Kaparják a falat a CNN-nél: Amerikában is felütötte a fejét „Orbán módszere”

A fordulat küszöbén állunk: Trump élő adásban magyarázta el, hogy kell megoldani az illegális migrációt (VIDEÓ)
Az amerikai elnök közös sajtóértekezletet tartott Keir Starmer brit miniszterelnökkel.
Donald Trump amerikai elnök újra Orbán Viktort másolja, ezúttal a média kapcsán – legalábbis erre a megállapításra jutott a CNN. Az amerikai lap szerint a módszer lényege, hogy nyomást kell gyakorolni a magántulajdonban lévő médiavállalatokra, hogy kövessék a kormányzó párt irányvonalát. Ennek keretében pedig büntetni kell az ellenállókat, és jutalmazni azokat, akik elfogadják a feltételeket.
Ezzel a módszerrel szilárdította meg Orbán Viktor magyar miniszterelnök a média feletti ellenőrzést országában
– szögezte le a lap. Úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök és szövetségesei ugyanazt a forgatókönyvet alkalmazzák az amerikai médiaorgánumokkal szemben. A CNN egy konkrét példát is bemutatott ezzel kapcsolatban. Jogi manőverekkel, valamint nyilvános nyomásgyakorlással Trump vállalatokat győz meg annak érdekében, hogy a pártjának kedvezzenek és erősítsék meg a hatalmát. A legújabb példa erre a Disney tulajdonában lévő ABC szerdai döntése, miszerint félreállítják Jimmy Kimmelt.
A magyar médiarendszerrel kapcsolatban azonban a CNN nem számolt be arról, hogy
hazánkban teljesen érvényesül a sajtószabadság, így az sem véletlen, hogy számos lap nem ért egyet a kormány elképzeléseivel.
Ahogy arról sem számolt be, hogy Magyarországon bárki szabadon elmondhatja a véleményét bármiről, ami például Nyugat-Európában számos téma esetében elképzelhetetlen lenne.
Az viszont tény, hogy a jobboldali gondolatok mellett nyíltan kiáll Orbán Viktor és Donald Trump, olyannyira, hogy csütörtökön az amerikai elnök élő adásban magyarázta el, hogy kell szerinte kezelni az illegális migrációt.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala