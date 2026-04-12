kampánycsönd szavazatszámláló bizottság plakát kampány választási törvény

Nincs kampánycsend, de a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni

2026. április 12. 08:00

Már nem úgy van, mint régen.

2026. április 12. 08:00
null

Vasárnap a szavazás ideje alatt is szabad kampányolni, ez alól csak a szavazóhelyiségek 150 méteres környéke a kivétel. Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.

A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz nyújthatnak be kifogást.

A szavazatszámláló bizottság tagjai – sem a választott, sem a megbízott delegált tagok – nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt – például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot -, amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat.

Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy – jelkép, jelvény, dekoráció -, amely befolyásolná döntésükben a választópolgárokat.

Az szszb-nek rendszeresen ellenőriznie kell, hogy nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.

A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dermedve
2026. április 12. 11:04
Nálunk megállt egy autó a szavazókör mellett és bömbölt a Tavaszi szél...
Búvár Kund
2026. április 12. 10:55
Nem kampányolnak, de a tiszások ott leskelődnek minden szavazókör környékén, hogy ki, kivel, miképp. A mi autónkat még követték is. Ugyanaz a BMW, amelyik tegnap, hangszóróval járta körbe a falut a tisza reklámmal meg két vadidegen verőlegénnyel. A hangosítót mára levették, de a rendszám maradt.
anna23
2026. április 12. 10:48
nagytamas
2026. április 12. 10:13
El kell menni szavazni, vinni akit csak tudunk! Nem szabad elbízni magunkat! Ha esik, ha fúj... ne verjük meg saját magunkat... csak a FIDESZ
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!