásokban ugyanakkor az utóbbi időszakban átrendeződés figyelhető meg. A Fidesz–KDNP továbbra is stabil és meghatározó erő maradt, támogatottsága hosszabb távon is viszonylag magas szinten áll. Még a visszaesést követően is egyértelműen a legerősebb, beágyazott politikai szereplők közé tartozik.

Nyitókép: MTI/MTVA/Vasvári Tamás

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ehetős Odó
2026. április 12. 16:22
Újabb komoly, hasraütés-alapú elemzés.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. április 12. 15:40
Petya ügyes volt, nem költött tagságikönyvekre. :) Zárul Móka Miki tára.
Válasz erre
2
0
franciscofranco
2026. április 12. 15:36
akosb 2026. április 12. 14:38 franciscofranco 2026. április 12. 14:33 Budapest 15. EVK 61,12% 13:00 Budapest 15. EVK 73,26% 15:00
Válasz erre
0
1
Szamóca bácsi
2026. április 12. 15:32
…így tehát erősen valószínűsíthető, hogy a magas részvétel elsősorban a kis pártok kárára megy. a kutyafasz kiesése nem is fáj, de néhány DK és MH képviselő azért nem ártana.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!