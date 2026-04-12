Radics Béla is megelőzte Zuglóban Hadházy Ákost

Budapest 6. szánú egyéni választókerületében 20 százalékos feldolgozottság mellett a Tisza Párt jelöltje Velkey György László vezet, a második meglepetésre Radics Béla, a Fidesz-KDNP jelöltje, Hadházy Ákos mindössze 17 százalékkal a 3. helyen áll. A negyedik Pécsi viktróia a Mi Hazánk Mozgalom politikusa, őt Nagy Dávid, az MKKP jelöltje követi, az utolsó pedig Komáromi Zoltán, a DK jelötje, ez nem meglepő, hiszen egyetlen szavazat sem érkezett a nevére.