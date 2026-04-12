Europe Elects: nincs jele annak, hogy a Tisza Párt hatékonyabban mozgósított volna
2026. április 12. 14:30
A részvételi adatok alapján nem rajzolódik ki olyan mozgósítás, amely felülírná a meglévő erőviszonyokat. Az európai választási adatokat elemző Europe Elects szerint a választási részvétel növekedése kiegyenlített képet mutat, ami azt jelzi, hogy a Tisza nem tudta megelőzni a Fideszt.
A választás alakulását vizsgáló számok szerint kiegyensúlyozott kép rajzolódik ki, az európai választási adatokat elemző Europe Elects adatai alapján nem látható egyoldalú mozgósítás.
A választási részvétel nem hozott ellenzéki áttörést
A 2026-os adatok alapján a részvétel növekedése szinte azonos mértékű volt a különböző politikai oldalak korábbi bázisaiban. A 2022-ben ellenzék által megnyert körzetekben átlagosan 11,8 százalékponttal nőtt a részvétel, míg a Fidesz által nyert körzetekben 12,3 százalékponttal. Ez azt jelenti, hogy nincs egyértelmű jele annak, hogy a Tisza Párt hatékonyabban mozgósított volna, vagyis a mostani teljesítmény nem mutat érdemi különbséget a 2022-es ellenzéki mozgósításhoz képest, a különbség minimálisan a kormánypárt javára billen.
Összességében tehát a magasabb részvétel nem köthető egyértelműen egyik politikai oldalhoz sem, inkább általános mobilizációról beszélhetünk. Az a narratíva, hogy „az ellenzék jobban mozgósít”, nem igazolódik az adatok alapján.
A közvélemény-kutatásokban ugyanakkor az utóbbi időszakban átrendeződés figyelhető meg. A Fidesz–KDNP továbbra is stabil és meghatározó erő maradt, támogatottsága hosszabb távon is viszonylag magas szinten áll. Még a visszaesést követően is egyértelműen a legerősebb, beágyazott politikai szereplők közé tartozik.
Soha ennyire nem figyeltek még valószínűleg külföldi voksolást Ukrajnában, mint a mostani magyarországi országgyűlési választást. A rekordrészvételről szóló beszámolók a legtöbb ukrajnai hírportálon címlapon futnak.
Soha ennyire nem figyeltek még valószínűleg külföldi voksolást Ukrajnában, mint a mostani magyarországi országgyűlési választást. A rekordrészvételről szóló beszámolók a legtöbb ukrajnai hírportálon címlapon futnak.