Nincs kampánycsend, de a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Már nem úgy van, mint régen.
Vasárnap a szavazás ideje alatt is szabad kampányolni, ez alól csak a szavazóhelyiségek 150 méteres környéke a kivétel. Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.
A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz nyújthatnak be kifogást.
A szavazatszámláló bizottság tagjai – sem a választott, sem a megbízott delegált tagok – nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt – például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot -, amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat.
Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy – jelkép, jelvény, dekoráció -, amely befolyásolná döntésükben a választópolgárokat.
Az szszb-nek rendszeresen ellenőriznie kell, hogy nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.
A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.
(MTI)
