Nem Kósra vagy Milákra figyelnek Debrecenben, hanem egy 37 éves veteránra

Az amerikai egyetemeken tanuló klasszisok kivételével a teljes magyar élvonal ott lesz a rajtnál az úszók debreceni rövidpályás országos bajnokságán, amelyen – az aranyérmek mellett – az Eb-csapatba kerülés a tét. Az ob szerdától szombatig tart.
Két év után ismét Debrecenben rendezik az úszók rövidpályás országos bajnokságát, amelyen a válogatottaknak az érmek mellett leginkább az a tét, hogy bekerüljenek az Európa-bajnoki csapatba – a kismedencés kontinensviadal szinte napra pontosan egy hónap múlva, december 2-án kezdődik a lengyelországi Lublinban.
A magyar szövetség közleménye szerint az idei szingapúri világbajnokságon szerepelt, itthon készülő válogatottak közül – a makacs sérüléssel küszködő, elsősorban nyílt vízen versenyző Fábián Bettina kivételével – mindenki indul Debrecenben. Így a közönség – Kós Hubert és Milák Kristóf távollétében is – láthat párizsi olimpiai érmeseket, hiszen Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is több számban úszik.
„A többiekhez képest némi előnyben lesznek azok, akik végig versenyezték a világkupa-állomásokat, így Németh Nándor, Márton Richárd, Zombori Gábor és Jászó Ádám, valamint a »hazai pályán« induló Senánszky Petra, illetve a mellúszó-számokban többször is új országos csúcsot felállító Fángli Henrietta. Fontos megemlíteni, hogy a nyarat sérülése miatt kihagyó Késely Ajna végre újra teljes értékű edzésmunkát végez, így ő is rajtol, igaz, egyelőre három számban” – olvasható a MÚSZ honlapján.
Mellettük még egy név szúrhat szemet a sportág kedvelőinek:
ismét ott lesz a rajtkövön Verrasztó Dávid.
A nagy generáció utolsó mohikánja továbbra sem hagyott fel az edzésekkel, igaz, 37 évesen már csak napi egy tréningen vesz részt Virth Balázsnál, ám a versenyzést még mindig nem tudja és akarja elengedni, és öt távon is indul. A közlemény kiemeli,
a benevezett versenyzők fele még meg sem született, amikor a rövid- és nagypályán egyaránt háromszoros Európa-bajnok Verrasztó húsz éve, a Hódmezővásárhelyen rendezett ob-n először kiharcolta az Eb-csapatba kerülést.
Debrecenben az előfutamok reggel 9-kor kezdődnek – ezeket a MÚSZ Youtube-csatornáján lehet majd követni –, a döntők pedig 17 órától esedékesek, az első három nap az M4 Sporton, szombaton a Duna Worldön (M4 Sport+) lesznek láthatók.
