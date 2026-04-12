A szavazás véget ért, de most jön a java: ekkora lehet végleges eredmény

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok (oevb) ezt követően, legkésőbb április 18-án, szombaton állapítják meg az egyéni választókerületi választás eredményét.

Amennyiben az első két helyen végzett jelölt között száz, vagy annál kevesebb szavazat a különbség, a második helyen végzett jelölt kérheti a szavazatok újraszámlálását, ebben az esetben az újraszámlálás után, legkésőbb április 20-án, hétfőn állapítja meg az oevb a választókerületi eredményt.

Miután az oevb megállapította a parlamenti választás egyéni választókerületi eredményét, három napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a Nemzeti Választási Bizottsághoz, ez a hétfőn meghozott eredménymegállapító határozatok esetében csütörtök 16 óra.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, csak a választási bizottság eredménymegállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt lehet jogorvoslattal megtámadni.