mi hazánk mozgalom országgyűlési választás 2026 toroczkai lászló részvétel fidesz

A magas részvétel nem kedvez a Mi Hazánknak – elúszhatnak a szavazatok, az utolsó pillanatban a Fidesz lehet a taktikus választás

2026. április 12. 17:49

A hátralévő másfél órában érdemes a kormánypártokra szavazni, a nemzeti radikális pártra leadott voksok elúszhatnak.

2026. április 12. 17:49
null

Veszélybe kerülhet a Mi Hazánk Mozgalom, a rekordmagas részvétel miatt 

Toroczkai László pártja kiesehet az Országgyűlésből. 

Az 5 százalékos parlamenti küszöb megugrása ugyanis kevesebb leadott érvényes szavazat esetén könnyebb, most azonban annyian járultak már az urnákhoz, hogy a nemzeti radikális párnak szembe kell nézni azzal, hogy nem alakíthat majd frakciót.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul
Tovább a cikkhezchevron

Épp ezért 

a hátralévő másfél órában már szinte felesleges a Mi Hazánk egyéni képviselőjelöltjére szavazni, miként a párt listájára leadott voks is elúszhat a magas részvétel miatt.

Ennél a forgatókönyvnél még inkább érvényesül azon nemzeti radikális közéleti személyek felhívása, akik már a választás napját megelőzően azt hangoztatták, hogy a jobboldali szavazók a Fidesz egyéni jelöltjét támogasság és legfeljebb listán húzzák be az ikszet a Mi Hazánkra. Most azonban már ez is okafogyott, így

 érdemes a kormánypártokra voksolni mind a két szavazólapon.

Emlékezetes, a Mi Hazánk 2022-ben 5,88 százalékot ért el, amihez mintegy 332 500 voksra volt szükség. A részvételi arány 2022-ben 70,21 százalék volt, ami a mostani választáson már a 17 órás adatok feldologzásánál megdőlt.

Nyitókép: Rosta Tibor

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
miazhogy
2026. április 12. 18:40
MH - k azok inkább a Tiszarra szavaznak .
Csigorin
2026. április 12. 18:08
azert remelem lesz nekik 5% a DKnak meg 4,9%
StresszTeszt
2026. április 12. 18:04
Már könyörögni kell a náciknak? Ennyire jól áll a Fidesz? xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
spidxx2
2026. április 12. 18:02
Sportszerűtlen ez a kamu cikk. OV megnyerhette volna csont nélkül a választást ha megígéri, hogy eltörli a devihazahitel szerződéseket de inkább a sajat zsebét tömi mint ,h a magyar emberek mellé állna.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.