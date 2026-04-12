04. 12.
vasárnap
ellenpont tisza párt országgyűlési választás 2026 csercsa balázs Magyar Péter

Hetek óta készülhet a zavargásokra a Tisza Párt a vereségük esetére

2026. április 12. 18:39

Egy jól felépített terv kezd kirajzolódni.

2026. április 12. 18:39
Ahogy korábban beszámoltunk róla, Csercsa Balázs, aki nemrég távozott a Tisza Párt belső köreiből, nyilvánosságra hozott egy belső dokumentumot, amely a párt választásnapi kommunikációs és akciótervét tartalmazza.

A Magyar Nemzet cikke szerint az úgynevezett „választásnapi akcióterv” elsősorban szoros választási eredményre vagy vereségre készül, és több lehetséges forgatókönyvet vázol fel. 

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul

Történelmi napok: vélhetően ez volt Hann Endre utolsó villanása, mielőtt nyugdíjba vonul
Tovább a cikkhezchevron

A dokumentum alapján a párt már a szavazás napján, még a hivatalos eredmények közzététele előtt elkezdené építeni a választási csalás narratíváját, sőt akár az urnazárás előtt győzelmet hirdethetne. Vereség esetén a tervezet felveti a szervezett utcai zavargások lehetőségét is, amelyet az irat a 2014-es ukrajnai Majdan-eseményekhez hasonlít. 

A cikk kiemeli, hogy Magyar Péter az elmúlt hetekben többször utalt a választási csalás kockázatára. Nyilatkozataiban többek között azt hangsúlyozta, hogy csak akkor fogadják el az eredményt, ha nem történik rendszerszintű, súlyos visszaélés, valamint arról is beszélt, hogy egyes választókörzetekben „néhány szavazaton múlhat” a végeredmény.

Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bulldog Orange
2026. április 12. 18:53
Jó edzés lesz a TEK-es fiúknak... A Tisza bukik, a FIDESZ nyer, reggel pedig mindenki mehet dolgozni!
csulak
2026. április 12. 18:53
gyurcsanyfele sortuzet a nyakukba, es vege
sejobb-sebal
2026. április 12. 18:46 Szerkesztve
Nem szeretnék zavargásokat, ezért a Tiszára szavaztam.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. április 12. 18:46
remélem végre véget ér ez a két éve tartó rémalom és ez féreg elmegy brüsszelbe
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!