Kiből lehet olimpiai bajnok? A szakértő elárulta!

Ismerni kell a pályát, az ellenfelet és a saját határainkat is

Az iránti érdeklődésünkre, hogy milyen módszerei vannak a mentális felkészítésnek, a klinikai szakpszichológus azt válaszolta, hogy lényeges a relaxatív állapotok megismertetése a sportolókkal. „Itt nem a megnyugvásos periódusokról van szó, mint amiket a hagyományos értelemben vett relaxációban

alkalmazunk. Inkább izomrelaxációról, összpontosításról beszélhetünk, ezek hozzájárulnak a teljesítményfokozásához.

Ezen állapotokban könnyebb a mentális kondicionálás, vagyis egyszerűen a téthelyzet megtanulása,

annak minden fájdalmával együtt. Ezek mellett egy nagyon tudatos tervezés van: magasszinten ismerni kell, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik a versenypálya, de még az ellenfelekből is fel kell készülni. Lehet tudni, hogy ez ellenfél erősen kezd vagy gyengébben, és akkor fokozatosan fog felfelé jönni.”

Majd hozzátette, hogy a trénerek azt is meg tudják mondani a sportolóknak, hogy merre kell tekinteni. „Az 1500 méteres gyorsúszásnál Betlehem Dávid esetében még a kommentátor is folyamatosan mondogatta, hogy merre nézzen a medencében. De a hosszabb távú versenyeknél azt is érdemes

fejben tartania a versenyzőknek, hogy mely kihívójuk erősebb mentálisan, hiszen van, aki még egy maratonnál is meg tudja nyomni az utolsó kilométereket.”

„A fenti tények igazak a technikai sportokra is, például a boxra. Ugyanakkor a férfi kardcsapatunknál láthattuk a dél-koreaiakkal vívott döntő során, hogy az ellenfél friss emberét – aki még korábban nem vívott az olimpián – nem tudták kivédeni, mivel még nem ismerték, nem látták a versenyen szerepelni – így nála csúszhatott el Szilágyi Áronék olimpiai aranyérme.

A saját képességeink, határaink ismerete sem utolsó szempont, ahogyan a felépített stratégia létfontosságú”

– húzta alá a szakember.