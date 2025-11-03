Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kós Hubert Debrecen Rövidpályás úszó-ob Milák Kristóf úszás Verrasztó Dávid

Nem Kósra vagy Milákra figyelnek Debrecenben, hanem egy 37 éves veteránra

2025. november 03. 18:34

Az amerikai egyetemeken tanuló klasszisok kivételével a teljes magyar élvonal ott lesz a rajtnál az úszók debreceni rövidpályás országos bajnokságán, amelyen – az aranyérmek mellett – az Eb-csapatba kerülés a tét. Az ob szerdától szombatig tart.

2025. november 03. 18:34
null

Két év után ismét Debrecenben rendezik az úszók rövidpályás országos bajnokságát, amelyen a válogatottaknak az érmek mellett leginkább az a tét, hogy bekerüljenek az Európa-bajnoki csapatba – a kismedencés kontinensviadal szinte napra pontosan egy hónap múlva, december 2-án kezdődik a lengyelországi Lublinban.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar szövetség közleménye szerint az idei szingapúri világbajnokságon szerepelt, itthon készülő válogatottak közül – a makacs sérüléssel küszködő, elsősorban nyílt vízen versenyző Fábián Bettina kivételével – mindenki indul Debrecenben. Így a közönség – Kós Hubert és Milák Kristóf távollétében is – láthat párizsi olimpiai érmeseket, hiszen Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is több számban úszik.

„A többiekhez képest némi előnyben lesznek azok, akik végig versenyezték a világkupa-állomásokat, így Németh Nándor, Márton Richárd, Zombori Gábor és Jászó Ádám, valamint a »hazai pályán« induló Senánszky Petra, illetve a mellúszó-számokban többször is új országos csúcsot felállító Fángli Henrietta. Fontos megemlíteni, hogy a nyarat sérülése miatt kihagyó Késely Ajna végre újra teljes értékű edzésmunkát végez, így ő is rajtol, igaz, egyelőre három számban” – olvasható a MÚSZ honlapján.

Ezt is ajánljuk a témában

Mellettük még egy név szúrhat szemet a sportág kedvelőinek: 

ismét ott lesz a rajtkövön Verrasztó Dávid.

A nagy generáció utolsó mohikánja továbbra sem hagyott fel az edzésekkel, igaz, 37 évesen már csak napi egy tréningen vesz részt Virth Balázsnál, ám a versenyzést még mindig nem tudja és akarja elengedni, és öt távon is indul. A közlemény kiemeli, 

a benevezett versenyzők fele még meg sem született, amikor a rövid- és nagypályán egyaránt háromszoros Európa-bajnok Verrasztó húsz éve, a Hódmezővásárhelyen rendezett ob-n először kiharcolta az Eb-csapatba kerülést.

Debrecenben az előfutamok reggel 9-kor kezdődnek – ezeket a MÚSZ Youtube-csatornáján lehet majd követni –, a döntők pedig 17 órától esedékesek, az első három nap az M4 Sporton, szombaton a Duna Worldön (M4 Sport+) lesznek láthatók.

Nyitókép: MTI / Kovács Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2025. november 03. 18:54
Hajrá Dave!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!