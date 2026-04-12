Lázár János figyelmeztetett: Magyar Péter „ma vagy holnap” polgárháborút akar kirobbantani

Kiszivárgott egy belső dokumentum a Tiszától: Magyar Péterék „utcai akciókra, erőszakos megmozdulásokra és a középületek elfoglalására” készülnek
A kijevi Majdan mintájára erőszakos megmozdulásokat terveznek Budapesten.
A miniszter is leadta szavazatát, és mindenkit figyelmeztetett a veszélyre.
Lázár János is leadta szavazatát családja társaságában, melyről egy videót is megosztott.
„Ma Magyarország ünnepel. A választás a demokrácia és a szabadság ünnepe. Annál nagyobb az ünnep, minél többen mennek el” – mondta a politikus. A miniszter emlékeztetett, hogy mi is forog kockán, majd közölte: a Tisza polgárháborút akar kirobbantani.
A tiszások és Magyar Péter háborúba menne Európa mellett Oroszországgal szemben. Ráadásul egymással szembeállítanak bennünket, polgárháborút akarnak kirobbantani ma este vagy holnap Magyarországon.”
„Nem hagyhatjuk, hogy a tiszások háborúba vigyék az országot, és nem hagyhatjuk, hogy mindazt, amit közösen elértek a magyarok az elmúlt 16 évben, Magyar Péter és a tiszások elvegyék tőlük. Védjük meg Magyarországot, védjük meg Magyarország biztonságát, védjük meg a közös eredményeket” – szólított fel Lázár János.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert