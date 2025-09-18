Ft
médiavállalat Magyarország Amerika CNN migráció módszer Donald Trump média Orbán Viktor Egyesült Államok

Kaparják a falat a CNN-nél: Amerikában is felütötte a fejét „Orbán módszere”

2025. szeptember 18. 21:06

Felbuggyant a panaszáradat.

2025. szeptember 18. 21:06
Orbán Viktor. Donald Trump.

Donald Trump amerikai elnök újra Orbán Viktort másolja, ezúttal a média kapcsán – legalábbis erre a megállapításra jutott a CNN. Az amerikai lap szerint a módszer lényege, hogy nyomást kell gyakorolni a magántulajdonban lévő médiavállalatokra, hogy kövessék a kormányzó párt irányvonalát. Ennek keretében pedig büntetni kell az ellenállókat, és jutalmazni azokat, akik elfogadják a feltételeket.

Ezzel a módszerrel szilárdította meg Orbán Viktor magyar miniszterelnök a média feletti ellenőrzést országában 

– szögezte le a lap. Úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök és szövetségesei ugyanazt a forgatókönyvet alkalmazzák az amerikai médiaorgánumokkal szemben. A CNN egy konkrét példát is bemutatott ezzel kapcsolatban. Jogi manőverekkel, valamint nyilvános nyomásgyakorlással Trump vállalatokat győz meg annak érdekében, hogy a pártjának kedvezzenek és erősítsék meg a hatalmát. A legújabb példa erre a Disney tulajdonában lévő ABC szerdai döntése, miszerint félreállítják Jimmy Kimmelt.

A magyar helyzetről

A magyar médiarendszerrel kapcsolatban azonban a CNN nem számolt be arról, hogy

hazánkban teljesen érvényesül a sajtószabadság, így az sem véletlen, hogy számos lap nem ért egyet a kormány elképzeléseivel.

Ahogy arról sem számolt be, hogy Magyarországon bárki szabadon elmondhatja a véleményét bármiről, ami például Nyugat-Európában számos téma esetében elképzelhetetlen lenne.

Az viszont tény, hogy a jobboldali gondolatok mellett nyíltan kiáll Orbán Viktor és Donald Trump, olyannyira, hogy csütörtökön az amerikai elnök élő adásban magyarázta el, hogy kell szerinte kezelni az illegális migrációt.

Treeoflife
2025. szeptember 18. 21:45
Kissé másként értelmezem a történéseket. A baloldal amikor átvette bármelyik országban a hatalmat kormányzati szinten, először megerősítette az irányító szerepét a fontos szervezetek élén. Ezzel párhuzamosan fokozatosan vette át az irányítást az oktatásban, a média különböző területein, az igazságszolgáltatás területein, mint egy pók, behálózta az irányítási területeket. Most lehet, hogy visszanyal a fagyi, és ez már nem annyira tetszik? Van ez így, sőt, ha a társadalom ezt támogatja, az igazán fájdalmas helyzetek még csak ezután fognak következni.
Gintonic68
2025. szeptember 18. 21:12
A Simicska féle O1G akció pedig hogy bejött! ( 2/3 lett megint...)😉
