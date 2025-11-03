Nem Kósra vagy Milákra figyelnek Debrecenben, hanem egy 37 éves veteránra

A magyar szövetség közleménye szerint az idei szingapúri világbajnokságon szerepelt, itthon készülő válogatottak közül – a makacs sérüléssel küszködő, elsősorban nyílt vízen versenyző Fábián Bettina kivételével – mindenki indul Debrecenben. Így a közönség – Kós Hubert és Milák Kristóf távollétében is – láthat párizsi olimpiai érmeseket, hiszen Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is több számban úszik.

„A többiekhez képest némi előnyben lesznek azok, akik végig versenyezték a világkupa-állomásokat, így Németh Nándor, Márton Richárd, Zombori Gábor és Jászó Ádám, valamint a »hazai pályán« induló Senánszky Petra, illetve a mellúszó-számokban többször is új országos csúcsot felállító Fángli Henrietta. Fontos megemlíteni, hogy a nyarat sérülése miatt kihagyó Késely Ajna végre újra teljes értékű edzésmunkát végez, így ő is rajtol, igaz, egyelőre három számban” – olvasható a MÚSZ honlapján.