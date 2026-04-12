A magas részvétel nem kedvez a Mi Hazánknak – elúszhatnak a szavazatok, az utolsó pillanatban a Fidesz lehet a taktikus választás

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
A hátralévő másfél órában érdemes a kormánypártokra szavazni, a nemzeti radikális pártra leadott voksok elúszhatnak.
Veszélybe kerülhet a Mi Hazánk Mozgalom, a rekordmagas részvétel miatt
Toroczkai László pártja kiesehet az Országgyűlésből.
Az 5 százalékos parlamenti küszöb megugrása ugyanis kevesebb leadott érvényes szavazat esetén könnyebb, most azonban annyian járultak már az urnákhoz, hogy a nemzeti radikális párnak szembe kell nézni azzal, hogy nem alakíthat majd frakciót.
Épp ezért
a hátralévő másfél órában már szinte felesleges a Mi Hazánk egyéni képviselőjelöltjére szavazni, miként a párt listájára leadott voks is elúszhat a magas részvétel miatt.
Ennél a forgatókönyvnél még inkább érvényesül azon nemzeti radikális közéleti személyek felhívása, akik már a választás napját megelőzően azt hangoztatták, hogy a jobboldali szavazók a Fidesz egyéni jelöltjét támogasság és legfeljebb listán húzzák be az ikszet a Mi Hazánkra. Most azonban már ez is okafogyott, így
érdemes a kormánypártokra voksolni mind a két szavazólapon.
Emlékezetes, a Mi Hazánk 2022-ben 5,88 százalékot ért el, amihez mintegy 332 500 voksra volt szükség. A részvételi arány 2022-ben 70,21 százalék volt, ami a mostani választáson már a 17 órás adatok feldologzásánál megdőlt.
