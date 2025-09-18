Kaparják a falat a CNN-nél: Amerikában is felütötte a fejét „Orbán módszere”

Donald Trump amerikai elnök újra Orbán Viktort másolja, ezúttal a média kapcsán – legalábbis erre a megállapításra jutott a CNN. Az amerikai lap szerint a módszer lényege, hogy nyomást kell gyakorolni a magántulajdonban lévő médiavállalatokra, hogy kövessék a kormányzó párt irányvonalát. Ennek keretében pedig büntetni kell az ellenállókat, és jutalmazni azokat, akik elfogadják a feltételeket.

Ezzel a módszerrel szilárdította meg Orbán Viktor magyar miniszterelnök a média feletti ellenőrzést országában

– szögezte le a lap. Úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök és szövetségesei ugyanazt a forgatókönyvet alkalmazzák az amerikai médiaorgánumokkal szemben. A CNN egy konkrét példát is bemutatott ezzel kapcsolatban. Jogi manőverekkel, valamint nyilvános nyomásgyakorlással Trump vállalatokat győz meg annak érdekében, hogy a pártjának kedvezzenek és erősítsék meg a hatalmát. A legújabb példa erre a Disney tulajdonában lévő ABC szerdai döntése, miszerint félreállítják Jimmy Kimmelt.

A magyar helyzetről

A magyar médiarendszerrel kapcsolatban azonban a CNN nem számolt be arról, hogy